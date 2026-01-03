Teleshow

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

La empresaria contó cómo Benjamín Agüero mantiene un enojo hacia el chef desde que vio su primera devolución televisiva. El momento

La empresaria contó cómo Benjamín Agüero mantiene un enojo hacia el chef desde que vio su primera devolución televisiva. El momento (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

A cinco años de la recordada participación de Claudia Villafañe en Masterchef Celebrity, la figura de Germán Martitegui continúa generando reacciones inesperadas en su entorno familiar. Durante la emisión del programa, compartió que su nieto, Benjamín Agüero, el hijo de Gianinna Maradona y el Kun Agüero, mantiene una animadversión marcada hacia el reconocido chef, un sentimiento que se remonta a la primera crítica que recibió su abuela en la temporada inicial del reality.

La empresaria, que reemplaza actualmente a Maxi López en el certamen, rememoró el episodio al presentar su plato en la noche de beneficios de esta semana. En ese contexto, relató cómo Benjamín, de 16 años, presenció el momento en que Martitegui le dirigió una dura devolución tras preparar una bruschetta en 2020, durante la temporada que terminó consagrándola como ganadora.

Según las palabras de Claudia, “mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas”, sentimiento que aún persiste en el joven. “Incluso espera encontrarlo cara a cara algún día”, aseguró, divertida.

Por su parte, Martitegui manifestó su pesar ante la confesión de Villafañe. Frente a cámaras, el jurado le pidió a la participante que dejara atrás ese episodio: “Suelte el dolor que le causé”, solicitó, agregando en tono humorístico: “Terminé muchas relaciones por tu culpa”.

El episodio original, ocurrido durante la primera experiencia de Villafañe en el certamen, quedó grabado en la memoria familiar. En aquella ocasión, Martitegui le expresó: “Me enoja muchísimo lo que hiciste porque sé que cocinás mejor que eso”, una frase que, según relató Villafañe, dejó una huella indeleble en su nieto, quien no vio con buenos ojos que critiquen el plato de su abuela, quien llevó una bruschetta con exceso de ajo que muy cuestionada por los jurados.

Un día antes Claudia Villafañe había regresado a MasterChef Celebrity, para ocupar el lugar de Maxi López. Su ingreso, que generó una combinación de sorpresa y tensión entre los concursantes, quienes debieron enfrentarse a una figura reconocida por su alto nivel competitivo.

La salida temporal del exjugador se debió al nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, ocurrido el 31 de diciembre de 2025 en Suiza. El exfutbolista compartió el acontecimiento a través de sus redes sociales, mencionando lo especial de cerrar el año con la llegada de su hijo y su intención de pasar tiempo con la familia en Europa. El exmarido de Wanda Nara también anticipó que, tras el receso familiar, espera regresar a la Argentina para retomar proyectos laborales y su rol en el reality.

El regreso de La Tata, como la llamaban en el programa, impactó rápidamente en el ánimo del resto de los participantes. El exfutbolista Claudio “Turco” Husaín admitió sentir la presión de competir con una campeona, mientras que Sofi Martínez expresó sorpresa al descubrir que estaba permitido pedir como reemplazo a una ganadora del certamen. El Chino Leunis valoró la experiencia de Villafañe y destacó el acierto de López al elegirla como suplente, recordando el apoyo que ella le brindó en etapas anteriores de la competencia. Wanda Nara también celebró su vuelta y bromeó sobre la dinámica: “Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente”, estableciendo a la empresaria como una nueva referencia dentro del grupo.

El desafío del día consistió en cocinar en duplas y fue Marixa que, haciendo uso de la medalla dorada que conquistó la semana anterior, eligió a Claudia para hacer equipo. Una estrategia por la que sus compañeros no se mostraron muy sorprendidos al elegir como beneficio armar grupo con la campeona de la primera edición.

A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. La intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando ambas concurrían al mismo gimnasio.

