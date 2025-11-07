Teleshow

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

La empresaria y el exfutbolista compartieron una entrevista en Ferné con Grego donde recordaron episodios insólitos de su relación amorosa, antes de su escandaloso divorcio

Wanda Nara y Maxi López revivieron el episodio en el que ella le destruyó una Ferrari durante una pelea de pareja (Video: Ferné con Grego, Telefe)

En una entrevista en Ferné con Grego (Telefe) llena de anécdotas, humor y recuerdos compartidos, Wanda Nara y Maxi López sorprendieron al volver a sentarse juntos frente a cámara para repasar algunos de los momentos más insólitos de su matrimonio, a 12 años de su divorcio. Entre risas y complicidad, la conductora de MasterChef Celebrity y el exfutbolista de River recordaron el episodio en el que ella, en medio de un ataque de furia, rompió un auto de lujo del exfutbolista. También hubo tiempo de hacer memoria sobre el primer viaje que ella hizo a Rusia para encontrarse.

“¿Te contó Maxi de una Ferrari que tenía y que se la destruí?”, lanzó Wanda entre carcajadas, ante la incredulidad de los presentes. “Fue en un ataque de ira, rompiéndole la Ferrari. Mis amigas todavía no lo pueden creer”, relató. Maxi, con su tono tranquilo de siempre, completó la escena: “Yo estaba fumando un pucho y le decía: ‘Gringa, te vas a hacer mal’. No me moví”. Según contó Wanda, su madre llamó desesperada a su padre para contarle lo que pasaba, y Andrés Nara, sin entender cómo Maxi mantenía la calma, exclamó: “¿Cómo no le está rompiendo la cabeza contra el capot? ¡Con una Ferrari no se hace eso!”.

El exjugador reaccionó con serenidad, algo que hasta hoy sorprende a todos. “Son cosas que pasan”, comentó entre risas, mientras Wanda agregó que nunca quiso revelar el motivo del enojo porque “ya se olvidó de todo y lo perdonó”. El episodio fue tan extremo que, al día siguiente, el seguro los llamó para advertirle a López que “si se pegaba con un camión de frente por autopista a 200km/h, el auto hubiera quedado menos dañado”.

Wanda Nara y Maxi López contaron el primer viaje a Rusia que ella hizo para verlo y la "princesa cascoteada" con la que se encontró (Video: Ferné con Grego, Telefe)

Pero el diálogo no se quedó solo en los recuerdos caóticos. En otro momento de la entrevista, ambos repasaron sus primeros años juntos y la forma en que comenzaron su historia. “Mi historia con él era como la de la Cenicienta. Yo llegué a Rusia sin valija, con todo roto. Estaba perdida”, recordó Wanda. Maxi la interrumpió entre risas: “Yo la vi llegar y pensé: ‘¿De dónde vino? De Kabul’. Tenía una zapatilla rota, la valija rota… era una princesa media cascoteada en ese momento”.

La empresaria, fiel a su estilo, no se quedó atrás y retrucó con humor: “Soy una princesa que se hizo su propio castillo”. Él respondió con complicidad: “Ponele la 's’, castillos”. Esa dinámica entre ironía y ternura dejó ver una relación que, más allá del paso del tiempo, conserva una química especial y un entendimiento mutuo que sorprende.

Wanda también reconoció que, a pesar de las diferencias, mantienen un respeto mutuo y que incluso en los últimos años le ha pedido consejos sobre temas comerciales. “Es muy buen empresario, y hay cosas que él maneja muy bien. Cuando te separás, a veces pensás: ‘Uy, esto me hubiera gustado preguntárselo a Maxi’. Me tenía bloqueada, pero después lo consulté”, confesó entre risas.

El diagnóstico de leucemia de Wanda Nara marcó un punto de sanación y aprendizaje en la relación con Maxi López

Sobre la resolución de su vínculo, el exdelantero reveló frente a Grego Rossello: “Siempre fui así. Pasa que empezaron a haber quilombos grosos de verdad y no me copaba estar en los medios. Me llamé a silencio y empecé a tener cosas para mí. No quería salir a hablar y que en un futuro mis hijos me digan ‘papá, vos dijiste esto’”.

Al momento de hablar sobre el diagnóstico de leucemia de Wanda, Maxi confesó: “Sé que hice cosas bien y que en otras he errado. Fue un proceso de años en el que hoy llegué al punto de hacer una especie de sanación con Wanda. Dejamos diferencias de lado y le metimos para adelante. Aprendimos un montón de cosas, nos matamos, pero ya no está de moda pelearse. Ahí estuvo el click”.

