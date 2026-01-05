El desopilante ida y vuelta entre Adrián Suar y Martín Bossi al final de La Cena de los Tontos: “No le daba pelota”

Adrián Suar asistió a La cena de los tontos, felicitó a Martín Bossi y reveló un antiguo ida y vuelta años atrás: "Le quiero pedir disculpas"

Después del éxito cosechado en Buenos Aires, La cena de los tontos continúa su paso arrollador en Mar del Plata, transformándose en uno de los espectáculos más llamativos de la temporada. En ese marco, este domingo, Adrián Suar asistió al Teatro El Nacional de Buenos Aires para presenciar la función y reconocer al elenco tras la presentación. El actor destacó el éxito sostenido de la comedia, que reunió a más de 140.000 espectadores en casi ocho meses.

Al término de la función, Suar valoró el esfuerzo de los intérpretes y la respuesta multitudinaria del público en cada presentación. También anunció que acompañará al equipo en Mar del Plata, ciudad en la que la obra debutó recientemente con entradas agotadas.

La cena de los tontos se consolida como uno de los espectáculos más exitosos de la temporada en Mar del Plata y Buenos Aires (José Scalzo)

Así las cosas, cuando el telón estaba apunto de cerrarse, Bossi tomó la palabra y expresó: “Quiero pedir un aplauso e invitarlo al escenario al magnánimo, con un peso de 77,7 kg, sin implantes capilares, un cinco caoba, llega, se presenta desde los ’80 triunfando, hoy ya retirado de la actuación se dedica a sus chacras, a sus negocios empresariales, un grande, de los mejores artistas de la historia de nuestro país, el señor Adrián Suar. Fuerte el aplauso, ahora va a hablar, va a recitar un poema de García Lorca”.

Tras una serie de risas, ocasionada por los comentarios de Bossi, Suar destacó ante el público presente: “La voy a hacer corta, muchísimas gracias, buenas noches, hoy era una excelente función, estoy muy contento de formar parte de la producción de este espectáculo extraordinario, con este elenco maravilloso, el cual la rompió en Buenos Aires. Yo solamente quiero estar acá para hacer un reconocimiento, le quiero pedir disculpas a Martín. Él, cuando era muy jovencito, quería trabajar en Pol-ka y yo no le daba pelota, porque vino a hacer cuatro capítulos en un programa que yo hacía y lo arruinó. ¿Te acordás?”.

Adrián Suar asistió al Teatro El Nacional para felicitar personalmente al elenco tras otra función con entradas agotadas (José Scalzo)

Luego, Suar continuó: “Entonces pasaron los años y un día él se acercó y me dijo: “Sé que ustedes tienen los derechos de La cena de los tontos, a mi me gustaría hacer ese título”. Yo fui a hablar con mi compañero, Guillermo Francella. Guillermo quería, el que no quería era yo. Yo decía: “Martín no la va a poder hacer”. Después dije: “Te lo doy”, en aquel momento pensamos la dupla con Gustavo (Bermúdez), él no podía, era medio reacio a actuar. Pero hoy, para hacerla corta, pasaron los años, hicieron La cena de los tontos, te quiero pedir disculpas, la rompiste Martín”.

A la salida del teatro, Suar se detuvo para hablar con Teleshow y los demás medios presentes. “Vine a estar con el elenco, con Gustavo, con Martín, quise venir un ratito. La hice en su momento, la vi en Buenos Aires, la veo espectacular, sobre todo la gente, que se ríe muchísimo”, comenzó diciendo. Fue entonces cuando un periodista le comentó: “Le dedicaste unas palabras a Martín, la desconfianza”. Lejos de dar lugar a posibles conflictos, el productor comentó: “Es un chiste que nos hacemos los dos”.

El público celebra cada función de La cena de los tontos con ovaciones, reflejando el éxito sostenido en ciudades clave (José Scalzo)

Adrián Suar durante su ingreso al teatro en Mar del Plata (José Scalzo)

En otro aspecto, un cronista le consultó: “Ayer estuvo Mirtha Legrand en lo de Fátima Florez, ella quería estrenar la temporada viniendo a esta obra, el tema es que no puede venir porque no hay ascensor”. Visiblemente sorprendido, Adrián subrayó: “Me encantaría, hay que hablarlo con Carlos (Rottemberg), si hay forma me gustaría. Lo haremos. Mañana me voy de Mar del Plata. A la ciudad la veo feliz, la veo bien, es una ciudad que amo, hace mucho no vengo a hacer temporada, pero como productor vengo”.

En los minutos finales, otra de las preguntas a Suar estuvo relacionada a la palabra de su expareja en los medios: “¿Cómo tomaste las declaraciones de Araceli (González) el año pasado?”. De forma simple, el actor resolvió diciendo: “Pasó el año pasado, ya estoy pensando en el 2026”. Minutos después, Teleshow dialogó con Laurita Fernández, quien expresó su emoción por contar con la presencia del productor: “Re felices, Adrián es parte del equipo de producción, que venga acá a hacer el aguante, el apoyo está buenísimo. Obvio que esperaba su visita, nos encanta cada vez que viene”.

Laurita Fernández destacó la importancia de contar con el apoyo de Adrián Suar en la producción del exitoso espectáculo (José Scalzo)

El elenco y la producción de La cena de los tontos expresaron su gratitud hacia el público por la extraordinaria recepción en ambas ciudades (José Scalzo)

Por último, la actriz confesó el diálogo interno que mantuvo con Suar y destacó el apoyo que recibe del productor: “Le encanta, dijo que la disfruta un montón, como el público, la verdad estamos muy agradecidos con todo lo que está pasando”.

La dirección de Marcos Carnevale une en escena a figuras como Martín Bossi, Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez, junto a Esteban Prol, Guillermo Arengo y Franco Battista. En el debut marplatense, se sumó Robertino Benemio. Desde su estreno, la producción consolidó su fenómeno teatral con funciones completas tanto en la capital como en el Teatro Neptuno, uno de los escenarios más emblemáticos del balneario atlántico.

El reencuentro de los protagonistas estuvo cargado de emoción. Bossi, quien debutó hace veinte años en Match Humor, regresó a Mar del Plata acompañado por Fernández y Bermúdez, ambos con trayectorias destacadas en la ciudad. Bermúdez evocó su papel protagónico en Romeo y Julieta, en 1995, y Laurita recordó su consagración con Sugar durante la temporada de 2019.