Teleshow

El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro

La actriz de Belén usó sus redes sociales para homenajear a su hija en el día que cumplió un nuevo año de vida

Guardar
El emotivo posteo de Julieta
El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro (Instagram)

Julieta Cardinali celebró el cumpleaños de su hija Charo Calamaro, fruto de su relación con Andrés Calamaro, con un emotivo carrete de fotos y un mensaje lleno de ternura en sus redes sociales. La actriz, que suele mantener su vida privada con bajo perfil, eligió abrir el álbum familiar para homenajear los 19 años del profundo vínculo madre-hija, y dejar testimonio de la complicidad, el afecto y el crecimiento compartido a lo largo de casi dos décadas.

En una de las primeras imágenes compartidas, se ve a Julieta abrazando a Charo durante una fiesta infantil, mientras ambas señalan y observan la decoración de una torta de cumpleaños, rodeadas de otros niños en un ambiente cálido y familiar. Otra foto retrata a la actriz sentada en una cama junto a Charo, que aún es pequeña y lleva un conjunto naranja, abrazada a un peluche claro. Julieta, con camiseta negra y expresión divertida, la rodea con el brazo en una escena cotidiana e íntima.

El álbum continúa con una imagen de madre e hija sentadas en el piso, ambas con vestidos claros, participando de un juego al aire libre junto a otros niños, cerca de una puerta corrediza de vidrio. En otro plano, Julieta y Charo aparecen en primer plano, ambas con gestos serenos: Charo lleva una campera gris clara y el cabello atado en dos colitas, mientras Cardinali luce un abrigo gris, en un entorno exterior rodeadas de luz suave y otros niños y adultos.

La actriz de Belén decidió
La actriz de Belén decidió hacer un recorrido de la niñez de su hija
"Hace 19 años que vamos
"Hace 19 años que vamos de la mano y en lo posible siempre bien pegaditas", escribió en el pie de foto

Otra postal muestra a madre e hija abrazadas y sonrientes en el pasillo iluminado de una casa, entrelazadas y con la luz cálida resaltando el cabello largo de Charo. En las imágenes veraniegas, ambas se ven de espaldas entrando al mar: Julieta lleva un sombrero de ala ancha y bikini negro, mientras sostiene a Charo, que luce un traje de baño celeste con mangas rojas, bajo un horizonte de mar calmo y luz intensa. En otra toma, Cardinali, con sombrero claro y bikini negro, sostiene a Charo en brazos dentro del agua. Ambas se miran y sonríen con complicidad y afecto, mientras el mar y el cielo despejado completan el paisaje.

La dedicatoria de Julieta resume el espíritu de la secuencia: “Hace 19 años que vamos de la mano y en lo posible siempre bien pegaditas. Feliz cumpleaños @charocalamaro, sos la mejor persona del mundo, mi vida entera”. La respuesta de Charo llegó con igual emotividad: “¡La mejor mamá del mundo! Te amo, mamii”. Cada imagen y cada palabra retratan el recorrido de una relación marcada por la ternura, la alegría y la admiración mutua, en la que madre e hija aprendieron a acompañarse, crecer y celebrar la vida juntas, “bien pegaditas”, como escribió Cardinali.

Madre e hija recibieron el año en Punta del Este, disfrutando del verano con amigas y familia, y, como suele hacer, compartió algunas postales en sus redes sociales. “Qué planazo el verano (@eugeniagrand nada sin vos, como todos los veranos)”, escribió Cardinali al abrir su álbum digital de la temporada esteña. En las imágenes aparecen amigas como Eugenia Grand, Analía Franchín, y también su hija Charo, quien en poco tiempo se robó todas las miradas y comentarios.

Charo de pequeña junto a
Charo de pequeña junto a su madre
Madre e hija disfrutando del
Madre e hija disfrutando del verano
"La mejor mamá del mundo",
"La mejor mamá del mundo", fue la respuesta de la hija de Andrés Calamaro

En la primera foto, Julieta fue retratada sentada sobre la arena de la playa bajo un cielo completamente despejado, típico de la costa uruguaya. Lució una bikini en tono neutro, gafas de sol grandes y una gorra gris con visera y logo bordado. Con el cabello recogido y movido por el viento, la actriz posó en primer plano. En otra, ella se mostró junto a una amiga, ambas posando frente a un espejo en lo que parece ser el baño. La actriz, con una remera negra ajustada y el cabello suelto, miró a cámara con un gesto divertido, mientras su amiga, de vestido oscuro con flores y cabello rubio, se ubicó a su lado en actitud de complicidad. La escena reflejó el costado más relajado y espontáneo de la actriz, que no pierde oportunidad de sumar humor y cercanía a sus publicaciones.

Pero la postal que se robó toda la atención de los seguidores fue la de Charo posando de noche en un jardín iluminado por guirnaldas de luces. Llevó un vestido corto de mangas largas cubierto de brillos plateados, con transparencias en los hombros y escote cerrado. Su cabello rubio, largo y lacio, enmarcó su rostro, y la similitud con Julieta fue total.

Temas Relacionados

Julieta CardinaliCharo CalamaroAndrés Calamaro

Últimas Noticias

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

La familia disfrutó de unos días en la ciudad costera y compartieron las postales de su tiempo a puro relax

Las vacaciones de Cande Vetrano

Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

La participante de MasterChef Celebrity decidió borrar de su piel los diseños que se hizo a los 16 años

Sofía la Reini Gonet comenzó

El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

Un collage de imágenes compartido por la actriz y las publicaciones del actor retrataron el esfuerzo, la alegría y el festejo íntimo de la familia

El orgullo de la China

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

El futbolista repasó en fotos y palabras románticas su vínculo con la actriz

Mauro Icardi celebró un aniversario

Christian Petersen mostró el plato que almorzó tras recibir el alta médica

El cocinero se encuentra en su casa desde el 6 de enero, luego de estar internado durante 26 días por una falla multiorgánica

Christian Petersen mostró el plato
DEPORTES
Furor en la F1 por

Furor en la F1 por la primera prueba del nuevo monoplaza para el 2026: los detalles que se filtraron del auto de Audi

Se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los equipos de la Fórmula 1: el calendario completo

Murió la histórica basquetbolista de 2.13 metros que ganó 42 títulos y vivió en la miseria: “Su legado seguirá inspirando”

El insólito caso de un ex jugador de la Selección Sub 20 que deberá pagarle un millón de euros a un club en el que no llegó a jugar

15 frases de Scaloni: su video viral en Fin de Año, la curiosa reflexión sobre la Finalíssima ante España y la reunión que tuvo con Messi

TELESHOW
Ricardo Darín: “Esto de saber

Ricardo Darín: “Esto de saber que vamos a ser abuelos en febrero es algo absolutamente maravilloso”

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

El enigma de Pompeya: por

El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

Estómago, intestino y cerebro: cómo un inesperado vínculo entre estos órganos puede impactar en la salud mental, según un estudio

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

Suecia prueba una medida inédita: paga tiempo laboral para fortalecer vínculos personales