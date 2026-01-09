Yanina Latorre compartió su emotiva visita anual a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York: “Agradecimos y pedimos”

La conductora le mostró a sus seguidores la visita a la tumba del líder judío (Video: Instagram)

Yanina Latorre realizó su tradicional visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, más conocido como el Rebe de Lubavitch en el cementerio de Montefiore, ubicado en el distrito de Queens, Nueva York. La actividad, que repite cada año, la llevó a compartir un momento de recogimiento junto a su esposo, Diego Latorre, en uno de los sitios de mayor relevancia para la comunidad judía ortodoxa.

A través de imágenes difundidas en redes, la conductora de SQP (América TV) se mostró sonriente frente al ingreso al denominado Ohel, el mausoleo donde descansan los restos del líder espiritual de Lubavitch. La escena mostraba un clima de tranquilidad y gratitud, y reflejaba la importancia que la “exangelita” atribuye a este ritual personal. “Agradecimos y pedimos”, señaló, sobre la tradición familiar que realizan desde hace varios años con su marido para elevar oraciones y pedir favores en ese espacio.

En otra de las publicaciones, Yanina Latorre profundizó sobre la motivación detrás de la visita. “Como todos los años vinimos a agradecer y pedirle a ‘El Rebe’. Todo lo que le pido me lo cumple. Me voy feliz”, expresó a través de sus redes sociales. La conductora también contó que llevó consigo una serie de pedidos enviados por sus seguidores, las cuales depositó en el lugar. “Traje muchas cartas de mis seguidores y ahora voy a escribir la mía”, relató.

El cementerio de Montefiore, donde se encuentra la tumba del Rebe de Lubavitch, es considerado un punto de peregrinación para miles de personas que acuden a pedir bendiciones y agradecer promesas cumplidas. La tradición, que se ha mantenido durante décadas, reúne a fieles y visitantes de distintas partes del mundo.

Para millones de judíos en el mundo, el liderazgo espiritual de Menachem M. Schneerson dejó una huella visible en la vida comunitaria y en la identidad colectiva. La influencia del séptimo líder de Jabad-Lubavitch se extendió mucho más allá de su entorno inmediato, impactando tanto a seguidores como a simpatizantes. Incluso el presidente Javier Milei es uno de sus fieles más conocidos y visitó su tumba justo después de ser electo.

La animadora mostró imágenes del “ritual de las cartas”, que repite junto a su esposo, Diego Latorre, y su familia durante cada estadía en la ciudad. La panelista detalló que el sitio recibe visitantes de múltiples nacionalidades y credos. Según relató, la tradición consiste en redactar los deseos antes de ingresar, leer fragmentos de salmos, expresar las intenciones y luego romper la carta para depositar los restos sobre la tumba. “Esta es una de las cosas por las que queremos venir a Nueva York: a rezar y a agradecer”, contó el año pasado en su Instagram.

En sus mensajes, la periodista aseguró que la peregrinación trasciende lo religioso y que las oraciones pronunciadas allí son percibidas por los fieles como portadoras de una fuerza especial. “Hace tres años que voy a la tumba del Rebe, me cumplió todo. Vayan, pidan y tengan fe. Es muy sanador”, expresó la panelista de LAM. Según sus publicaciones, su primer acercamiento a la tradición, guiada por el rabino Yosi, marcó el inicio de un ritual anual de gratitud y sanación.

La tumba del Rebe se encuentra a unos 15 minutos del aeropuerto de Nueva York y recibe miles de personas que dejan peticiones y agradecimientos cada año. “Es el más milagroso de la comunidad judía”, recomendó Yanina.

Al finalizar el recorrido, la conductora expresó: “Felices y agradecidos. Fuimos a agradecer y pedir. ¡El Rebe te cumple todo!”. La tradición, integrada entre los ritos más arraigados de la comunidad judía en Nueva York, sigue convocando a quienes buscan renovar su fe o agradecer por los favores recibidos.