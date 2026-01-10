Teleshow

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

El director de cine, casado con la directora y productora Carla Calabrese, le respondió al creador de Drácula por sus declaraciones contra la producción musical Come from away

El creador de Drácula y El jorobado de París cuestionó al galardonado musical (Video: Instagram/ Ciudadano News)

Un inesperado conflicto surgió cuando en una entrevista que dio Pepe Cibrián tuvo expresiones muy críticas contra el musical Come from away, producción que se realizó en Argentina y en España. La respuesta llegó de parte del director de cine Enrique Piñeyro, esposo de la directora y productora del musical, Carla Calabrese.

El creador de Drácula y El jorobado de París se refirió a la industria del teatro musical en nuestro país y criticó la aclamada producción que en noviembre del año pasado, con un elenco argentino, se estrenó en el Teatro Calderón de Madrid. “No hay musicales, de hecho. Come from away, hay uno que se llama así, es ‘Viniendo de lejos’. Musical americano, que es de música americana, de country, de eso que no importa un pito, que no entiendo nada“, lanzó, en el canal de streaming mendocino, Ciudadano News.

El equipo de Come from away
El equipo de Come from away celebrando una noche inolvidable para el musical argentino en Madrid (Instagram)

La verdad que no fue ni el padre a ver Come from away. ¿Por qué no lo llaman ‘Viniendo de lejos’?. No, Come from away", cuestionó el director teatral. "Vos tenés a la señora de Lanús que dice ‘¿qué coño es eso?’. No entiende nada", afirmó, polémico mientras reprobaba el uso de anglicismos como el de “sale” para referirse a una “liquidación”.

Yo soy muy nacionalista. Si se estrenan mis obras, ahora se estrena en Londres una obra mía que se llama Dos tronos, dos reinas, que se está haciendo en Madrid. ¿Vos pensás que yo voy a ir a Londres a ver la obra? No me importa nada. Me alegra, qué lindo ir a Londres. Pero no es mi lugar, yo prefiero venir a estrenar a Mendoza”, continuó, con su verborragia característica.

“Entonces, creo que lo que tendríamos los argentinos que entender es ese nacionalismo que tienen en Uruguay o en Brasil. Vas a un taxi o a un auto y en Brasil hay música brasilera. Acá, Madonna”, sentenció.

“No es una obra americana
“No es una obra americana sino canadiense y no es música country. Que no la vio nadie no es correcto: la vieron más de 100 mil personas a sala llena en varias temporadas en Argentina y en España (siempre con elenco y equipo argentino)”, aseguró, Enrique Piñeyro desde su cuenta de X

Los dichos de Pepe Cibrián no pasaron inadvertidos y fue el director de Whisky Romeo Zulu y Fuerza Aérea Sociedad Anónima quien salió a repudiar sus dichos sobre el musical “No es una obra americana sino canadiense y no es música country. Que no la vio nadie no es correcto: la vieron más de 100 mil personas a sala llena en varias temporadas en Argentina y en España (siempre con elenco y equipo argentino)”, aseguró, desde su cuenta de X.

Piñeyro, casado con Carla Calabrese, quien además fue directora y productora de musicales como Shrek y El curioso incidente del perro a medianoche, continuó con su defensa: “Tuvo 36 nominaciones en Argentina y 12 en España para un total de 48 con 15 premios ganados, incluidos Mejor Musical y Mejor Dirección en 3 oportunidades, sea en Argentina y en España. Estuvieron nominados juntos a los Premios Hugo y no lo ganaste. ¿Puede que allí esté el problemita? ¿Alguna pequeña hemorragia ocular residual que no se haya reabsorbido?“.

La respuesta del director Enrique
La respuesta del director Enrique Piñeyro a Pepe Cibrián sobre la obra musical Come from away

“Te aclaro que todo esto lo sé de fuente muy directa porque estoy casado con la directora y productora del espectáculo. Es bueno que quieras ir a Mendoza, podrías haberla visto allí en la gira que hicieron este año”, twitteó el reconocido piloto de avión, molesto con el creador de Aquí no podemos hacerlo y Calígula.

Una cosita más, ya que sos tan nacionalista: ‘coño’ no es una palabra que se use en Argentina. En realidad no hace falta que digas todo esto para decir que estrenás en Londres, pero que en realidad no te importa. ¿Pues porque lo mencionás, si no te importa?“, se despachó, para terminar desaprobando con énfasis una de las expresiones de Pepe. “Igual me parece que la mejor respuesta te la dieron las señoras de Caseros y Lanús a quienes trataste con tanto desprecio”, concluyó.

