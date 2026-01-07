La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

Lo que empezó como una charla distendida dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más filosos y reveladores de la temporada. Yanina Latorre, en su debut como reemplazante de Maxi López, no solo se adueñó de la escena con chicanas y preguntas incómodas, sino que acorraló en vivo a Wanda Nara, que terminó hablando sin eufemismos de su vínculo pasado con Mauro Icardi y soltó una frase que resonó fuerte: “No lo veo feliz”.
El clima ya venía cargado desde el inicio de la gala. Entre bromas, cruces con La Joaqui y comentarios al jurado, Yanina dejó claro que no había llegado a cuidar las formas. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Wanda propuso un “juego” informal: “Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir ‘paso’”. La respuesta de Yanina fue inmediata y sin concesiones: “La posibilidad de decir ‘paso’, no”.
Sin rodeos, Latorre fue directo al hueso y lanzó la primera bomba: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Wanda, sorprendida pero firme, respondió: “Nooo. ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no quedó nada. Cero”. Sin embargo, Yanina no aflojó y avanzó con un tono cada vez más punzante, mientras el estudio contenía la respiración.
La conversación escaló cuando Yanina apuntó directamente al otro vértice del triángulo más comentado del espectáculo argentino: Mauro Icardi. “Del uno al diez, ¿cuánto odiás a Mauro?”, preguntó. Wanda, lejos del exabrupto, eligió una respuesta filosa y medida: “No lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”. El comentario cayó pesado, pero Latorre siguió presionando: “¿Vos decís que lo que hizo es poco inteligente?”. Wanda asintió sin decirlo explícitamente, mientras Yanina avanzaba hacia el núcleo del conflicto.
Entonces llegó la pregunta que terminó de acorralarla: “¿Lo ves feliz?”. Wanda respondió sin dudar: “No”. Acto seguido, devolvió la pelota: “¿Vos no lo ves feliz, que lo conocés poco?”. Yanina, con una sonrisa ladeada, respondió: “No, no. Lo conozco también un poco”, dejando flotando una complicidad que anticipaba lo que vendría después.
El momento más explosivo llegó cuando Yanina decidió correr el velo del pasado y lanzó una confesión que dejó al estudio en silencio: “Acordate que yo fui tu cómplice de ese vínculo”. Wanda no solo no lo negó, sino que lo confirmó en vivo: “Sí, vos estuviste. Varias veces viniste a mi casa”. Lejos de retroceder, Yanina fue todavía más lejos y sumó un detalle íntimo e inédito: “¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”.
La reacción fue inmediata. Wanda, entre risas incómodas y sorpresa, respondió: “Es verdad. Fue un lindo gesto conmigo”. La periodista cerró ese tramo con una frase que sintetizó años de vínculo, secretos y tensiones: “Estamos saldadas”. Pero incluso ahí dejó un pedido pendiente, que mezcló humor y reclamo real: “Que me desbloquees de Instagram”.
El intercambio dejó expuesta una relación de amor-odio entre ambas. Yanina lo verbalizó sin filtro: “Ella tiene conmigo un problema de amor-odio”, mientras Wanda intentaba bajar el tono y pedía: “Cuidá el lugar de Maxi, por favor, no quiero que me la arruines”. La frase dejó claro que, detrás del show televisivo, todavía hay equilibrios delicados.
Entre risas, ironías y confesiones, el cruce no solo reveló el presente emocional de Wanda frente a Icardi, sino que reactivó uno de los capítulos más escandalosos de la farándula argentina, con Yanina asumiendo públicamente un rol que hasta ahora solo se insinuaba: el de testigo y cómplice de una historia que cambió para siempre la vida de todos los involucrados.
En su primera gala en MasterChef Celebrity, Yanina Latorre no cocinó solo un plato: sirvió una bomba televisiva, acorraló a Wanda con preguntas que nadie más se animó a hacer y logró una confesión que volvió a poner a Mauro Icardi en el centro de la escena.