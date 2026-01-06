El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

Fabián Cubero realizó un video con diferentes momentos de su vida junto a Allegra (Video: Instagram)

En medio de un contexto familiar atravesado por tensiones y versiones cruzadas, Allegra Cubero celebró la llegada de sus 15 años rodeada de afecto, gestos íntimos y mensajes cargados de emoción. Uno de los más comentados fue el que le dedicó públicamente su padre, Fabián Cubero, quien compartió en sus redes sociales un video con imágenes de distintos momentos de la vida de la adolescente y le dejó una declaración que rápidamente conmovió a sus seguidores.

“Feliz 15, mi amor. Que esta nueva etapa te encuentre siendo siempre vos, con esa personalidad tan linda que tenés”, escribió el exfutbolista en el posteo que acompañó con una selección de fotos y clips familiares. En el mismo mensaje, el histórico capitán de Vélez Sarsfield profundizó su sentimiento: “Estoy orgulloso de la persona que sos y feliz de acompañarte en cada paso. Te amo con todo mi corazón”, cerró, sumando emojis de brillo y corazón que reforzaron el tono afectuoso del saludo.

El video, que funcionó como un recorrido emocional por distintas etapas de la vida de Allegra, incluyó imágenes actuales y otras más antiguas. En algunas se la ve abrazada a su padre al aire libre, en paseos junto al agua y atardeceres familiares; en otras, aparece en situaciones cotidianas, viajes en auto, reuniones con hermanos y escenas que retratan su crecimiento. También hubo lugar para momentos lúdicos y divertidos, como una salida nocturna en la que Allegra aparece sonriendo junto a personajes caracterizados de terror, dejando en claro su espontaneidad y sentido del humor.

El mensaje de Fabián Cubero destacó el orgullo por la personalidad y el crecimiento de Allegra Cubero en redes sociales

Las reacciones no tardaron en llegar. En la sección de comentarios, diferentes seguidores del exfutbolista también le dejaron saludos. “Felices 15 años para tu hija hermosa... bendiciones siempre para ella, y sin dudas tiene a un gran papá en su vida. El mejor de muchos”, “Feliz cumpleaños, Allegra” y “Son una hermosa familia. Felices XV, Allegra”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Instagram.

En pocas horas, la publicación superó ampliamente los diez mil “me gusta”, confirmando el impacto que tuvo el saludo en redes sociales. Incluso, la propia joven le respondió a su padre y le agradeció el posteo: “Te amo, pa”, puso junto a un emoji de corazón.

El mensaje de Cubero llegó en un momento particular, ya que el cumpleaños de 15 de Allegra estuvo rodeado de versiones sobre cómo se organizarían los festejos. Mientras el exfutbolista optó por un saludo público lleno de emoción, Nicole Neumann, madre de la adolescente, eligió celebrar de manera íntima y familiar en Uruguay. Desde allí, la modelo compartió imágenes de una velada sencilla, con una torta, una vela y abrazos, lejos de grandes producciones y del ruido mediático.

Nicole Neumann, madre de Allegra, realizó una celebración íntima en Uruguay, compartiendo imágenes sencillas del festejo

En ese marco, el gesto de Cubero fue leído como una forma de marcar presencia desde lo emocional, poniendo el foco en el vínculo con su hija más allá de las diferencias entre los adultos. Las palabras “estoy orgulloso de la persona que sos” resonaron especialmente entre sus seguidores, que interpretaron el mensaje como un acompañamiento sincero en una etapa clave de la vida de Allegra.

Además del saludo paterno, las hermanas de la cumpleañera también se expresaron en redes sociales, reforzando el clima de celebración y cercanía. Fotos del pasado, collages familiares y frases breves pero significativas completaron un mosaico de afecto que acompañó a Allegra en el inicio de sus 15 años.

Así, entre imágenes familiares, comentarios emotivos y mensajes públicos, Allegra Cubero comenzó una nueva etapa rodeada de muestras de amor. El posteo de Fabián Cubero, con su tono directo y sensible, se convirtió en uno de los momentos más destacados del día, dejando en claro que, más allá de cualquier controversia, el vínculo entre padre e hija sigue siendo el eje central de la celebración.