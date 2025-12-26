Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

Flor Jazmín Peña y el festejo de cumpleaños a Nico Occhiato

El cumpleaños de Nico Occhiato no fue solo una celebración más: se convirtió en el escenario donde Flor Jazmín Peña eligió, una vez más, gritarle al mundo su amor. “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me hacés muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo! Ah, y feliz Navidad para todos”, escribió la bailarina y conductora de Nadie dice nada (Luzu TV) en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotografías y videos cargadas de significado.

El posteo, que estalló de reacciones apenas fue publicado, fue mucho más que un saludo: fue la confirmación de un estado de plenitud compartido, de ese amor que, como repiten sus seguidores en los comentarios, “se nota” y “se contagia”. Las palabras de los fans brotaron espontáneas: “Ellos son felices, yo soy feliz. Les amo”, “Puedo ver a Flora emocionarse haciendo el posteo, los amo”, “Nunca dejen de ser equipo”. Una seguidora sintetizó el sentimiento que sobrevuela a la pareja: “Flor no solo ama al Nico de ahora, sino que le recuerda y le hace sacar a su niño que lleva por dentro también... los dos son muy afortunados en tenerse... se aportan y retroalimentan mutuamente. Son el uno para el otro”.

El ímtimo frestejo de cumpleaños de Nico Occhiato, compartido por Flor Jazmín Peña (Instagram)

Las imágenes elegidas por la bailarina para acompañar la dedicatoria trazan una línea invisible entre el pasado, el presente y la promesa de futuro. En la primera fotografía, Nico sonríe amplio en una cena elegante, bajo la luz tenue y azulada de un restaurante sofisticado. Su rostro irradia felicidad, los brazos abiertos descansan sobre la mesa. Frente a él, una copa de vino blanco, una mini torta de presentación delicada y vela ya apagada junto con platos con bocados gourmet. El brillo de su reloj reluce, pero es la autenticidad de su alegría lo que protagoniza la escena.

La segunda imagen es un viaje a la infancia: una mano sostiene un portarretrato con la foto de un Nico niño, de mejillas redondas y risa franca, vestido con camisa blanca y moño azul. Al fondo, la madera cálida de una escalera, un ambiente hogareño que late en cada detalle. Ese niño, el que fue, el que sigue presente en sus gestos espontáneos, aparece como un guiño de amor al pasado y parte esencial del presente.

Un pequeño Nico Occhiato fue también una de las imágenes elegidas por Flor Jazmín Peña en este especial día

La tercera foto, de postal cinematográfica, muestra a Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato abrazados, con la ciudad encendida a sus pies. Rascacielos y luces infinitas enmarcan la escena. Ella lo envuelve con ambos brazos, él la sostiene con fuerza, y ambos sonríen, conectados en una complicidad que no requiere explicaciones. ¿No es acaso esa la imagen de un amor que encontró su lugar en el mundo?

Este festejo de cumpleaños llega, además, en una fecha especial: casi dos años después de que ambos blanquearan su relación. Pero su historia, tejida entre encuentros fortuitos, trabajo en equipo y una negación que no pudo con el deseo, comenzó mucho antes. 2019 fue el año del primer cruce. Flor Jazmín, viralizada por un video de baile y humor al ritmo de La Casa de Papel, participó en un programa de Guido Kaczka. El jurado era Nico Occhiato, quien advirtió de inmediato su carisma y talento.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña en el Bailando 2019

El destino volvió a reunirlos en Bailando 2019, donde Nico la eligió como partenaire. No solo compitieron: ganaron juntos. El vínculo profesional se profundizó, y ella se integró a los equipos de trabajo de Luzu TV, donde la química laboral se transformó en otra cosa. Pero la conexión era tan fuerte que asustaba. Ambos lo confesaron: intentaron negarla, mantenerla en la frontera de la amistad o la relación estrictamente profesional. Flor Jazmín lo contó a quien se cruzara: para ella, acercarse a una figura tan popular como Nico parecía imposible.

La vida, sin embargo, no acepta medias tintas. Mientras Flor atravesaba una relación con Agustín Franzoni y luego la ruptura, los rumores sobre ellos crecían. Hasta que, en enero de 2024, decidieron dejar de esconderse. El escenario del sinceramiento fue Nadie dice nada, el ciclo que comparten en Luzu TV, en su temporada en Pinamar.

Con un apasionado beso, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su romance

El 2 de enero de 2024, ante miles de oyentes en vivo, Nico Occhiato se animó: “Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida. Lo dije”. Flor Jazmín, con lágrimas, respondió: “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”. El beso con el que sellaron el momento se convirtió en símbolo de libertad y en una postal que quedó grabada para siempre en la memoria de sus seguidores.

Hoy, el cumpleaños de Nico es excusa y testimonio. Cada palabra de Flor Jazmín Peña lleva el peso de una historia compartida, de un amor que nació entre cámaras, coreografías y desafíos, y que encontró su lugar en la confesión y la construcción cotidiana. ¿Quién puede negar que, a veces, la felicidad no es una promesa lejana, sino un instante compartido a la vista de todos?