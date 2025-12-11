Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La actriz compartió una foto de sus días en el destino brasileño (Video: Instagram)

Ya cumplieron más de dos décadas juntos, pero Nancy Dupláa y Pablo Echarri siguen disfrutando de las escapadas, las salidas y los viajes. Esta vez el destino fue Río de Janeiro, lugar desde donde la actriz compartió algunas imágenes de sus días en la vibrante metrópolis.

La pareja de actores compartió en redes sociales imágenes que reflejan su cercanía y el buen momento que atraviesan. A través de publicaciones en Instagram, la protagonista de 100 días para enamorarse y Socias mostró escenas de la estadía en la ciudad brasileña, donde ambos se dejaron ver relajados y cómplices, reafirmando su vínculo con gestos y palabras de afecto.

Durante su paso por Río de Janeiro, la actriz publicó una fotografía en la que aparece junto a Echarri en un restaurante, acompañada de una dedicatoria afectuosa: “Oh my boy”. Además, compartió una postal personal posando sonriente en las calles de la ciudad, transmitiendo plenitud y alegría al ritmo de una bossa nova. Estas imágenes, sumadas a la frase dedicada a la ciudad carioca, evidencian el clima de intimidad y disfrute que marcó la escapada de la pareja.

La selfie de Pablo Echarri y Nancy Dupláa en un restaurante de Río de Janeiro (Instagram)

El entorno familiar de Dupláa y Echarri también ha sido noticia en las últimas semanas, especialmente por la proyección de su hija Morena Echarri en el mundo del modelaje. La joven de 22 años debutó recientemente como modelo y protagonizó una sesión fotográfica junto a su madre.

Las imágenes, que circularon en redes y medios, muestran la complicidad y el parecido entre ambas, resaltando la buena relación que mantienen. En la producción, madre e hija posaron con batas de satén negras en un ambiente de tonos suaves, donde la iluminación cálida y el fondo neutro acentuaron la centralidad de su vínculo. Los gestos de cercanía, como abrazos y miradas compartidas, transmitieron una conexión genuina y un orgullo mutuo, mientras que la estética elegida reforzó la armonía y sofisticación del retrato familiar.

La foto de Nancy Dupláa en las calles cariocas: "Te amo, Río"

La incursión de Morena en la moda responde tanto a la influencia de sus padres como a su interés personal por el diseño y la confección. Su presencia en campañas y editoriales viene generando repercusión en redes sociales y entre las marcas, consolidándola como una figura emergente en el ámbito del modelaje y la influencia digital. Este crecimiento profesional se da en un contexto de apoyo y acompañamiento por parte de sus padres, quienes se muestran cercanos y celebran los logros de su hija.

Mientras celebran una relación de más de dos décadas, Nancy y Echarri se han mantenido alejados de la exposición excesiva al elegir no compartir detalles íntimos acerca de los comienzos de su vínculo, optando por una reserva que consolidó una convivencia de 22 años juntos, con 15 de matrimonio y dos hijos: Morena, de dieciocho, y Julián, de doce. En esa familia también se integra Luca, hijo que Nancy tuvo junto a Matías Martin.

Carla Peterson y Nancy Dupláa en El tiempo de las moscas, la miniserie en la que las actrices vuelve a actuar juntas (Netflix)

En el plano profesional, Nancy Dupláa se prepara para el estreno de El tiempo de las moscas, una miniserie argentina que llegará a Netflix el 1 de enero de 2026, que coprotagoniza junto a su amiga Carla Peterson. La producción, basada en las novelas “Tuya” y “El tiempo de las moscas” de Claudia Piñeiro, cuenta con la participación de un elenco destacado. La trama sigue a dos expresidiarias, interpretadas por Dupláa y Peterson, que intentan rehacer sus vidas tras cumplir condena, pero se ven envueltas en una situación inesperada que las obliga a convertirse en detectives. Con seis episodios de media hora, la serie promete dinamismo, humor ácido y momentos emotivos, bajo la dirección de Ana Katz y Benjamín Naishtat, y la producción de Vanesa Ragone.