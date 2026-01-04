Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

Barby Franco compartió en Instagram detalles de la crianza de Sarah, su hija junto a Fernando Burlando

A través de una serie de postales cotidianas y respuestas espontáneas en Instagram, Barby Franco volvió a mostrar su costado más íntimo como mamá de Sarah, la hija que tuvo junto a Fernando Burlando, y abrió el debate sobre la crianza, los límites y las decisiones que toma puertas adentro de su familia. La modelo eligió compartir escenas reales de su día a día, acompañadas por respuestas sinceras que rápidamente generaron identificación entre sus seguidores.

Las imágenes publicadas en sus historias recorren distintos momentos de la vida cotidiana de la pequeña: desde la mañana en la cama, aún con pañal y chupete, hasta juegos en el agua, viajes en avión, escenas familiares y momentos de descanso en casa. En cada una, Barby habilitó la caja de preguntas y respondió sin rodeos, dejando definiciones claras sobre cómo elige criar a su hija.

Barby Franco admitió que su hija usa pañal solo de noche y naturaliza el proceso de dejar el chupete a través de respuestas directas a sus seguidores

La modelo mostró la rutina diaria de Sarah a través de imágenes donde se destacan momentos en la cama, juegos en agua, viajes y actividades en familia

Ante la consulta directa de un seguidor —“¿No había dejado el pañal?”—, ella fue concreta y desdramatizó la situación: “Sí lo dejó, pero de noche aún lo usa”. Algo similar ocurrió cuando le preguntaron por el chupete. Sobre una imagen de Sarah caminando por la playa al atardecer, con anteojos de sol y el mar de fondo, Barby fue tajante y fiel a su estilo: “No. Ni se lo pienso sacar”.

Otro momento llegó con una foto familiar en la pileta, donde Sarah aparece jugando junto a su papá y su sobrino, Beltrán. Allí, la pregunta fue más profunda: “¿Cómo educás a Sari? ¿Es consentida?”. La respuesta de Barby, escrita sobre la imagen, sintetizó su mirada sobre los límites y el rol de cada integrante del entorno familiar: “Por toda la familia, muy al igual que Beltrán, pero la única que le pone límites soy yo y por momentos, me pelea jajajaja”. Con humor, dejó en claro que el afecto convive con normas claras, y que ella asume ese lugar sin culpas.

La crianza sin culpas y el rol protagonista de Barby Franco en poner límites definen su mirada sobre la educación de Sarah

Sarah explora el mundo en familia y ama volar en avión, según las revelaciones de Barby Franco en sus redes sociales

Las historias también mostraron a Sarah viajando en avión, caminando por la cabina y explorando el espacio con curiosidad. Cuando le preguntaron si a la nena le gustaba volar, la respuesta fue tan breve como amorosa: “Ama. Si es por ella, lo vuela”.

Otra imagen que llamó la atención fue una escena nocturna, donde Barby aparece vestida de blanco, cargando a su hija en brazos. Allí surgió una pregunta frecuente entre madres y padres primerizos: quién la guía en la alimentación. Franco respondió con total honestidad: “Nadie. La verdad que come de todo menos carne picadas, pimientas y camarones”.

La secuencia cerró con una imagen hogareña: Sarah jugando en una alfombra llena de juguetes, rodeada de colores y objetos infantiles. Consultada sobre si la nena sabía hablar algo en inglés, Barby respondió sin exagerar logros ni imponer expectativas: “Sí, algo”.

Barby Franco respondió a consultas sobre alimentación y compartió que Sarah disfruta de una dieta variada, sin imposiciones estrictas

Entre imágenes espontáneas y preguntas de sus seguidores, Barby mostró cómo vive el día a día con Sarah

Cabe recordar que, algunas semanas atrás, Sarah celebró sus tres años con una fiesta de cuento rodeada de familiares y amigos, en una fiesta que reflejó el mismo espíritu que transmiten estas historias: juego, afecto y una infancia vivida con libertad. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando vivió una jornada llena de juegos, colores suaves y momentos de emoción compartidos con su círculo más cercano.

La celebración incluyó una ambientación de fantasía, con inflables, espacios lúdicos y una estética en tonos pastel que acompañó cada instancia del festejo. Uno de los momentos más simbólicos fue cuando Sarah “se despidió” de sus dos años para darle la bienvenida a los tres, en una secuencia que sus padres compartieron en redes y que reflejó el crecimiento de la nena desde una mirada amorosa y celebratoria. Los allegados acompañaron a la cumpleañera durante toda la jornada, entre ellos otros chicos con los que compartió juegos, risas y actividades pensadas para estimular la imaginación.