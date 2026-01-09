Teleshow

Las espectaculares postales de Yanina Latorre en Nueva York: visitas a sitios emblemáticos y gastronómicos

La conductora compartió imágenes en sus redes de su visita con su marido Diego Latorre a la "Gran Manzana".

La conductora y el periodista disfrutan de días de paseos y visitas a los lugares más famosos de la "Gran Manzana"

Yanina Latorre y Diego Latorre pasan unos días de vacaciones en Nueva York, alternando recorridos turísticos y experiencias gastronómicas. La pareja visitó puntos emblemáticos de la ciudad, combinando el ritmo activo de Manhattan con momentos de introspección como la que tuvieron apenas llegaron en el cementerio de Montefiore, en Queens, con su visita anual al Rebe de Lubavitch.

Al llegar, la conductora de SQP (América TV) compartió con sus seguidores en redes sociales la caminata bajo el frío de la ciudad. Relató que el ambiente era agradable, a pesar de las bajas temperaturas, y que se reunieron con amigos para iniciar la estadía con una cena.

Renovados. Nos vamos a cenar, amor. Caminando. Hace frío pero soportable. Está hermoso. Nos vamos a comer con Ronen Suarc”, contó, bien abrigada, acompañada por su marido, comentó Yanina caminando por las calles neoyorkinas.

Yanina y Diego Latorre se juntaron a cenar con el periodista Ronen Suarc (Instagram)

Uno de los primeros restaurantes elegidos para cenar fue Cecconis, especializado en cocina italiana del norte. Disfrutaron de pastas frescas, mariscos y carnes, en un entorno que celebra los sabores venecianos.

Al otro día tras desayunar, la “exangelita” de LAM y el periodista deportivo visitaron el Rockefeller Christmas Tree, lugar tradicional en invierno. Luego subieron al Summit One Vanderbilt, un mirador a 427 metros de altura con vistas de las increíbles panorámicas de la ciudad. Allí Yanina se sentó en el piso, rodeada de los visitantes del sitio turístico, y compartió con humor su gran deseo. “Me hubiera traído el mate”, comentó, divertida mientras bailaba.

La conductora de SQP en el Summit One Vanderbilt, un mirador a 427 metros de altura con vistas de las increíbles panorámicas de la ciudad
Una selfie de Diego y Yanina Latorre en el famoso edificio
Yanina Latorre disfrutó de visitas a sitios famosos de la "Gran Manzana" y algunos de los sitios gastronómicos más famosos de la ciudad

El recorrido siguió por Hudson Yards, donde observaron The Vessel, una estructura arquitectónica de 46 metros con diseño en forma de panal y varias escaleras y plataformas. Más adelante, recorrieron el High Line, el parque elevado que transformó antiguas vías de tren en un corredor de vegetación y arte, acercándose a la zona de Meatpacking District.

“Acá cerca del río está un poco más fresco. Me tuve que abrigar porque no daba más”, se sinceró la conductora, abrigada con un gorro de lana. “Ahí va Diego y estamos en el High Land porque vamos a comer a Pastis, que me encanta”, contó

La siguiente parada gastronómica fue un bistró francés conocido por su ambiente animado y platos como la sopa de cebolla francesa, los escargots y las papas fritas que son las favoritas de Yanina.

“Me hubiera traído el mate”, comentó, divertida mientras bailaba
“Acá cerca del río está un poco más fresco. Me tuve que abrigar porque no daba más”, se sinceró la conductora

Durante sus recorridos, la animadora detalló aspectos cotidianos como el clima, la ropa adecuada para el frío neoyorquino y la espontaneidad de los momentos vividos. Fotografías y videos documentaron caminatas y reencuentros con la rutina urbana de la ciudad.

Uno de los ejes del viaje, como cada año, fue la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en el cementerio de Montefiore. Yanina describió la importancia personal de este ritual, al que acuden miles de fieles de diversas nacionalidades, incluidos líderes como el presidente Javier Milei.

En el Ohel, mausoleo donde descansan los restos del Rebe, Yanina y Diego dedicaron tiempo a elevar oraciones y depositar cartas con peticiones y agradecimientos, muchas escritas por seguidores. Explicó que la tradición consiste en redactar los deseos, leer fragmentos de salmos y dejar los mensajes sobre la tumba.

Más adelante, recorrieron el High Line, el parque elevado que transformó antiguas vías de tren en un corredor de vegetación y arte

Hace tres años, la pareja incorporó este recorrido espiritual a sus visitas a Nueva York. Yanina expresó que la experiencia tiene un valor de gratitud y renovación, y que percibe el ritual como sanador.

Al mismo tiempo, mientras la periodista disfruta de sus días en pareja en “la ciudad que nunca duerme”, se emitió su segunda aparición en MasterChef Celebrity (Telefe) en la que volvió a cruzarse, después de tres décadas enfrentadas, con Maru Botana. La pastelera reemplazó como jurado a Damián Betular y le tocó evaluar el plato de Yanina que ocupó el lugar de Maxi López.

