Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

La actriz compartió el antes y el después de la casa que tiene en Buenos Aires

Flor Peña sorprendió a sus seguidores mostrando en redes sociales el impactante “antes y después” de la remodelación de su habitación, un proyecto que encaró junto a su arquitecta con el objetivo de transformar un espacio en obra en un verdadero refugio de lujo y confort.

La actriz compartió imágenes que revelan el cambio radical: de una sala repleta de escombros, paredes sin terminar y materiales de construcción, a un ambiente luminoso, elegante y multifuncional digno de portada de revista. “El antes y el después de mi habitación”, presentó a sus seguidores.

“Hace un tiempo encaramos la remodelación de mi cuarto. ¡El resultado fue increíble! ¡Amamos como quedó! La premisa era volverlo un lugar cómodo y con espacios para convertirlo en nuestro refugio cuando la casa se pone modo multitud. Hijos, amigos, parejas. ¡Nuestra arquitecta se puso la 10!”, escribió, en sus redes, celebrando la concreción de un sueño familiar y agradeciendo el trabajo del equipo que la acompañó.

“Hace un tiempo encaramos la remodelación de mi cuarto. ¡El resultado fue increíble! ¡Amamos como quedó!", aseguró la actriz (Instagram)

El resultado es un ambiente sofisticado y moderno, donde predominan los tonos claros, la luz natural y los detalles de diseño que aportan calidez y personalidad. La habitación principal destaca por una cama amplia vestida en blanco, con un respaldo tapizado en gris topo y detalles geométricos dorados que aportan textura y estilo contemporáneo. A los pies de la cama, un banco tapizado en terciopelo rosa viejo suma confort y un toque de color suave, mientras los almohadones en tonos neutros completan la escena, invitando al descanso y la relajación.

La vista general del dormitorio revela paredes blancas, grandes espejos laterales y mesas de luz con detalles dorados, en sintonía con una iluminación cálida y envolvente. El diseño está pensado para potenciar la amplitud y la luminosidad del espacio, permitiendo que cada elemento dialogue armoniosamente y refuerce la sensación de bienestar.

Flor eligió hacer un pequeño living dentro de su habitación

El área de estar integrada al dormitorio incluye un sillón en tonos tierra, butacas y una mesa ratona de mármol y detalles dorados, creando un rincón ideal para la charla, la lectura o el simple relax. Las cortinas translúcidas filtran la luz exterior, mientras que las luminarias de diseño y los ventanales suman un toque de exclusividad y conexión con el entorno.

El vestidor y el baño en suite, completamente integrados al ambiente principal, lucen pisos y revestimientos en porcelanato símil mármol, una amplia mesada con doble bacha, espejos de cuerpo entero y estantes abiertos para organizar cosméticos, accesorios y productos de belleza. Una lámpara de cristal y aberturas amplias completan la atmósfera de lujo y confort, reforzando el carácter personalizado del proyecto.

En las fotos, Flor Peña posa sonriente y relajada, sentada sobre la cama o recorriendo cada sector de la habitación, transmitiendo orgullo y felicidad por el resultado final. El contraste con el estado original —donde solo había escombros y paredes sin terminar— resalta el trabajo y la planificación detrás de la transformación.

Así quedó la zona de la cama: espejos a los costados, cabecera y un piecero rosa viejo

La actriz dejó en claro su pasión por los ambientes bien pensados y la importancia de contar con un espacio propio donde la funcionalidad, el diseño y el confort sean protagonistas. La remodelación de su habitación es también un ejemplo de cómo los cambios en el hogar pueden ser una oportunidad para reinventar la vida cotidiana, ganar calidad de vida y construir refugios personales para el bienestar y el disfrute en familia.

Así, la figura del musical Pretty woman celebró la finalización de uno de los rincones más esperados de su casa, mostrando cómo la atención al detalle, la apuesta por el diseño y el trabajo en equipo pueden convertir un proyecto en obra en un refugio íntimo y sofisticado, pensado para compartir y disfrutar con quienes más quiere.