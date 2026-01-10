Teleshow

El Negro Álvarez, a los 80 años vuelve a escena en Villa Carlos Paz: “Los cordobeses somos pícaros”

En una charla con Teleshow, el humorista cuenta sus expectativas por sus presentaciones y revela anécdotas de juventud

Guardar
El Negro Álvarez frente al
El Negro Álvarez frente al curioso cartel en el puente a la salida del aeropuerto de Pajas Blancas: "Bienvenidos a la República de Córdoba"

A los ochenta años, Negro Álvarez se mantiene como una de las figuras más emblemáticas del humor cordobés y la cultura popular argentina. Admirado por su versatilidad en la música, el humor y la composición, ha recorrido escenarios de todo el país. En esta etapa, celebra su octava década (y 40 años sobre el escenario) con el estreno de “Only yo”, su nuevo espectáculo en el Teatro Zorba de Córdoba.

Durante la entrevista con Teleshow, Álvarez reflexiona sobre su trayectoria, anécdotas personales y el sello distintivo del humor cordobés a lo largo de su carrera. El diálogo recorre sus comienzos en la composición, los desafíos durante la dictadura militar y su percepción actual sobre la vida y el legado artístico.

¿Por qué elegiste el nombre “Only yo” para el espectáculo?

—Porque soy solo yo. También participan dos bailarinas, Valeria y Tania, pero en sí, todo lo demás soy solo yo, con humor y una parte seria con dos canciones mías, que salieron de vivencias personales. Una psicóloga amiga, en un asado pequeño, escuchó una de esas canciones, le conté la historia y me sugirió: “¿Por qué no pones eso algún día en un espectáculo? Le va a gustar sobre todo a las mujeres”. Así que lo incorporé por recomendación de ella. Si después no les gusta, le voy a decir que trabaje para mí la psicóloga.

¿Solo harás dos funciones esta temporada?

—Sí, porque inicialmente no iba a hacer nada. Me ofrecieron una comedia para todo el verano, acordé lo económico, pero después pensé: “No, de martes a domingo otra vez no quiero” y me retiré. Me ofrecieron dos días y acepté: estaré el 10 y el 31 de enero. Me parece perfecto, bien de vago (risas).

¿En otra época te hubieran interesado más funciones seguidas?—En alguna época sí, pero uno va eligiendo otras maneras con el tiempo.

"Córdoba es un semillero del
"Córdoba es un semillero del humor", dice el Negro Álvarez

¿Cómo llegaste a grabar tu primer disco de humor y cuántos tenés hoy?

—Me vinieron a buscar para grabar un long play; yo creía que era para canciones, pero era de humor. Grabé ese primero y hoy tengo 35 discos. Uno de oro, después el Martín Fierro, el Estrella de Mar, el Carlos de Oro aquí en Carlos Paz. Pero eso ya está, es demasiado.

¿Antes de eso trabajaste en otros proyectos musicales?

—Sí, trabajaba con el Dúo Argentino y me iba bien, pero era en la época de los militares. Cantábamos canciones que molestaban, trabajaba con Chito Ceballos, que era del Partido Comunista, hacíamos temas de Tejada Gómez y llegaron a prohibirnos el disco. Después se fue desenredando todo, pasé por momentos difíciles, pero también muchos buenos, gracias a Dios.

Tenés una carrera importante como letrista de música. ¿Cómo nació esa vocación?

—Tengo cerca de 95 canciones inscriptas en Sadaic. Incluso recibo jubilación de Sadaic porque mi primer tema me lo grabó Edgar Di Fulvio cuando tenía dieciocho años. Me escuchó cantar en una peña, se sentó en la mesa, me preguntó de quién era la canción, le dije que era mía, nos hicimos amigos y más tarde me la grabó. Después también la grabaron Los Cuatro de Córdoba y varios otros artistas. Me gustó escribir desde chico. Ya en el colegio Monserrat, le consulté a la profesora de literatura qué me recomendaba y me sugirió el libro “Materia y forma en poesía”, con el que aprendí sobre métricas y formas. Desde los diecisiete años, estudié y comencé a escribir en serio.

Fuiste a un colegio bacán...

—Sí, porque mi papá me mandó ahí. Yo quería ir al Dean Funes con unos vagos amigos. Además, él también estudió allí. Mi padre era abogado, en ese momento presidente de la Tercera Cámara de Crimen.

¿Nunca pensaste en ser abogado como tu padre?

—Siempre lo digo: hice solo una materia. Si mi padre no hubiera fallecido cuando yo tenía dieciséis para diecisiete años, seguro que habría estudiado Derecho. No sé si habría ejercido, pero recibido seguro.

El Negro Álvarez es un
El Negro Álvarez es un emblema del humor cordobés

Hace poco se viralizó una foto de un cartel en la autopista, a la salida del aeropuerto de Pajas Blancas, que dice “Welcome to the Republic of Córdoba”. ¿Cómo surgió?

—Eso está en el puente, frente al aeropuerto. Es una cuestión humorística. Al lado hay un cartel más chico que dice “Capital del humor”. No sé de quién fue la idea, pero ese tipo de cosas nos representa. Córdoba siempre tuvo un semillero de humoristas.

¿El humor cordobés es único?

—Todos los cordobeses somos pícaros y soltamos alguna mirada o una frase. Recuerdo una vez con el Sapo García, Rudy Arrieta y la Vizcacha Cardaci. Estábamos en un bar, llovía fuerte, y la Vizcacha, serio, miraba por la ventana. El Sapo le preguntó: “¿Qué te pasa, Vizcacha?”. Él respondió: “Estoy mirando la lluvia que me pierdo por no tener un campo”. Teníamos veinte años. O como el viejo de Traslasierra, que un amigo mío fue a visitar, preguntó por don Gutiérrez y el otro contestó: “Se acostó una noche y se despertó muerto”. Ese es el humor de Córdoba.

Has trabajado en música, humor, cine y televisión. ¿Cómo fue sumarte al documental “Todo sobre el asado”?

—Eso fue casualidad. Daniel Araoz, actor de Córdoba que vive en Buenos Aires, disfrutaba mis cuentos. Un día organizó un recital en Buenos Aires y me invitó. A mitad del evento me hizo subir al escenario a contar cuentos. Cuando terminé, se me acercaron dos personas, los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn. Me dijeron que querían hablar conmigo, que les gustó el timbre y la forma. Así surgió la propuesta para “Todo sobre el asado”. Por eso mi casa se llama “El destino”, porque muchas cosas suceden sin buscarlas. Daniel me invitó y justo estaban ellos. Ningún casting, nada de eso.

¿Y sos un buen asador?

—Fui muy buen asador y muy buen hacedor de locro, pero ahora ya no hago nada, me he vuelto vago.

Después de todo eso, ¿con qué soñás hoy?

—No, ya está. Me ha ido demasiado bien. Como dicen mis amigos: “No trabajaste nunca, Negro”.

Temas Relacionados

Negro ÁlvarezHumor cordobésCultura popular argentinaTeatro ZorbaCórdobaOnly yoVerano 2026 ArgentinaVerano

Últimas Noticias

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

En charla exclusiva con Teleshow habló del presente de “Ellas son Tango” junto a Andrea Ghidone, su experiencia en las cocinas de Telefe y el recuerdo de querer ser Janis Joplin

Julia Calvo se pone en

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

El actor y su pareja eligieron la ciudad esteña para comenzar el año

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez:

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

La actriz confesó cómo la presión del programa y la delicada situación de su perro la llevaron a un límite emocional inesperado durante su paso por el concurso

Eugenia Tobal reveló el drama

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

El director de cine, casado con la directora y productora Carla Calabrese, le respondió al creador de Drácula por sus declaraciones contra la producción musical Come from away

El duro cruce de Enrique

Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

La actriz lució el resultado final de su habitación a medida. Las imágenes de su vestidor, baño en suite y sala de estar

Flor Peña abrió las puertas
DEPORTES
Marruecos venció a Camerún y

Marruecos venció a Camerún y jugará la semifinal de la Copa de África tras 22 años: la impactante racha de Brahim Díaz

De la volea de Maxi Rodríguez al penal atajado por Goycochea: las perlitas del partido de leyendas entre Argentina y Uruguay

Rosario Central inició las gestiones para traer a un ex compañero de Ángel Di María en la selección argentina

Qué es el ajedrez 960, la variante que busca revolucionar el desafío en el tablero

El crudo relato del refuerzo de Platense al recordar su infancia: “Comíamos en cajas de manzanas y dormíamos en el piso”

TELESHOW
Julia Calvo se pone en

Julia Calvo se pone en la piel de Nelly Omar tras su paso por MasterChef: “Espero que sea un buen augurio”

Gastón Soffritti y Nathalia Rodríguez: verano de amor y amigos en Punta del Este

Eugenia Tobal reveló el drama que vivió en MasterChef Celebrity y su tenso vínculo con Germán Martitegui

El duro cruce de Enrique Piñeyro con Pepe Cibrián: “Ya que sos tan nacionalista”

Flor Peña abrió las puertas de su dormitorio: el antes y el después de su remodelación a pleno confort y lujo

INFOBAE AMÉRICA

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo

Sindicalistas de Bolivia rompieron diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz y llamaron a una “revolución nacional” por el subsidio a combustibles

David Bowie por siempre: 6 canciones que resumen una obra extraordinaria

Platón, Tomás Moro y las utopías: la curiosa evolución del género literario que soñó con mundos mejores

Irán encara una nueva jornada de movilizaciones sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves

Cómo es el papel térmico no tóxico para recibos y etiquetas creado por científicos suizos