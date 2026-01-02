Teleshow

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La ganadora de la primera temporada regresó para suplir al jugador que acaba de ser padre en Suiza del pequeño Lando. Las reacciones del resto de los participantes

Guardar
La ganadora de la primera temporada del reality culinario volvió para cuidarle el lugar al exfutbolista (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Claudia Villafañe, ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina, regresó al popular certamen para ocupar el lugar de Maxi López. Su ingreso, que generó una combinación de sorpresa y tensión entre los concursantes, quienes debieron enfrentarse a una figura reconocida por su alto nivel competitivo.

La salida temporal del exjugador se debió al nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, ocurrido el 31 de diciembre de 2025 en Suiza. El exfutbolista compartió el acontecimiento a través de sus redes sociales, mencionando lo especial de cerrar el año con la llegada de su hijo y su intención de pasar tiempo con la familia en Europa. El exmarido de Wanda Nara también anticipó que, tras el receso familiar, espera regresar a la Argentina para retomar proyectos laborales y su rol en el reality.

Claudia Villafañe regresó a MasterChef
Claudia Villafañe regresó a MasterChef Celebrity Argentina como reemplazo de Maxi López y revolucionó la competencia (MasterChef Celebrity, Telefe)

El regreso de La Tata, como la llamaban en el programa, impactó rápidamente en el ánimo del resto de los participantes. El exfutbolista Claudio “Turco” Husaín admitió sentir la presión de competir con una campeona, mientras que Sofi Martínez expresó sorpresa al descubrir que estaba permitido pedir como reemplazo a una ganadora del certamen. El Chino Leunis valoró la experiencia de Villafañe y destacó el acierto de López al elegirla como suplente, recordando el apoyo que ella le brindó en etapas anteriores de la competencia. Wanda Nara también celebró su vuelta y bromeó sobre la dinámica: “Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente”, estableciendo a la empresaria como una nueva referencia dentro del grupo.

El abrazo de Claudia Villafañe
El abrazo de Claudia Villafañe con el jurado en el recibimiento que tuvo en el reality culinario

Otra de las reemplazantes de Maxi López durante sus días en Suiza será Yanina Latorre, participación que aún no salió al aire, pero que la tuvo como otra de las figuras ocasionales, cubriendo la ausencia de López. Al relatar su ingreso, la conductora de SQP (América TV) describió el ambiente acogedor de la mayoría de sus compañeros, aunque señaló la falta de saludo por parte de Marixa Balli, antigua colega en LAM (América TV). La “exangelita” compartió también que el jurado suele adoptar una postura exigente, mencionando que Damián Betular fue el más accesible durante sus primeras participaciones. Reveló, además, situaciones de tensión en la cocina, haciendo alusión a ciertas actitudes de Sofi Martínez que complicaron a otros concursantes, circunstancia que aportó un matiz adicional a la convivencia en el estudio.

El nacimiento de Lando, el
El nacimiento de Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza, motivó la salida temporal del exjugador del reality

El desafío del día consistió en cocinar en duplas y fue Marixa que, haciendo uso de la medalla dorada que conquistó la semana anterior, eligió a Claudia para hacer equipo. Una estrategia por la que sus compañeros no se mostraron muy sorprendidos al elegir como beneficio armar grupo con la campeona de la primera edición.

La trayectoria del concurso ha visto consagrarse primero a Villafañe, seguida por Gastón Dalmau y Micaela Viciconte en ediciones posteriores. En una edición especial, Sofía Pachano resultó ganadora, consolidando la presencia de figuras reconocidas a lo largo de las distintas temporadas. La tendencia de convocar a ganadores previos como reemplazo ante ausencias ha añadido desafíos y nuevas dinámicas a la competencia.

Claudia Villafañe volvió a MasterChef
Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity y formó dupla con Marixa Balli

A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. La intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando ambas concurrían al mismo gimnasio.

El ingreso de una exganadora como Claudia Villafañe reconfigura los retos en una etapa determinante del reality. El certamen sigue mostrando cómo la dinámica competitiva y la presión pueden alterar las reglas en cada episodio, recordando que en las cocinas la incertidumbre y los desafíos son una constante para todos los participantes.

Temas Relacionados

MasterChef Celebrity ArgentinaClaudia VillafañeMaxi LópezWanda NaraYanina LatorreReality show ArgentinaCompetencia culinaria

Últimas Noticias

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

La modelo se mostró en un festejo familiar con su flamante pareja y compartió su felicidad al dar la noticia

Sofía Jujuy presentó a su

¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

El video viral con una frase durante el brindis impulsó a sus seguidores a buscar nuevas pistas en las redes sociales sobre los cantantes, de vacaciones en Colorado, Estados Unidos

¿Emilia Mernes y Duki van

Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

Los actores festejaron la llegada de 2026 en una exclusiva reunión que dieron Los Javis y que contó con muchas celebridades españolas. El look prenatal de la figura de La casa de papel

Úrsula Corberó y el Chino

El saludo de Wanda Nara a Maxi López luego del nacimiento de Lando: “Bienvenido a la familia”

El emotivo recibimiento propició las dedicatorias de celebridades argentinas en las redes para los padres y el bebé

El saludo de Wanda Nara

Gianinna Maradona blanqueó su nuevo romance en el primer día de 2026

El anuncio de su relación con el empresario Guido Sergi, de 38 años y padre de dos hijas, se produjo desde Pinamar, donde recibieron el año nuevo

Gianinna Maradona blanqueó su nuevo
DEPORTES
La figura del fútbol argentino

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

“Vamos por Lali”: el particular mensaje de la esposa de Ángel Di María de cara al 2026 de Rosario Central

El reconocimiento internacional que recibió el argentino Faustino Oro tras superar a una estrella del PSG: “Es un honor”

TELESHOW
Sofía Jujuy presentó a su

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

¿Emilia Mernes y Duki van a ser padres? El sugerente anuncio que realizaron para comenzar 2026

Úrsula Corberó y el Chino Darín celebraron un Año Nuevo inolvidable en Madrid: las fotos de la actriz embarazada

El saludo de Wanda Nara a Maxi López luego del nacimiento de Lando: “Bienvenido a la familia”

Gianinna Maradona blanqueó su nuevo romance en el primer día de 2026

INFOBAE AMÉRICA

El bar que se incendió

El bar que se incendió en Suiza promocionaba fiestas con bebidas acompañadas de fuegos artificiales

Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales

Arabia Saudita estableció un récord de ejecuciones en 2025

El cierre del aeropuerto de Adén agrava la crisis entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos

Tensión en Yemen: los separatistas afirmaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se desplegarán en territorios ocupados