Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

La ganadora de la primera temporada del reality culinario volvió para cuidarle el lugar al exfutbolista (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

Claudia Villafañe, ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity Argentina, regresó al popular certamen para ocupar el lugar de Maxi López. Su ingreso, que generó una combinación de sorpresa y tensión entre los concursantes, quienes debieron enfrentarse a una figura reconocida por su alto nivel competitivo.

La salida temporal del exjugador se debió al nacimiento de Lando, su segundo hijo junto a Daniela Christiansson, ocurrido el 31 de diciembre de 2025 en Suiza. El exfutbolista compartió el acontecimiento a través de sus redes sociales, mencionando lo especial de cerrar el año con la llegada de su hijo y su intención de pasar tiempo con la familia en Europa. El exmarido de Wanda Nara también anticipó que, tras el receso familiar, espera regresar a la Argentina para retomar proyectos laborales y su rol en el reality.

Claudia Villafañe regresó a MasterChef Celebrity Argentina como reemplazo de Maxi López y revolucionó la competencia (MasterChef Celebrity, Telefe)

El regreso de La Tata, como la llamaban en el programa, impactó rápidamente en el ánimo del resto de los participantes. El exfutbolista Claudio “Turco” Husaín admitió sentir la presión de competir con una campeona, mientras que Sofi Martínez expresó sorpresa al descubrir que estaba permitido pedir como reemplazo a una ganadora del certamen. El Chino Leunis valoró la experiencia de Villafañe y destacó el acierto de López al elegirla como suplente, recordando el apoyo que ella le brindó en etapas anteriores de la competencia. Wanda Nara también celebró su vuelta y bromeó sobre la dinámica: “Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente”, estableciendo a la empresaria como una nueva referencia dentro del grupo.

El abrazo de Claudia Villafañe con el jurado en el recibimiento que tuvo en el reality culinario

Otra de las reemplazantes de Maxi López durante sus días en Suiza será Yanina Latorre, participación que aún no salió al aire, pero que la tuvo como otra de las figuras ocasionales, cubriendo la ausencia de López. Al relatar su ingreso, la conductora de SQP (América TV) describió el ambiente acogedor de la mayoría de sus compañeros, aunque señaló la falta de saludo por parte de Marixa Balli, antigua colega en LAM (América TV). La “exangelita” compartió también que el jurado suele adoptar una postura exigente, mencionando que Damián Betular fue el más accesible durante sus primeras participaciones. Reveló, además, situaciones de tensión en la cocina, haciendo alusión a ciertas actitudes de Sofi Martínez que complicaron a otros concursantes, circunstancia que aportó un matiz adicional a la convivencia en el estudio.

El nacimiento de Lando, el segundo hijo de Maxi López y Daniela Christiansson en Suiza, motivó la salida temporal del exjugador del reality

El desafío del día consistió en cocinar en duplas y fue Marixa que, haciendo uso de la medalla dorada que conquistó la semana anterior, eligió a Claudia para hacer equipo. Una estrategia por la que sus compañeros no se mostraron muy sorprendidos al elegir como beneficio armar grupo con la campeona de la primera edición.

La trayectoria del concurso ha visto consagrarse primero a Villafañe, seguida por Gastón Dalmau y Micaela Viciconte en ediciones posteriores. En una edición especial, Sofía Pachano resultó ganadora, consolidando la presencia de figuras reconocidas a lo largo de las distintas temporadas. La tendencia de convocar a ganadores previos como reemplazo ante ausencias ha añadido desafíos y nuevas dinámicas a la competencia.

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity y formó dupla con Marixa Balli

A la hora del veredicto del jurado, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dieron su aprobación al plato de sorrentinos rellenos de zapallo, ricota y queso con salsa parisienne. La intérprete de “La Cachaca” se mostró encantada por trabajar con la exesposa de Diego Maradona y recordó el tiempo en el que se conocieron cuando ambas concurrían al mismo gimnasio.

El ingreso de una exganadora como Claudia Villafañe reconfigura los retos en una etapa determinante del reality. El certamen sigue mostrando cómo la dinámica competitiva y la presión pueden alterar las reglas en cada episodio, recordando que en las cocinas la incertidumbre y los desafíos son una constante para todos los participantes.