Teleshow

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

Yanina Latorre en su debut en MasterChef Celebrity le lanzó preguntas punzantes a la animadora y recibió una dura reacción

Guardar
La conductora de SQP se despachó con preguntas para la animadora de la competencia de cocina y no faltaron consultas sobre su exmarido y la China Suárez (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Lo que empezó como una charla distendida dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) terminó convirtiéndose en uno de los momentos televisivos más filosos y reveladores de la temporada. Yanina Latorre, en su debut como reemplazante de Maxi López, no solo se adueñó de la escena con chicanas y preguntas incómodas, sino que acorraló en vivo a Wanda Nara, que terminó hablando sin eufemismos de su vínculo pasado con Mauro Icardi y soltó una frase que resonó fuerte: “No lo veo feliz”.

El clima ya venía cargado desde el inicio de la gala. Entre bromas, cruces con La Joaqui y comentarios al jurado, Yanina dejó claro que no había llegado a cuidar las formas. Pero el verdadero giro ocurrió cuando Wanda propuso un “juego” informal: “Vamos a jugar un juego. Te voy a regalar una pregunta, pero yo tengo la posibilidad de decir ‘paso’”. La respuesta de Yanina fue inmediata y sin concesiones: “La posibilidad de decir ‘paso’, no”.

Yanina Latorre debutó como reemplazante
Yanina Latorre debutó como reemplazante de Maxi López y no dudó en interrogar en vivo a Wanda sobre su relación con Mauro Icardi (MasterChef Celebrity, Telefe)

Sin rodeos, Latorre fue directo al hueso y lanzó la primera bomba: “¿Tenés tensión sexual con Maxi López?”. Wanda, sorprendida pero firme, respondió: “Nooo. ¿Acá se siente tensión sexual? Te juro que no quedó nada. Cero”. Sin embargo, Yanina no aflojó y avanzó con un tono cada vez más punzante, mientras el estudio contenía la respiración.

La conversación escaló cuando Yanina apuntó directamente al otro vértice del triángulo más comentado del espectáculo argentino: Mauro Icardi. “Del uno al diez, ¿cuánto odiás a Mauro?”, preguntó. Wanda, lejos del exabrupto, eligió una respuesta filosa y medida: “No lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”. El comentario cayó pesado, pero Latorre siguió presionando: “¿Vos decís que lo que hizo es poco inteligente?”. Wanda asintió sin decirlo explícitamente, mientras Yanina avanzaba hacia el núcleo del conflicto.

"No lo odio. No es
"No lo odio. No es odio. A mí me da lástima la gente poco inteligente”, arrojó Wanda Nara, lapidaria sobre Mauro Icardi

Entonces llegó la pregunta que terminó de acorralarla: “¿Lo ves feliz?”. Wanda respondió sin dudar: “No”. Acto seguido, devolvió la pelota: “¿Vos no lo ves feliz, que lo conocés poco?”. Yanina, con una sonrisa ladeada, respondió: “No, no. Lo conozco también un poco”, dejando flotando una complicidad que anticipaba lo que vendría después.

El momento más explosivo llegó cuando Yanina decidió correr el velo del pasado y lanzó una confesión que dejó al estudio en silencio: “Acordate que yo fui tu cómplice de ese vínculo”. Wanda no solo no lo negó, sino que lo confirmó en vivo: “Sí, vos estuviste. Varias veces viniste a mi casa”. Lejos de retroceder, Yanina fue todavía más lejos y sumó un detalle íntimo e inédito: “¿Te acordás cuando Maxi te había cortado las tarjetas? Te tuve que pagar la farmacia”.

Wanda Nara confesó en MasterChef
Wanda Nara confesó en MasterChef Celebrity que no ve feliz a Mauro Icardi, su exmarido, durante un picante cruce televisivo

La reacción fue inmediata. Wanda, entre risas incómodas y sorpresa, respondió: “Es verdad. Fue un lindo gesto conmigo”. La periodista cerró ese tramo con una frase que sintetizó años de vínculo, secretos y tensiones: “Estamos saldadas”. Pero incluso ahí dejó un pedido pendiente, que mezcló humor y reclamo real: “Que me desbloquees de Instagram”.

El intercambio dejó expuesta una relación de amor-odio entre ambas. Yanina lo verbalizó sin filtro: “Ella tiene conmigo un problema de amor-odio”, mientras Wanda intentaba bajar el tono y pedía: “Cuidá el lugar de Maxi, por favor, no quiero que me la arruines”. La frase dejó claro que, detrás del show televisivo, todavía hay equilibrios delicados.

El tenso frente a frente
El tenso frente a frente de Wanda Nara y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

Entre risas, ironías y confesiones, el cruce no solo reveló el presente emocional de Wanda frente a Icardi, sino que reactivó uno de los capítulos más escandalosos de la farándula argentina, con Yanina asumiendo públicamente un rol que hasta ahora solo se insinuaba: el de testigo y cómplice de una historia que cambió para siempre la vida de todos los involucrados.

En su primera gala en MasterChef Celebrity, Yanina Latorre no cocinó solo un plato: sirvió una bomba televisiva, acorraló a Wanda con preguntas que nadie más se animó a hacer y logró una confesión que volvió a poner a Mauro Icardi en el centro de la escena.

Temas Relacionados

Yanina LatorreWanda NaraMauro IcardiMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

El hijo de la actriz conversó con Intrusos sobre su trabajo en la comedia que protagoniza su madre y su hermana. Su futuro en el medio artístico

El gran sueño de Thiago,

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

El actor chileno, junto a sus hijos y su novia, disfrutaron de las olas La Brava

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

Los artistas se reunieron y le contaron a Teleshow qué aguardan para el verano

Mar del Plata celebró el

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

La conductora de SQP tuvo un intercambio constante con la animadora, marcando tensión y humor entre ambas mientras el jurado y el resto de los participantes siguieron atentos su tensa intervención

El explosivo debut de Yanina

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

La pareja compartió imágenes de su escapada a Praia do Rosa, mostrando buena onda y una conexión auténtica mientras evitaban declaraciones sobre las versiones de infidelidad

El video de Luciano Castro,
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

INFOBAE AMÉRICA

Como en Jurassic Park: los

Como en Jurassic Park: los mosquitos pueden revelar el mapa genético de un ecosistema

Cuarenta años sin Juan Rulfo: dos libros, ninguna magia y una violencia que todavía habla

La historia secreta de una decisiva grieta ideológica en la psiquiatría

Marco Rubio habló con Daniel Noboa y le agradeció el apoyo de Ecuador tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad