Mario Massaccesi en Copenhague: canales, bicicletas y la magia del invierno

El periodista está disfrutando de sus vacaciones en Dinamarca y usó sus redes sociales para mostrar el minuto a minuto

El conductor se encuentra de viaje en la ciudad de Copenhague y compartió en sus redes sociales las fotos

Mario Massaccesi eligió Copenhague como destino para sus vacaciones y, a través de sus redes sociales, viene compartiendo postales y videos que capturan la esencia y el ritmo de la capital danesa. El periodista y escritor quedó fascinado por la atmósfera invernal, la calma urbana y la vida cotidiana de los habitantes, sumando a su álbum momentos de relax, humor y paisajes nevados.

Entre las imágenes que publicó, se lo ve sentado junto a un canal, abrigado y sonriente, disfrutando de un día frío bajo el cielo nublado. En otra foto, recorre el barrio alternativo de Christiania y posa junto a una bicicleta cargo, con los brazos abiertos, rodeado de murales coloridos y nieve. También muestra su costado más divertido cargando un pino navideño al hombro en plena calle, con gorro de lana y campera, mientras la nieve cubre el entorno y los edificios amarillos aportan un aire pintoresco.

A estas postales se suman sus historias de Instagram, donde relata en primera persona sus aventuras por la ciudad. En uno de sus recorridos, se detuvo frente a una estatua que homenajea a los trabajadores y la describió: “De astillero y tiene desde los guantes hasta sus herramientas de trabajo. Miren el termo para llevarse algo calentito, su herramienta, y está sobre uno de los canales aquí en Copenhague. Dinamarca nos recibe con un sol hermoso. Hay que tener mucho cuidado igual, sal en las calles para no resbalarse ante una posible nieve”.

El periodista se encuentra en
El periodista se encuentra en la capital de Dinamarca
La Iglesia de San Pedro
La Iglesia de San Pedro de Copenhague bajo la óptica de Mario
A pesar de la nieve
A pesar de la nieve y el frío, el conductor de Cuestión de Peso hizo turismo

Massaccesi se sorprendió por la tranquilidad, la limpieza y la baja contaminación de la ciudad: “Esta mañana me fijé el aire. Calidad del aire. Muy bueno. Es decir, contaminación prácticamente cero. No solo del aire, sino también la contaminación auditiva o sonora. Cero”. Destacó la eficiencia y el silencio en la estación de tren: “Ni bien bajas del avión tenés la posibilidad de irte al centro en tren. Es mucho más económico. Pero el silencio que hay en esta estación. El silencio. Nosotros claramente vamos para el otro lado. Para el centro de la ciudad. Para anunciarte que viene el tren, se activan estas luces... Ha llegado el momento de subir. Silencio que hay en el tren. No se puede creer”.

De su experiencia en el tránsito y el respeto urbano, subrayó: “Estamos en el centro y los autos van no solo respetando la distancia, sino que además no se escucha un bocinazo. Solo se altera el silencio de la ciudad cuando suena una sirena, pero después cada uno a su ritmo, respetando al otro y sin bocinas ni puteadas de por medio”.

El conductor también quedó impactado por la cultura de la bicicleta: “Copenhague además, es la ciudad de las bicicletas. Tiene más bicicletas que personas viviendo. Y un detalle: vayas donde vayas, las bicicletas no están atadas. Están sin ningún tipo de candado, ni cadena, ni absolutamente nada. Libres”.

El quiosco vintage que deslumbró
El quiosco vintage que deslumbró al periodista
Massaccesi junto a un pino
Massaccesi junto a un pino recién cortado
En cada una de las
En cada una de las historias que compartió dejó ver su asombró por la ciudad (Instagram)

La experiencia incluyó la llegada de la nieve y la curiosidad por los rituales escandinavos: “Ayer llegamos a Copenhague y les dije que Dinamarca nos recibe con un sol hermoso, pero mágicamente en este momento, en nuestro segundo día, está nevando y mucho. Es un espectáculo... Y aunque te parezca mentira, hacen el frío caliente. El método swin off: sauna calentito mientras nieva afuera. Cuesta mucho”.

En diálogo con un residente local, bromeó sobre los desafíos del baño en agua fría: “¿Argentina? ¿Y cuánto tiempo te quedas en el agua fría? Depende de lo que puedas aguantar. Pero no aguantamos mucho. Nosotros entramos y salimos”. Massaccesi cerró reconociendo: “Una de las cosas que más me asombran es el silencio que hay en esta ciudad. Es sábado por la mañana”.

Entre paisajes urbanos, arte callejero, ciclovías y momentos espontáneos, el periodista retrató la calma, el respeto y la belleza de Copenhague, invitando a sus seguidores a descubrir la ciudad a través de su mirada curiosa, su asombro y su experiencia única en una de las capitales más felices del mundo.

