El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro (Instagram)

Julieta Cardinali celebró el cumpleaños de su hija Charo Calamaro, fruto de su relación con Andrés Calamaro, con un emotivo carrete de fotos y un mensaje lleno de ternura en sus redes sociales. La actriz, que suele mantener su vida privada con bajo perfil, eligió abrir el álbum familiar para homenajear los 19 años del profundo vínculo madre-hija, y dejar testimonio de la complicidad, el afecto y el crecimiento compartido a lo largo de casi dos décadas.

En una de las primeras imágenes compartidas, se ve a Julieta abrazando a Charo durante una fiesta infantil, mientras ambas señalan y observan la decoración de una torta de cumpleaños, rodeadas de otros niños en un ambiente cálido y familiar. Otra foto retrata a la actriz sentada en una cama junto a Charo, que aún es pequeña y lleva un conjunto naranja, abrazada a un peluche claro. Julieta, con camiseta negra y expresión divertida, la rodea con el brazo en una escena cotidiana e íntima.

El álbum continúa con una imagen de madre e hija sentadas en el piso, ambas con vestidos claros, participando de un juego al aire libre junto a otros niños, cerca de una puerta corrediza de vidrio. En otro plano, Julieta y Charo aparecen en primer plano, ambas con gestos serenos: Charo lleva una campera gris clara y el cabello atado en dos colitas, mientras Cardinali luce un abrigo gris, en un entorno exterior rodeadas de luz suave y otros niños y adultos.

La actriz de Belén decidió hacer un recorrido de la niñez de su hija

"Hace 19 años que vamos de la mano y en lo posible siempre bien pegaditas", escribió en el pie de foto

Otra postal muestra a madre e hija abrazadas y sonrientes en el pasillo iluminado de una casa, entrelazadas y con la luz cálida resaltando el cabello largo de Charo. En las imágenes veraniegas, ambas se ven de espaldas entrando al mar: Julieta lleva un sombrero de ala ancha y bikini negro, mientras sostiene a Charo, que luce un traje de baño celeste con mangas rojas, bajo un horizonte de mar calmo y luz intensa. En otra toma, Cardinali, con sombrero claro y bikini negro, sostiene a Charo en brazos dentro del agua. Ambas se miran y sonríen con complicidad y afecto, mientras el mar y el cielo despejado completan el paisaje.

La dedicatoria de Julieta resume el espíritu de la secuencia: “Hace 19 años que vamos de la mano y en lo posible siempre bien pegaditas. Feliz cumpleaños @charocalamaro, sos la mejor persona del mundo, mi vida entera”. La respuesta de Charo llegó con igual emotividad: “¡La mejor mamá del mundo! Te amo, mamii”. Cada imagen y cada palabra retratan el recorrido de una relación marcada por la ternura, la alegría y la admiración mutua, en la que madre e hija aprendieron a acompañarse, crecer y celebrar la vida juntas, “bien pegaditas”, como escribió Cardinali.

Madre e hija recibieron el año en Punta del Este, disfrutando del verano con amigas y familia, y, como suele hacer, compartió algunas postales en sus redes sociales. “Qué planazo el verano (@eugeniagrand nada sin vos, como todos los veranos)”, escribió Cardinali al abrir su álbum digital de la temporada esteña. En las imágenes aparecen amigas como Eugenia Grand, Analía Franchín, y también su hija Charo, quien en poco tiempo se robó todas las miradas y comentarios.

Charo de pequeña junto a su madre

Madre e hija disfrutando del verano

"La mejor mamá del mundo", fue la respuesta de la hija de Andrés Calamaro

En la primera foto, Julieta fue retratada sentada sobre la arena de la playa bajo un cielo completamente despejado, típico de la costa uruguaya. Lució una bikini en tono neutro, gafas de sol grandes y una gorra gris con visera y logo bordado. Con el cabello recogido y movido por el viento, la actriz posó en primer plano. En otra, ella se mostró junto a una amiga, ambas posando frente a un espejo en lo que parece ser el baño. La actriz, con una remera negra ajustada y el cabello suelto, miró a cámara con un gesto divertido, mientras su amiga, de vestido oscuro con flores y cabello rubio, se ubicó a su lado en actitud de complicidad. La escena reflejó el costado más relajado y espontáneo de la actriz, que no pierde oportunidad de sumar humor y cercanía a sus publicaciones.

Pero la postal que se robó toda la atención de los seguidores fue la de Charo posando de noche en un jardín iluminado por guirnaldas de luces. Llevó un vestido corto de mangas largas cubierto de brillos plateados, con transparencias en los hombros y escote cerrado. Su cabello rubio, largo y lacio, enmarcó su rostro, y la similitud con Julieta fue total.