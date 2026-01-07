Teleshow

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

La conductora de SQP tuvo un intercambio constante con la animadora, marcando tensión y humor entre ambas mientras el jurado y el resto de los participantes siguieron atentos su tensa intervención

Guardar
La ex "angelita" debutó como reemplazó de Maxi López en la competencia y se sacó chispas con la conductora (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La cocina más famosa de la televisión sumó una nueva bomba de picante. En medio de la ausencia de Maxi López en MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara presentó a la reemplazante elegida por el propio exfutbolista: Yanina Latorre, que entró al estudio con su estilo frontal intacto y, en cuestión de minutos, convirtió su debut en una seguidilla de chicanas, ironías y pases de factura con la conductora. La escena fue tan rápida como efectiva: abrazo inicial, saludos al jurado, una confesión de “miedo” y, enseguida, el ida y vuelta que todos esperaban.

La entrada fue presentada por Wanda con un tono de complicidad: “Llamó a una gran amiga para ese reemplazo, adelante Yanina Latorre”, dijo antes de recibirla con un abrazo. Pero el clima de “amigas” duró poco. Apenas empezó a circular el tema de la medalla —el beneficio que había dejado Claudia Villafañe como ganadora de la gala anterior—, Yanina dejó su primera frase filosa: “Igual no confío en vos, andá a saber el beneficio que me toca”. Wanda y Martitegui, entre risas, le dieron la razón: “Hacés bien”.

Yanina Latorre debutó en MasterChef
Yanina Latorre debutó en MasterChef Celebrity con chicanas e ironías frente a Wanda Nara y el jurado

La discusión subió un escalón cuando Wanda le preguntó si había pedido condiciones para sumarse. Y ahí apareció el primer dardo: “Camarín, como La Joaqui”. La cantante lo negó al instante y lo convirtió en un mini round en vivo: “Dicen muchas mentiras, es siempre publicidad gratis”, respondió, mientras el estudio se acomodaba para ver hasta dónde llegaba el duelo verbal. La Joaqui, además, redobló la apuesta con una frase que funcionó como golpe bajo: “A nosotros de tu programa nos filtraron que venías con mucho miedo”. Wanda intentó bajarle dramatismo al momento, pero el tono ya estaba instalado.

Sin embargo, el verdadero eje del debut de Yanina no fue su cruce con La Joaqui, sino el match de chicanas con Wanda Nara. Porque el momento más explosivo llegó cuando la conductora, al paso, quiso aclarar un rumor sobre una supuesta mala relación con La Joaqui… y Yanina, lejos de cerrar el tema, lo avivó: “Para mí no está aclarado, para mí tengo razón yo”. Wanda, fiel a su rol de anfitriona con filo, se despachó con otra frase que encendió el estudio: “Te quiero aclarar que se juntaron firmas para que no estés acá”.

Wanda y Yanina transformaron la
Wanda y Yanina transformaron la tradicional bienvenida en un evento lleno de humor ácido y pases de factura en televisión abierta

El intercambio siguió con una escena que mezcló humor y tensión real: hablaron del bloqueo en Instagram. Wanda aseguró que estaban bloqueadas y Yanina corrigió en vivo, sin filtro: “No, vos me bloqueaste a mí, reina”. Entonces Wanda le contestó con una frase que fue remate y provocación a la vez: “Te hice el favor de bloquearte en Instagram, no en WhatsApp que es más íntimo. Instagram hacete una cuenta trucha, que debés tener”. El jurado no pudo ocultar la risa y Martitegui tiró la línea que resumió el caos: “¿Yo puedo renunciar ahora?”.

En paralelo al show verbal, la consigna de la noche aportó su propio condimento. Donato De Santis les pidió un ejercicio “paranormal” para adivinar qué había en una caja. Entre comentarios y chistes, Martitegui confirmó el desafío: cocinar pechito de cerdo y correr al mercado con el reloj encima. Wanda, dijo irónica: “El mercado es un lugar muy tranquilo”, y luego agregó hacia la conductora de SQP (América TV): “Yo te veo a veces las historias de una cuenta trucha y vos vas a un mercadito medio cool”. Yanina, sin titubear respondió: “Yo tengo tres cuentas, me bloqueaste de todas”.

El debut, en resumen, fue exactamente lo que prometía el personaje: Yanina llegó a MasterChef con el cuchillo afilado, dispuesta a hacer televisión incluso antes de cocinar. Entre el “no confío en vos”, el tema del camarín, el cruce por el bloqueo y el ida y vuelta sobre las cuentas truchas, Wanda encontró una sparring ideal y la cocina sumó un ingrediente que nunca falla: conflicto con humor, en prime time.

Temas Relacionados

Yanina LatorreWanda NaraMasterChef CelebrityMaxi López

Últimas Noticias

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

La pareja compartió imágenes de su escapada a Praia do Rosa, mostrando buena onda y una conexión auténtica mientras evitaban declaraciones sobre las versiones de infidelidad

El video de Luciano Castro,

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Contó detalles desconocidos sobre la noche en que la actual conductora de MasterChef Celebrity fue vinculada al Diez, desmitificando el famoso “escándalo del calzoncillo” y relatando el detrás de escena de aquellos días en Mar del Plata

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Las imágenes compartidas exhiben una jornada fuera de los escenarios, donde el músico y su entorno cercano disfrutan de una merienda en auto

Rosario Ortega mostró la intimidad

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

El periodista está disfrutando de sus vacaciones en Dinamarca y usó sus redes sociales para mostrar el minuto a minuto

Mario Massaccesi en Copenhague: canales,

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

Se trató de una entrevista con profesionales del Centro de Atención a la Víctima del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué es y para qué sirve?

Romina Gaetani se sometió a
DEPORTES
La actitud del exjugador de

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

Atento Marcelo Gallardo: Daniele De Rossi pidió a un referente de River Plate como refuerzo para el Genoa

El drama de un campeón de la UFC tras sufrir un polémico piquete de ojos en combate: “Es una pesadilla”

La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

Un club de Primera se contactó con Frank Fabra para sumarlo como refuerzo: la respuesta del ex defensor de Boca Juniors

TELESHOW
El video de Luciano Castro,

El video de Luciano Castro, enamorado con Griselda Siciliani durante sus vacaciones en Brasil, en medio de rumores

Sabrina Rojas recordó secretos inéditos del verano en que Wanda Nara saltó a la fama: “Estaba Diego Maradona con ella”

Rosario Ortega mostró la intimidad de su paseo por Buenos Aires junto a Charly García y su manager: “Con el jefe”

Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

Romina Gaetani se sometió a un informe de riesgo en la causa por violencia de género contra su ex

INFOBAE AMÉRICA

Brasil estudia el ADN de

Brasil estudia el ADN de los supercentenarios en busca del secreto de la longevidad

El universo primitivo: cómo las estrellas lejanas fabricaron los ingredientes de los planetas

Por qué el color de los lagartos se decide en un juego evolutivo de “piedra, papel o tijera”

El día que el dictador Nicolás Maduro negó la presencia de militares cubanos en su anillo de seguridad: “Son todos venezolanos”

La captura de Nicolás Maduro expuso la injerencia del régimen cubano en Venezuela y dejó un saldo de 55 militares muertos