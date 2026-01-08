Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

En medio de la situación judicial de Romina Gaetani contra su expareja, se conocieron las primeras capturas del suceso (DDM – América)

La vida de Romina Gaetani cambió abruptamente hace solo una semana, cuando la actriz decidió romper el silencio y denunciar que fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, Luis Cavanagh. El episodio, que la llevó a una internación y a tomar la difícil decisión de recurrir a la Justicia, se convirtió en uno de los temas más comentados y dolorosos del mundo del espectáculo. En las últimas horas, el panel de DDM (América) mostró por primera vez las imágenes de las cámaras de seguridad que forman parte de la investigación, sumando un nuevo capítulo al caso y aportando pruebas clave para reconstruir la secuencia de los hechos.

Fue Martín Candalaft, quien reemplaza a Mariana Fabbiani en la conducción, el encargado de presentar los detalles de la causa y analizar cada documento. “Lo primero que podemos ver es un fotograma del arribo de la víctima a la guardia. Está firmado y documentado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vemos que se trata de las seis y media de la tarde, aproximadamente. Y abajo la descripción de esta fotografía dice: ‘Se observa el vehículo, marca Peugeot, color azul, arribar al puesto 2 de la guardia del country Tortugas’”, detalló el periodista, marcando el primer dato clave: Romina llegó manejando su propio auto, tal como había declarado en su testimonio ante la Justicia.

Este registro visual permite despejar versiones contradictorias sobre cómo Gaetani arribó al lugar. “El detalle, tiene que ver con lo que Romina contó en las tres horas. El arribo, el arribo en su auto, porque obviamente había versiones que eran diferentes de parte del agresor. Acá confirma lo que contó Romina en su declaración”, subrayó Guido Záffora, uno de los panelistas del ciclo.

La llegada de Gaetani en plena crisis de llanto y estado de nerviosismo (Captura de video)

La segunda imagen difundida por el ciclo muestra a Romina dentro de su vehículo, claramente alterada, dialogando con el personal de seguridad del country. “Se observa una femenina dentro del vehículo en crisis de llanto y estado de nerviosismo dialogando con el personal de seguridad”, leyó el conductor, mientras en pantalla se podía ver a dos guardias hablando con ella, uno a cada lado de la ventanilla. El registro es contundente: en el interior del auto, la actriz estaba sola y visiblemente conmocionada.

“Ellos son los primeros testigos. Por lo que se ve, estaba ella sola. Se observa al personal de seguridad comunicar novedad”, añadió el periodista, y detalló que las imágenes de otra cámara muestran el momento en el que los guardias deciden llamar a la ambulancia y a la policía. “Ahora, con los documentos, tenemos todos los datos, pero van a ver que Romina sí dice que venía golpeada en ese momento. Porque había un documento, escrito también por la policía, que no era tan claro, y que comunicaba que ella solamente decía que estaba dolorida. Bueno, no, ahora vamos a ver que ella expresa: ‘Vengo acá porque me acaban de golpear’”, explicó el conductor.

Por su parte, Záffora, sumó un dato clave sobre la reconstrucción del episodio: “La imagen anterior de Romina con los guardias de seguridad, es cuando ella le avisa a la amiga y llama al 911”. Candalaft reforzó esa versión: “Claro, son dos llamados al 911. El de la amiga y el de los guardias de seguridad”.

Ante la situación que se presentó con la actriz, el personal de seguridad comunicó lo ocurrido (Captura de video)

La documentación exhibida en el programa muestra, además, que la expareja de Gaetani fue citado para examinar su estado de salud. “Está fechado el 29 de diciembre, dice llamarse Luis Cavanagh, está hecho a las dos de la mañana. A los fines de que se realice un examen de salud. Al momento del examen físico para ver si se detectan, o no, signos compatibles con lesiones o patologías agudas. Y las observaciones de este documento dice sin lesiones al momento de la evaluación”, leyó Candalaft.

Finalmente, el periodista mostró parte de la declaración de uno de los guardias de seguridad que asistió a la actriz. “Se hace presente en la portería número dos la señora Romina Gaetani en estado de shock, temblando, llorando y pidiendo ayuda porque su pareja la golpeó”, se leía subrayado en el documento.