Gianinna Maradona blanqueó su nuevo romance en el primer día de 2026

Gianinna Maradona blanqueó el romance con Guido Sergi minutos después del comienzo del 2026

En el albor de 2026, Gianinna Maradona confirmó públicamente su nueva relación sentimental con Guido Sergi mediante una historia en Instagram. La publicación del blanqueo, que rápidamente generó un revuelo en redes sociales, fue musicalizada con el tema “Lo más lindo” de Pity Fernández, y mostraba a Maradona abrazada a Sergi más el contenido de una dedicatoria: “Camblaste mı año y ası mı vıda… Hola mı amor”. Aunque el nombre de usuario de Sergi se presentó en una tipografía mínima, pudo distinguirse, despejando así los rumores que circulaban previamente sobre su vida amorosa. Éste, por su parte, republicó el posteo de Gianinna y sólo escribió “la luna”, siguiendo la letra de la canción elegida para la story. Además, una publicación diurna, caminando por la playa, confirmó que ambos se encuentran en Pinamar, donde recibieron el año nuevo junto a un nutrido grupo de amigos.

Sergi reposteó la story de Gianinna, y le agregó "La luna"

El anuncio, realizado por medio de una imagen afectiva y una frase simple y sincera, oficializó un vínculo que se venía comentando en las redes sociales. En cuestión de minutos, el apellido Sergi se instaló entre las tendencias de las plataformas, y el “blanqueo” de la pareja marcó un punto de inflexión en el interés público por la hija de Diego Maradona.

Antes de la confirmación formal, la relación había sido objeto de rumores desde hace meses, más precisamente luego de la ruptura de Gianinna con el exfutbolista Daniel Osvaldo. La periodista Carolina Molinari fue la primera en referirse abiertamente al romance, poco antes de finalizar 2025, al señalar en el programa Puro Show: “La que está en pareja con un chico con quien tuvo algo informal hace mucho tiempo, pero ahora están metidos, es Gianinna Maradona con Guido Sergi”. Sus declaraciones intensificaron la atención mediática y consolidaron la sospecha de que existía un vínculo en proceso de afianzamiento, aunque por entonces ambos optaban por un perfil discreto y sin gestos públicos.

Guido Sergi, el nuevo novio de Gianinna Maradona

Sobre Guido Sergi, como un hombre de 38 años, nacido en noviembre de 1987, empresario gráfico, dueño de una imprenta familiar, separado y padre de dos hijas. Su vida transcurre lejos de los flashes y escenarios del espectáculo. Diversas fuentes coinciden en que Sergi mantiene una rutina tranquila, ajena a la exposición mediática, y resalta su afinidad con el rubro automotor, ya que lo apasionan los autos, y su pasado en el fútbol juvenil y amateur, en el que se destacó en un equipo llamado Defensores de Viedma, donde jugó como delantero. Asimismo, su círculo indica que ha mantenido vínculos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, reforzando la impresión de que se trata de alguien afianzado en sus entornos familiar y laboral, y sin participación en la farándula tradicional.

La pareja habría iniciado su relación de manera gradual, prefiriendo la discreción y evitando manifestaciones públicas durante los primeros meses. Las alusiones al romance en redes sociales aparecieron solo de forma ocasional y sutil hasta la publicación definitoria de Gianinna, que eligió el inicio del nuevo año como momento para dar visibilidad definitiva a su historia. Este gesto marcó simbólicamente el paso de la reserva al reconocimiento ante el público, y reflejó una evolución desde encuentros informales hacia consolidación afectiva.

El empresario Guido Sergi mostró que se encuentra en Pinamar tras el blanqueo del romance con Gianinna Maradona

El impacto del anuncio no se limitó a la reacción en redes sociales: también renovó el interés público sobre la vida privada de la familia Maradona, sosteniendo su presencia en la agenda mediática. La noticia visibilizó tanto el nuevo capítulo sentimental de Gianinna como el protagonismo que el apellido continúa ejerciendo en el espacio de las celebridades argentinas. El origen ajeno de Sergi a los circuitos del espectáculo intensificó la curiosidad respecto a su figura y fortaleció el eco de la novedad entre fans y periodistas especializados.

La aparición pública del romance al inicio del año señaló el comienzo de una etapa distinta para Gianinna Maradona, quien, acompañada de una audiencia siempre expectante, afronta su nueva relación bajo una exposición renovada.