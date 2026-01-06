Teleshow

La emoción de Moria Casán por su cercanía al cumpleaños número 80: “Tengo una vida hermosa”

El próximo 16 de agosto, la One llegará a una nueva década, que la encuentra rodeada de amor, trabajo y con el estreno de una serie acerca de su vida en esa fecha

Moria Casán protagonizó un momento de profunda emoción y honestidad durante su visita a Ángel Responde (Bondi Live), el ciclo conducido por Ángel de Brito. Cerca de cumplir los 80 años, lo que específicamente sucederá el 16 de agosto, la diva argentina, reconocida por su carácter fuerte y su capacidad de reinventarse, se permitió mostrar una vulnerabilidad poco habitual en ella al reflexionar sobre el paso del tiempo, su salud y el legado de una carrera que ya supera cinco décadas. Ese día además, está previsto que se estrene la serie sobre su vida, que protagonizan su hija Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth.

“Cumplo ochenta. No lo puedo creer”, confesó con una mezcla de asombro y alegría cuando el conductor le preguntó qué significaba para ella alcanzar esa cifra. “Siempre estoy contenta porque cumplo ochenta, pero no sé por qué me agarró este ataque de emoción. Es tanta vida... Es maravilloso, quiero seguir hasta los doscientos. Agradezco total. No puedo creer mi resistencia, mi salud. Más que nada, valoro estar sana”, expresó Moria, haciendo hincapié en la gratitud que siente por llegar a esta etapa con vitalidad y rodeada de afectos.

Ángel de Brito la felicitó por llegar “con salud, familia, amor y éxito”. Moria no dudó en afirmar: “Obvio. Estoy acompañada, con mi familia, con nietos, pero lo que más me importa es estar sana. No puedo creerlo, y además, yo misma me admiro”. El conductor, sorprendido por la intensidad del momento, le remarcó: “Nunca te vi tan emocionada en todos los años que trabajamos juntos. Los ochenta te pegan de alguna manera”. Ella, entre risas y lágrimas, reconoció: “Es cierto. Ahora me dio el bajón, porque estamos en esta charla, todos me miran como en una conferencia. Dios mío, es mucho”.

La actriz también se refirió al cariño que recibe de las nuevas generaciones: “Lo más fuerte mío es la juventud, la adolescencia, es impresionante. Chicos de quince y dieciséis años me dicen: ‘Te amamos, te amamos’. Creo que es porque soy genuina, porque la gente ve que no careteo y que los hago reír. Hace más de cincuenta años que los entretengo”.

Durante la entrevista, Moria repasó su inquebrantable compromiso con el trabajo. “No puedo creer que nunca falté al teatro, en más de cincuenta años, ni en una gira. Solo una vez me reemplazaron, por una gastroenteritis. Pero después, nunca más. Esas cosas me emocionan. Lo que me emociona de mí es mi resistencia. Yo misma me admiro”, repitió con el humor y el yoísmo que la caracterizan, pero con una sinceridad conmovedora.

El encuentro sumó un momento especial cuando una colega presente en el estudio le agradeció el apoyo fundamental que recibió de Moria en uno de los momentos más difíciles de su vida personal y profesional. “Siempre se puede contar con Moria, de verdad”, le reconoció. Moria, tocada por las palabras, respondió: “Tengo una vida hermosa. El teatro, el cine, el medio me dio todo. Nunca podría enojarme con nada del medio, jamás”.

Hacia el final de la charla, consultada sobre cómo piensa celebrar su cumpleaños, Moria anticipó: “Creo que vamos a hacer un fiestón porque se estrena la serie sobre mi vida. Me parece que la serie me va a hacer el fiestón también”. Y reafirmó: “Llego a los ochenta absolutamente tranquila, cero resentimiento, cero veneno”.

El testimonio de Moria Casán, entre lágrimas, risas y recuerdos, dejó en claro que la verdadera vigencia y el carisma se sostienen con autenticidad, pasión y una mirada positiva sobre la propia historia. A punto de alcanzar una cifra redonda que impresiona hasta a la propia protagonista, Moria se mostró más genuina que nunca, celebrando su vida, su salud y la posibilidad de seguir sorprendiendo, emocionando y divirtiendo a generaciones enteras.

