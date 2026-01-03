Teleshow

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Acompañada por su hija Gina y su pareja, Guillermo Freire, la participante de MasterChef dio por iniciada la temporada de verano

Emilia Attias dio por inaugurada
Emilia Attias dio por inaugurada la temporada de verano en Punta del Este

Emilia Attias se sumó a la lista de figuras que eligieron Punta del Este para desconectarse y disfrutar del verano, y decidió iniciar el año en Uruguay, lejos de la rutina porteña y de la intensidad de las grabaciones de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe en el que participó. No es la primera vez que Emilia escoge este destino y este plan: el año pasado, fue en estas mismas playas donde eligió comenzar el año y, al hacerlo, confirmó públicamente su relación con Guillermo Freire, con quien hoy vuelve a compartir días de descanso y armonía.

Durante la jornada playera, las cámaras de Teleshow captaron a Emilia en su faceta más relajada, luciendo una bikini negra clásica, el cabello mojado por el mar y una actitud espontánea y sonriente. Se la vio alternar entre sumergirse en el agua, caminar descalza por la orilla y participar activamente en los juegos y risas de los niños, especialmente de Gina, su hija con el Turco Naim. La pequeña, bajo la mirada atenta y cariñosa de su madre, disfrutó cada instante del día de playa. Guillermo Freire, pareja de Emilia, estuvo presente en cada momento, acompañando tanto los juegos como los descansos en la arena, sumando complicidad y solidez a la dinámica familiar.

La secuencia de fotos reflejó la naturalidad con la que Emilia alternó el cuidado de Gina y la interacción con amigos y otros adultos del grupo. La actriz se mostró relajada y espontánea, participando activamente en los juegos y charlas, en un ambiente distendido y relajado junto al mar. El grupo, compuesto por amigos y otros niños, disfrutó la playa entre risas, abrazos y momentos de complicidad, en una postal que mezcla conversación, cuidados y disfrute genuino.

Guillermo, Gina y Emilia pasaron
Guillermo, Gina y Emilia pasaron la tarde juntos
Emilia se animó a barrenar
Emilia se animó a barrenar las olas

Las imágenes mostraron cómo Emilia se integró al grupo de amigos y otros padres presentes en la playa, alternando el cuidado de Gina con charlas y actividades compartidas, siempre en un clima de distensión y disfrute. El ambiente grupal, con adultos y niños, se mostró espontáneo y alegre, con juegos en la arena, chapuzones en el mar y momentos de conversación bajo el sol. La naturalidad con la que Emilia y Guillermo se movieron en ese entorno reflejó la solidez de la pareja y su apuesta por la armonía en el día a día.

A pesar de ser reconocida por los veraneantes, Emilia mantuvo un perfil bajo y se enfocó en disfrutar de los pequeños placeres del verano y el tiempo de calidad junto a los suyos. Punta del Este, con sus playas y su ambiente tranquilo, resultó el escenario ideal para que la actriz se distanciara de la rutina profesional, recargara energías y construyera recuerdos felices junto al mar.

A pesar de la atención que genera su presencia, Emilia optó por mantener un perfil bajo, enfocándose en los pequeños placeres del verano y en el tiempo de calidad junto a los suyos. Punta del Este, con sus playas tan elegidas por el mundo del espectáculo, resultó nuevamente el escenario ideal para que la actriz se alejara de la rutina profesional, recargara energías y construyera recuerdos felices junto al mar y en familia.

A pesar del sol y
A pesar del sol y del mar, la actriz de Casi Ángeles no se desprendió de sus accesorios
Emilia eligió una bikini de
Emilia eligió una bikini de color negro para su día en la playa
Emilia junto a su hija
Emilia junto a su hija y una pequeña más

Las imágenes reflejaron a una Emilia Attias auténtica y desenfadada, y transmitieron el valor que le dio a la vida en familia, a la crianza compartida y a la armonía en los vínculos. Entre juegos, abrazos y charlas al sol, la actriz convirtió una simple jornada de playa en una celebración de la cercanía, el equilibrio y el disfrute genuino, reafirmando que el verdadero lujo estuvo en el tiempo compartido con los seres queridos y en la capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano, incluso en medio de desafíos profesionales y exposición mediática.

