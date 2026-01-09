Las fotos de Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, en la playa: “Costa argentina, te amo”

Morena Echarri cautiva en Instagram con fotos en bikini tomadas en distintas playas de la costa argentina (Instagram)

Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, generó repercusión en redes sociales al compartir fotografías en bikini desde las playas de nuestro país.

“Costa argentina, te amo”, fue el mensaje con el que la joven de 22 años acompañó las imágenes desde su cuenta de Instagram, en las que se la ve relajada en la playa y en el campo en compañía de amigas y en situaciones cotidianas.

Las postales muestran a la joven con bikini negro junto a una amiga, sentadas sobre mantas de colores, fumando, y con tatuajes a la vista. También incluye fotos tomadas en un entorno hogareño con luz natural, donde mantiene una actitud distendida.

Entre las respuestas a la publicación, se destacó el comentario de su madre: “Mi amor”, escribió orgullosa la actriz, que acaba de estrenar la serie El tiempo de las moscas. Las imágenes combinan escenas en la playa, el campo y el departamento de Morena, resaltando detalles como accesorios y una atmósfera informal.

Las fotos de Morena desde la Costa Atlántica argentina destacan su elección de bikini negro y tatuajes visibles

Hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri, Morena creció rodeada del mundo artístico, pero optó por un rumbo diferente. Eligió enfocar su creatividad lejos de la actuación y la exposición pública, priorizando la construcción de una identidad propia.

Actualmente, Morena lidera Hetaira Studio, su propio emprendimiento de indumentaria. Desde pequeña mostraba gusto por el diseño y la intervención de prendas, lo que evolucionó en una vocación. El nombre de su marca evoca a las hetairas de la Antigua Grecia, mujeres libres y educadas, símbolo de autonomía que inspira sus valores.

Morena diseña, confecciona y modela cada prenda. Utiliza activamente sus redes sociales, donde comparte tanto contenidos de su emprendimiento como reflexiones personales y mensajes vinculados a causas sociales. Sobre su proyecto, expresó: “Cada prenda está pensada para enaltecer a quien la lleva”, reflejando su apuesta por un estilo auténtico e inclusivo.

Entre las fotos, se aprecian paisajes de playa, campo y ambientes hogareños, resaltando la naturalidad de Morena

Antes de dedicarse a la moda, estudió Ciencias Políticas, una experiencia que le sirvió para aplicar herramientas en la gestión y comunicación de su propia empresa. Así confirmó que el arte y el diseño eran su verdadera pasión.

Dentro de su familia, integrada también por sus hermanos Julián y Luca, Morena se distingue por mantener un perfil bajo y evitar la exposición mediática frecuente. Prefiere que su trabajo sea protagonista y alterna publicaciones de su marca con mensajes y temas sociales que la representan.

La joven transita una etapa de crecimiento que conjuga trabajo creativo, independencia y compromiso con sus ideas. Aunque su apellido la vincula con el ambiente actoral argentino, Morena forja un camino propio orientado por sus valores y el desarrollo de su marca.

Morena Echarri reafirma su amor por la costa argentina y comparte su vida cotidiana con miles de seguidores en redes sociales

En octubre del año pasado Morena debutó como modelo en una producción fotográfica en la que terminó posando junto a Nancy Dupláa y que generó repercusión en las redes sociales debido al parecido entre ambas. Esta sesión, ideada como tributo por el Día de la Madre y realizada en octubre anterior, mostró una imagen cercana y elegante de madre e hija para una campaña encabezada por la diseñadora Cynthia Martos.

En las imágenes, Morena Echarri apareció con distintos conjuntos que resaltaron su personalidad, destacándose un traje sastre negro y un catsuit con recortes que dejó ver sus tatuajes. También lució un vestido corto color nude con pedrería y corte recto, lo que acentuó el parecido con su madre y generó comentarios en las redes sociales.

En 2023 Nancy Dupláa visitó Implacables (El Nueve) en donde se refirió a la pasión de su hija por la moda: “Siempre le gustó coser. Se hace su propia ropa, ya desde muy chiquita le gusta. Cuando salió del secundario empezó a estudiar ciencias políticas. Fue, lo hizo, probó, pero no, a ella le gusta el arte”.

“Ahí empezó a diseñar y ahora tiene una marca de ropa. Le está yendo muy bien. Vende por Instagram, se armó todo ella, tiene mucha capacidad de gestión. Fue un proceso”, detalló. “Canta bien, es emocional, toca la guitarra, baila espectacular. Tiene todas las condiciones, pero no”, señaló.