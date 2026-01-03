Teleshow

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutan de Punta del Este: mates, sonrisas y paseos a orillas del mar

La actriz y el dirigente político se mostraron en plan novios: sin hijas ni obligaciones en una tarde a puro sol

Isabel Macedo y Juan Manuel
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en un nuevo verano en Punta del Este (RSFotos)

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey disfrutaron de una tarde a solas en Punta del Este. Liberados por un rato de compromisos familiares, la actriz de Margarita y el dirigente político encontraron un momento de soledad en el verano esteño para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor.

Sin grandes estridencias, disfrutando de la sencillez que ofrece el balneario oriental, Isabel y Juan Manuel repartieron su tiempo en dos actividades cien por ciento playeras. Por un lado, una mateada, cómodamente sentados en sus respectivas reposeras y bajo el amparo de una sombrilla. Ella era la encargada de cebar y repartir la relajada ronda de a dos con el que maridaron una tarde ideal de verano: soleada pero con una temperatura acorde para disfrutarla.

Isabel fue la encargada de
Isabel fue la encargada de cebar los mates, infaltables en cada excursión playera

La otra secuencia los muestra a orillas del mar, en una de esas caminatas relajantes que inspira el paisaje. Isabel luce una camisa oversize blanca, de corte holgado y largo y escote profundo, lo que aporta un aire casual y veraniego.

En el mismo tono casual, Urtubey lleva una remera de algodón en tonalidad azul oscuro, un short de baño claro con estampado de hojas en tonos azul y blanco. Los dos van descalzos, dejando que la espuma de las olas bañen cada tanto sus pies. Y en uno y otro escenario, bajo las sombrillas o de pie junto al mar, dejan ver sus sonrisas. El símbolo de uno de esos momentos preciados en los que el tiempo se detiene y las obligaciones pasan a un segundo plano.

Isabel, Juan Manuel y sus
Isabel, Juan Manuel y sus sonrisas, protagonistas del día de playa en el balneario esteño

Isabel y Juan Manuel se casaron el 24 de septiembre de 2016 en la finca Las Costas, ubicada en las afueras de la capital de Salta, provincia de la que Urtubey es oriundo y donde comenzó su carrera política, que lo llevó a la gobernación provincial, cargo que ostentaba al momento de la ceremonia. La unión, que se produjo frente a más de 350 invitados, coronaba un amor intenso, que en menos de un año los llevó al altar y que lleva una década en la que formaron una familia y renovaron sus votos a diario.

Se conocieron en una comida de amigos en común, y, a pesar de que no sabían demasiado el uno del otro, inmediatamente se vieron unidos por sus orígenes norteños, ya que gran parte de la familia de ella es de Jujuy, una provincia que suele visitar para no perder el contacto con los suyos.

Isabel y Juan Manuel celebrarán
Isabel y Juan Manuel celebrarán este año diez años de matrimonio

A los pocos días de haberse visto por primera vez, el político la invitó a cenar y de ahí nunca más se separaron. A los pocos días llegó la primera cita y él la invitó a comer a San Isidro. Según ella contó, esa noche hablaron mucho de sus vidas y de sus sueños: “Cuando salimos de ahí, supimos que esto era muy fuerte y para siempre. Nunca más volvimos a separarnos. Aun sin conocernos, esa noche supe que era él a quien yo esperaba. Era él por quien tanto recé“.

Isabel y Juan Manuel terminaron de completar su familia con las llegadas de Belita, en 2018, y Julia, en 2022. Él ya era padre de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, fruto de su matrimonio anterior con Ximena Saravia Toledo. Poco antes de dar a luz a su segunda hija, Macedo reflexionó sobre la maternidad y aseguró que haber conocido al salteño le hizo cambiar rotundamente su mirada sobre el tema.

Isabel Macedo y Juan Manuel
Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey a pura complicidad en una tarde sin hijas en Punta del Este

"Pensaba que por ahí no era para mí esto de formar una familia, que quizás lo mío era el trabajo. Me iba muy bien y estaba realmente muy agradecida con el camino realizado, y muy contenta por haber encontrado mi vocación. Pensé que no era lo mío, pero lo conocí“, concluyó, en una instantánea sobre un pasado que le tenía reservada la mejor de las sorpresas.

Fotos: RSFotos

