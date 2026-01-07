El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

La ex "angelita" debutó como reemplazó de Maxi López en la competencia y se sacó chispas con la conductora (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La cocina más famosa de la televisión sumó una nueva bomba de picante. En medio de la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara presentó a la reemplazante elegida por el propio exfutbolista: Yanina Latorre, que entró al estudio con su estilo frontal intacto y, en cuestión de minutos, convirtió su debut en una seguidilla de chicanas, ironías y pases de factura con la conductora. La escena fue tan rápida como efectiva: abrazo inicial, saludos al jurado, una confesión de “miedo” y, enseguida, el ida y vuelta que todos esperaban.

La entrada fue presentada por Wanda con un tono de complicidad: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla con un abrazo. Pero el clima de “amigas” duró poco. Apenas empezó a circular el tema de la medalla —el beneficio que había dejado Claudia Villafañe como ganadora de la gala anterior—, Yanina dejó su primera frase filosa: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Wanda y Martitegui, entre risas, le dieron la razón: “Hacés bien”.

Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity con chicanas e ironías frente a Wanda Nara y el jurado

La discusión subió un escalón cuando Wanda le preguntó si había pedido condiciones para sumarse. Y ahí apareció el primer dardo: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante lo negó al instante y lo convirtió en un mini round en vivo: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, respondió, mientras el estudio se acomodaba para ver hasta dónde llegaba el duelo verbal. La Joaqui, además, redobló la apuesta con una frase que funcionó como golpe bajo: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Wanda intentó bajarle dramatismo al momento, pero el tono ya estaba instalado.

Sin embargo, el verdadero eje del debut de Yanina no fue su cruce con La Joaqui, sino el match de chicanas con Wanda Nara. Porque el momento más explosivo llegó cuando la conductora, al paso, quiso aclarar un rumor sobre una supuesta mala relación con La Joaqui… y Yanina, lejos de cerrar el tema, lo avivó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, fiel a su rol de anfitriona con filo, se despachó con otra frase que encendió el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Wanda y Yanina transformaron la tradicional bienvenida en un evento lleno de humor ácido y pases de factura en televisión abierta

El intercambio siguió con una escena que mezcló humor y tensión real: hablaron del bloqueo en Instagram. Wanda aseguró que estaban bloqueadas y Yanina corrigió en vivo, sin filtro: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Entonces Wanda le contestó con una frase que fue remate y provocación a la vez: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo ocultar la risa y Martitegui tiró la línea que resumió el caos: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.

En paralelo al show verbal, la consigna de la noche aportó su propio condimento. Donato De Santis les pidió un ejercicio “paranormal” para adivinar qué había en una caja. Entre comentarios y chistes, Martitegui confirmó el desafío: cocinar pechito de cerdo y correr al mercado con el reloj encima. Wanda, dijo irónica: “El mercado es un lugar muy tranquilo”, y luego agregó hacia la conductora de SQP (América TV): “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. Yanina, sin titubear respondió: “Yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”.

El debut, en resumen, fue exactamente lo que prometía el personaje: Yanina llegó a MasterChef con el cuchillo afilado, dispuesta a hacer televisión incluso antes de cocinar. Entre el “no confío en vos”, el tema del camarín, el cruce por el bloqueo y el ida y vuelta sobre las cuentas truchas, Wanda encontró una sparring ideal y la cocina sumó un ingrediente que nunca falla: conflicto con humor, en prime time.