El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

El streamer fue invitado al espacio que conduce Zaira Nara y se vivió un divertido momento de cruces y frases con doble sentido

Zaira Nara y Bauleti hablaron sobre su relación en Punta del Este

El esperado reencuentro entre Zaira Nara y Santiago Bauleti atrajo a numerosos seguidores al estudio de DGO Stream en Punta del Este. La expectativa creció tanto en el lugar como en las redes sociales, alimentada por rumores que estallaron el año pasado sobre un posible romance y frecuentes mensajes entre ambos.

“Llegó el gran invitado que estábamos esperando. Teníamos miedo de que nos falle, pero le voy a dar un muy pero muy fuerte aplauso a ‘Baulo’ que se hizo presente y cumplió con su palabra”, anunció Zaira Nara durante la transmisión. Así se marcó el tono de complicidad y humor que dominaría la charla de verano.

El intercambio comenzó con risas y reproches. “No me contestaste más”, señaló la conductora a Bauleti. Él explicó: “La realidad es que estaba buscando una excusa para escribirte”. Estas palabras ofrecieron una primera dosis de juego entre ambos y reforzaron la especulación entre los seguidores sobre la naturaleza de su vínculo. El streamer le recordó a Zaira que el último mensaje se lo envió el lunes pasado y la modelo reconoció ese impasse en responder y reconoció con sinceridad: “Pasaron cosas”.

Zaira Nara y Robert Strom
Zaira Nara y Robert Strom (RSFotos)

La referencia es a la relación que la modelo tiene con el multimillonario Robert Strom. En el último día del 2025, Teleshow encontró a la modelo y al polista compartiendo una salida, arriba de un Citröen Mehari y haciendo compras. Allí fueron captados en un momento íntimo: él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.

Más adelante, en el programa, Zaira agregó con ironía: “Él siempre dice que está rodeado de amigos y yo siempre lo veo rodeado de amigas”. Luego preguntó: “¿Por qué los tuyos son amigos y los míos no?”. El intercambio de frases y gestos picantes sostuvo la atención del público.

El tema del ramo de flores surgió entre bromas durante la charla. “Baulo me regaló las flores más lindas y más caras y eso que he salido con parejas pudientes. Para mí fue un montón”, confesó Zaira Nara en el aire. Bauleti respondió: “No te das cuenta lo que es mi cuenta...”, sugiriendo el precio elevado del regalo. Sin embargo, nunca confirmó ser el remitente.

El año pasado, la publicación en el Instagram de Zaira, en la que mostró el impactante ramo de flores, intensificó la incógnita sobre el origen del obsequio. Mientras tanto, la imagen circuló ampliamente acompañada de señales cruzadas y especulaciones en redes sociales sobre Bauleti.

Zaira, con el enorme ramo
Zaira, con el enorme ramo de flores que le envió Bauleti

El tema, que en noviembre del 2026 fue una de las conversaciones recurrentes en las redes, escaló hasta tal punto que tomó un giro familiar cuando Wanda Nara intervino con un mensaje: “Si blanquean, ya lo autorizo a venir al asado del domingo familiar”. Zaira, en ese momento, respondió: “Primero tenemos la comunión el sábado”, en referencia al evento familiar donde se encontraría con su expareja, Jakob Von Plessen, por la Primera Comunión de su hija Malaika. Las imágenes del encuentro, difundidas en redes sociales, subrayaron el entorno familiar cercano, sin que se confirmara ninguna relación sentimental nueva.

Ahora, en el stream esteño, la modelo planteó un juego de preguntas para desafiar a Bauleti: “Vamos a ver si funcionaría o no algo entre nosotros”. En las respuestas, ambos mostraron coincidencias sobre preferencias en pareja y salidas amorosas, lo que amplificó los comentarios y la viralización en plataformas digitales.

En definitiva, el reencuentro de Zaira Nara y Santiago Bauleti en Punta del Este combinó coqueteo, humor y misterio, pero también una señal clara de independencia personal, más allá de los rumores que jamás pueden faltar.

