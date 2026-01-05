Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Entre mates, selfies y juegos, la hija de Diego Maradona vivió unas vacaciones rodeada de afectos (Instagram)

El inicio del 2026 encontró a Gianinna Maradona celebrando el amor y la amistad en Pinamar, rodeada de su nueva pareja, Guido Sergi, y un grupo de amigas y amigos entre los que brilló la complicidad con la China Sanjuan. Tras un año de cambios, la hija de Diego Armando Maradona apostó al disfrute y a los lazos genuinos, y no dudó en compartir con sus seguidores las postales más significativas de sus días en la Costa Atlántica.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Gianinna subió un álbum digital que resume el espíritu de sus vacaciones. Con una reflexión que resume el tono de su presente, escribió: “PINAMAR 25-2026… Lo simple y genuino siempre le gana a todo! ¡Amor, amistad, risas infinitas y que se venga la 7ma! ¡Gracias banda del amor, aguante nosotros y estos días inolvidables! ¡Para siempre en mi cora, Los amo! ‘No hay dirección, y que puedo saber de esa situación…’”.

Las imágenes del viaje comenzaron con la clásica foto del arranque: el camino despejado visto desde el asiento delantero del auto, con el cielo azul extendiéndose sobre la ruta y el tablero de fondo, anticipando la llegada a la playa. El segundo registro visual fue el interior de una conservadora, repleta de botellas de agua, gaseosas, bebidas alcohólicas y hasta un biberón, reflejando el clima familiar y el espíritu grupal que acompañó cada jornada bajo el sol. Las noches también quedaron inmortalizadas. Una secuencia mostró a la hija del Diez y su grupo compartiendo una cena íntima a la luz de las velas, con un mantel a cuadros y una bandeja de quesos, fiambres y aceitunas, mientras una mano encendía un candelabro. El ambiente, cálido y relajado, invitaba a la charla y la risa. Otra postal de esas veladas reflejó el costado más romántico: Gianinna, con el cabello suelto y vestida de blanco, abrazó y besó a Guido en una galería rodeada de amigos y una mesa servida, en un gesto que confirmó el gran presente de la pareja y la alegría compartida.

Uno de los momentos más emotivos estuvo reservado para la tradicional foto grupal: bajo un techo de madera, familiares y amigos posaron sonrientes y abrazados, todos con prendas claras y en actitud de fiesta. En el centro, un hombre mayor en silla de ruedas fue rodeado de jóvenes y adultos, en una escena de unión y alegría que marcó el tono de toda la estadía.

El costado más divertido y espontáneo de las vacaciones quedó plasmado en otras imágenes: Gianinna, sentada y abrazando a la China, una de sus amigas cercanas, ambas sonriendo a cámara; un brindis cruzado entre ambas, tomándose de los brazos y bebiendo de sus copas en medio de carcajadas, y más tarde, Gianinna, rodeada de sus amigos y con la China y otro amigo compartiendo la escena, en un fondo de ladrillos y bajo una luz cálida.

No faltaron los detalles festivos: una postal mostró el instante exacto en el que varias personas encendieron bengalas en la galería, con chispas iluminando la noche, prendas claras y copas en mano. Otra imagen capturó el grupo recostado en el césped junto a la calle, todos juntos, levantando los brazos y sonriendo, en una muestra de alegría colectiva y complicidad veraniega.

Las tardes de relax y mate también fueron parte del álbum. Gianinna y la China posaron juntas en el jardín, ambas sonrientes y con la China sosteniendo un termo y un mate, en una escena que completó la postal relajada y amistosa de unas vacaciones inolvidables.

Así, entre besos, viajes en ruta, charlas a la luz de las velas, risas y días de playa, Gianinna vivió el inicio del año apostando a la felicidad simple y al disfrute de los afectos más cercanos. El álbum de Pinamar fue la mejor prueba: la vida, cuando se elige rodeada de amor y autenticidad, siempre encuentra motivos para celebrar.