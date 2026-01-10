Pepe Cibrián se disculpó con Carla Calabrese, Enrique Piñeyro y el musical Come from away: “Fue un error”

El director teatral realizó un descargo en sus redes, luego de sus frases contra la aclamada obra que tuvo varias temporadas en Argentina y España (Video: Instagram)

Pepe Cibrián ofreció disculpas públicas tras sus declaraciones críticas sobre el musical Come from away. Sus dichos fueron cuestionados por el director de cine y piloto de avión Enrique Piñeyro, esposo de Carla Calabrese, la directora y productora de la obra, y generó un intenso cruce con figuras del teatro musical y reacciones dentro de la industria tanto en Argentina como en España.

El conflicto se originó cuando el referente argentino criticó la puesta en escena de Come from away, obra de origen canadiense con elenco nacional que tuvo varias temporadas en nuestro país y el año pasado se estrenó en Madrid. En una entrevista, calificó la producción como “musical americano” y cuestionó el uso del título en inglés: “No hay musicales, de hecho. Come from away, hay uno que se llama así, es ‘Viniendo de lejos’. Musical americano, de country, de eso que no importa un pito, que no entiendo nada”, opinó.

Cibrián objetó la utilización de términos extranjeros dentro del ámbito local: “Vos tenés a la señora de Lanús que dice ‘¿qué coño es eso?’ No entiende nada”, sostuvo, defendiendo la prioridad del idioma español sobre expresiones extranjeras en la escena. Insistió en la importancia de resguardar la cultura propia: “Yo soy muy nacionalista. Si se estrenan mis obras, ahora una en Londres y otra en Madrid, ¿vos pensás que yo voy a ir a Londres a ver la obra? No me importa nada”.

La respuesta de Enrique Piñeyro a Pepe Cibrián por sus expresiones contra el musical Come from away (X)

La respuesta llegó de Enrique Piñeyro, director de cine y marido de Carla Calabrese, directora y productora de la obra, quien salió a defender la producción. Piñeyro precisó que no se trata de una producción estadounidense sino canadiense y rechazó el calificativo de “música country”. Subrayó el alcance internacional del musical: “La vieron más de 100 mil personas a sala llena en varias temporadas en Argentina y en España, siempre con elenco y equipo argentino”. Aportó que Come from away sumó 48 nominaciones –36 en Argentina y 12 en España–, logrando 15 premios, entre ellos Mejor Musical y Mejor Dirección.

El cineasta también ironizó sobre la referencia a los premios que cosechó la producción que capitaneó su esposa, reconocida dentro del ambiente del teatro por la dirección de los musicales de Shrek y El Curioso Incidente del Perro a Medianoche: “Estuvieron nominados juntos a los Premios Hugo y no lo ganaste. ¿Puede que allí esté el problemita? ¿Alguna pequeña hemorragia ocular residual que no se haya reabsorbido?”. Además, defendió el carácter argentino de la obra y lamentó las expresiones del director sobre el público de diferentes localidades: “La mejor respuesta te la dieron las señoras de Caseros y Lanús a quienes trataste con tanto desprecio”.

El descargo con las disculpas de Pepe Cibrián ante la polémica (Instagram)

Ante la controversia, un día después del posteo que realizó Piñeyro, Pepe difundió un mensaje en video y escrito, pidiendo disculpas a Calabrese, Piñeyro y toda la compañía de Come from away. “Quiero aclarar que fue un error lo que dije, porque a lo largo de mi vida luché, gané y perdí, pero nunca califiqué públicamente la calidad de un espectáculo”, expresó.

“Es de caballeros reconocer los errores y pedir disculpas. Nobleza obliga, por aquí dejo mi descargo y repito mi arrepentimiento de las frases equivocadas que dije en una entrevista hace unos días. Pido perdón en primer lugar a Carla Calabrese y a Enrique Piñeyro. A todo el elenco y a todos los que forman parte de Come from away. Y por último a todos los que se sintieron ofendidos con mis desafortunadas frases”, señaló.

En su descargo, Cibrián hizo referencia a su origen familiar en Lanús, remarcando que no pretendía ofender ni a ese lugar ni a sus habitantes. Reiteró su postura sobre la defensa del idioma español y señaló: “Debemos aceptar que no todo el pueblo argentino habla inglés. En esto no cedo mi postura. He peleado toda mi vida por lo nacional, porque nuestro idioma es muy rico y no quiero que cada día se sumen palabras en inglés, lo que le quita identidad a un pueblo”. Explicó que en el teatro argentino siempre existió el término “asistente”, no “stage manager”, y recordó su defensa de ese criterio también en el Senado.

Reconoció que sus comentarios fueron “totalmente desubicados” y agradeció a quienes generan trabajo y oportunidades en el teatro argentino: “Me gustaría que apuesten por los músicos y autores de Argentina, para que se puedan estrenar musicales argentinos y no sea yo el único en hacerlo en espectáculos de gran escala”.

Cibrián cerró su mensaje subrayando el valor del trabajo y el bienestar para la comunidad artística: “Gracias y viva el teatro en cualquiera de sus formas, lo más importante es que haya trabajo y salud para todos”, concluyó.