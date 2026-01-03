De Catherine Fulop a Ricardo Montaner, la reacción de los famosos a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Ricardo Montaner, Catherine Fulop y Charly Alberti

El sábado 3 de enero el mundo amaneció con la noticia de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien fue sacado del país en un operativo dirigido por los Estados Unidos e imputado por narcoterrorismo. En este panorama, las reacciones del mundo del espectáculo no se hicieron esperar y las primeras voces vinieron de reconocidas personalidades que cuestionaron al gobierno chavista.

“SEÑOR, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman”, escribió Ricardo Montaner, argentino de nacimiento y venezolano por adopción. También se manifestaron sus hijos Mau y Ricky, nacidos en Caracas, a través de la cuenta oficial de dúo que conforman: “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa (sic)“, escribieron junto a la bandera del país caribeño.

El posteo conjunto de Cathy Fulop y Ova Sabatini

Ricardo Montaner fue de los primeros en manifestarse

Catherine Fulop es una de las famosas que más visible hizo su postura en este tiempo. Radicada en Argentina desde los 90, cuando formó una familia con Ova Sabatini, participó activamente de las diversas movilizaciones en su tierra. Y así se manifestó una vez que trascendieron los hechos del sábado en una publicación conjunta con su marido: “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela", escribió junto a una imagen simbólica de Dios abrazando a su país.

Entre los comentarios se destacó el de su hija, Oriana Sabatini, quien reaccionó con corazones. La esposa de Paulo Dybala ya había publicado una historia de Instagram con el emoji de las dos manos en forma de ruego y la bandera venezolana. Y Ova también dijo lo suyo: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos Venezuela”.

Mau y Ricky Montaner escribieron sobre Venezuela

Carlos Baute, venezolano radicado en España

La reacción de Charly Alberti, de Soda Stereo

El músico Carlos Baute es otro de los artistas que dejó clara su postura contraria a Maduro. El venezolano radicado en España grabó un video en el que celebró “el regalo de Navidad” y dejó algunas palabras alusivas al hecho: “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Mis redes están a disposición para informar y ayudar en lo que haga falta. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad", sentenció.

Visitante habitual de Venezuela desde los tiempos de Soda Stereo, Charly Alberti reaccionó en su cuenta de X. “Vamos Venezuela”, escribió el baterista. En tanto, la panelista Karina Iavícoli expresó lo suyo: “¡La esperanza es lo último que se pierde! Brindo por los venezolanos"; y su colega Angie Balbiani compartió su opinión en la misma red: “Algunos se escandalizan con la captura de Maduro. No era democracia. Era narco terrorismo. En las democracias no se tortura a los civiles por su forma de pensar, o piensan que el Helicoide es un hotel de lujo? Hipócritas”.

Gustavo Sylvestre opinó sobre Venezuela

Claro que también desfilaron opiniones contrarias al accionar de Estados Unidos. Tal fue el caso de Nito Artaza, quien opinó: “Ningún imperio puede decidir el destino de América. Hoy Venezuela, mañana cualquiera. América Latina no será jamás colonia. Es muy grave lo está ocurriendo, EEUU usa la fuerza para imponer sus intereses económicos e intervenir y cambiar un gobierno”.

El periodista Gustavo Sylvestre replicó un posteo del presidente brasileño Lula da Silva, y agregó: “Totalmente de acuerdo con la postura de los líderes democráticos de nuestra América Latina. EEUU viola la carta de la ONU y abre un peligroso antecedente. Condenable y repudiable actitud”. Por su parte, la conductora Marcela Feudale también se manifestó en X: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías, sino de ideologías”.

La opinión de Marcela Feudale

Nito Artaza y su opinión sobre los hechos