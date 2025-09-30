Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Juli Roque relató su encuentro con Fede Bal tras la fiesta de los Martín Fierro 2025 (Video: Los Profesionales de Siempre, El Nueve)

La noche posterior a los Premios Martín Fierro 2025 se transformó en el centro de atención del espectáculo argentino tras la difusión de un video en el que Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre en El Nueve, fue vista en un momento de cercanía con Fede Bal durante el after party. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó un intenso debate mediático y motivó a Roque a relatar su versión de los hechos en su propio programa. La periodista buscó restar dramatismo al encuentro, subrayando que se trató de una situación espontánea y sin mayores implicancias.

El testimonio de la joven, dio detalles sobre cómo se desarrolló la noche. “Fui a cubrir los premios y después me invitaron a la fiesta”, explicó. Tras la ceremonia en el Hotel Hilton, Roque decidió quedarse en la celebración cuando el resto del equipo se retiró. “Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor”, confesó sobre su primer intercambio con Bal. La cronista añadió que el actor le comentó su aprecio por Córdoba, su provincia natal, y que incluso seguía el programa en el que ella trabaja. “De repente estaba muy cerca y sí, nos dimos un par de besos”, relató con naturalidad.

Fede Bal a los besos luego de la entrega del Martín Fierro: "Estoy soltero"

La fiesta posterior a los Premios Martín Fierro se realizó tanto en el Hotel Hilton como en un bar de Puerto Madero, y reunió a figuras de la televisión y la prensa hasta la madrugada. En ese ambiente distendido, ambos compartieron la pista de baile y protagonizaron el momento que luego se viralizó. La identidad de Roque, inicialmente desconocida, fue confirmada por distintos colegas y medios, y ella lo corroboró con su testimonio.

En su intervención en Los Profesionales de Siempre,Roque amplió: “Nos dimos un par de besos... Me dijo que está soltero y que era muy linda. Me chamuyó y no me dio mucho tiempo... Nos quedamos un rato y me acompañó a tomarme un auto para volver a mi casa”. La periodista también reveló que, tras el encuentro, intercambiaron mensajes y que Bal le reiteró su soltería. “Besa bien y muerde...”, comentó con humor, y describió la situación como divertida y descontracturada: “Bailábamos, nos reíamos y cada vez tomábamos más... era divertido”.

La periodista de Los Profesionales de Siempre aclaró que el episodio fue espontáneo y sin compromiso

La repercusión mediática no tardó en llegar, especialmente porque en los días previos Fede Bal había sido vinculado sentimentalmente con Evelyn Botto. Sin embargo, el propio hijo de Carmen Barbieri aclaró que está soltero y disfruta de su libertad, una versión que Roque corroboró en sus declaraciones. A comienzos de septiembre, Yanina Latorre anticipó en SQP (América TV) un posible romance entre ambos. Consultado por Teleshow sobre su situación sentimental tras la aparición pública con Roque, el conductor que ganó un galardón gracias a su programa Resto del Mundo (Eltrece) fue categórico: “Estoy soltero, es algo que intento explicar desde hace semanas”, declaró.

En una entrevista concedida aEscucho ofertastras salir de su programa en Blender, Fede Bal abordó los rumores sobre su vínculo con Evelyn Botto. Al ser consultado por un compañero sobre si mantenía una relación formal con la cantante, el conductor relativizó la situación: “Yo creo que tenemos que romper con la palabra novio, compromiso, porque la televisión te encasilla rápido”, afirmó. Además, relató cómo surgió su acercamiento a ella: “Yo iba mucho a Perros de la Calle porque soy amigo de Andy Kusnetzoff. Siempre me pareció una mujer súper inteligente. Me atrae mucho eso, y un día me llamó para hacer un videoclip, porque ella canta también. Es una artista muy completa”.

Fede Bal reafirmó su soltería tras los rumores de romance con Evelyn Botto (Video: Blender)

La periodista, cuya exposición mediática creció tras este episodio, cuenta con una trayectoria consolidada en el periodismo de espectáculos. Es egresada de Tea y Deportea, y se desempeña como cronista en Los Profesionales de Siempre, el ciclo conducido por Flor de la V en El Nueve. Además, participó en el reality La isla de las tentaciones: Argentina y Chile, emitido por Prime Video y conducido por Florencia Peña y Benjamín Vicuña. Su labor habitual incluye la cobertura de eventos y entrevistas en el ámbito del espectáculo.