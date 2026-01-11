Entre atardeceres y aguas cristalinas: las vacaciones de Nico Vázquez en Miami luego de un año bisagra

Luego de cerrar el 2025 lleno de éxitos, Nico Vázquez buscó la tranquilidad de las playas de Miami para descansar (Instagram)

El 2025 quedó marcado para Nico Vázquez como uno de los años más intensos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal. El éxito arrollador de Rocky lo llevó a experimentar nuevas sensaciones en el escenario, mientras que los cambios sentimentales lo enfrentaron a decisiones profundas: su separación de Gimena Accardi y el inicio de una relación con su compañera de elenco, Dai Fernández. Con la llegada del nuevo año y tras dejar atrás los sacudones emocionales, el actor eligió las playas de Miami, Estados Unidos, como refugio para recargar energías y reencontrarse consigo mismo.

“Las vacaciones que necesitaba, ¡a agradecer siempre!”, escribió Nico en su cuenta de Instagram, acompañando un álbum fotográfico digital que retrató a la perfección el espíritu de este nuevo comienzo. En la primera imagen, se lo vio de pie, a metros de la orilla, con el torso desnudo y un short de baño gris claro. Las gafas de sol oscuras y la postura relajada reflejaron el deseo de contemplar el horizonte y dejarse llevar por el vaivén del mar. Al fondo se divisaban los edificios altos y las palmeras de Miami Beach, mientras decenas de bañistas disfrutaban de un cielo parcialmente nublado.

En otra de las postales, Nico posó al atardecer sobre unas rocas junto al agua. Vestía una musculosa verde y short negro con detalles estampados, mientras aprecia cómo el sol descendía sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. También capturó en videos los movimientos del mar y de su fauna, que lo acompañaron en aquel mágico momento.

El actor, luciendo su traje de baño, posó a metros de la orilla

Los colores del atardecer formaron parte de la sesión fotográfica de Vázquez

Dentro de la serie de imágenes, hubo lugar para el relax absoluto: una postal en blanco y negro mostró a Vázquez recostado en una reposera sobre la arena, riendo a carcajadas y llevándose el brazo a la cabeza. El entorno, con palmeras, sombrillas y los inconfundibles edificios de Miami, se convirtió en el escenario ideal para un momento de distensión total.

Pero no solo hubo espacio para la contemplación. Fiel a su costado más goloso, Nico compartió la foto de un postre servido en un plato marrón: una porción de masa hojaldrada cubierta con pistachos picados, azúcar impalpable y una bocha de helado verde, posiblemente de pistacho, coronando la preparación. La presentación, cuidada al detalle, sumó color y sabor al álbum de recuerdos y tentó a más de un seguidor en los comentarios.

Entre risas, el intérprete de Rocky disfrutó de una jornada bajo el sol

Una de las delicias que disfrutó el actor durante sus vacaciones

La rutina de descanso también incluyó imágenes de absoluta intimidad. En una de ellas, Nico fue fotografiado de espaldas y con el torso desnudo, disfrutando de la playa y el mar. Llevó un short negro y gafas de sol, sosteniendo un vaso mientras miraba hacia el agua cristalina bajo el cielo nublado, en un instante de pura conexión con el entorno. En otra noche de relax, se lo vio recostado sobre un colchón azul y una almohada en la arena, con ropa clara, mirando el cielo y dejando que el sonido del océano marque el pulso de una jornada que termina.

Otra postal lo mostró caminando por la orilla, con una musculosa blanca y short oscuro, gafas de sol y una pulsera blanca en la muñeca. Al fondo, los edificios y palmeras de Miami Beach y otros veraneantes completaron la escena de un atardecer clásico, perfecto para despedir el día y dar la bienvenida a una etapa donde la calma parece, por fin, posible.

No faltó el lugar para el entrenamiento, pasión que Nico nunca deja de lado desde que se puso en la piel de Rocky Balboa en el escenario. En un breve clip se lo vio entrenando en un gimnasio con grandes ventanales y vista a palmeras. De torso desnudo y con guantes de boxeo, posó frente a una bolsa de entrenamiento con evidente concentración y energía durante la práctica que lo prepara de cara a una nueva temporada teatral.

También Nico aprovechó para vivir la experiencia playera bajo el cielo nocturno y sobre un colchón inflable

En otra imagen, Vázquez posó de perfil al atardecer, con musculosa verde y short negro con estampas, sosteniendo un par de gafas de sol en una mano y contemplando el mar teñido de naranja. El ambiente sereno y el actor relajado resumieron el espíritu de estas vacaciones: bajar la intensidad, agradecer y prepararse para lo que viene.

Las caminatas por las aguas cristalinas se sumaron a las jornadas del actor en las playas de Miami

De perfil y con la vista perdida en el horizonte, Vázquez dejó en claro la tranquilidad que sentía en el momento (Instagram)

Los comentarios en las redes se multiplicaron a horas de compartirlo. Colegas como Martín Bossi, su hermana Soledad Vázquez y Malena Lenoir se sumaron a los saludos, junto a cientos de fanáticos que le escribieron mensajes como “Descanse, titán”; “Lindo y siempre con una sonrisa”; “Que tengas unas merecidas vacaciones”; “Estás en tu mejor momento”; y “A disfrutar del descanso antes de la segunda temporada de teatro”. La comunidad virtual de Nico celebró el descanso y el presente del actor, quien, después de un año de emociones intensas, eligió el mar y la calma para recargar el alma antes de volver a los escenarios.