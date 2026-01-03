Carola del Bianco mostró cómo es un día de su vida en Villa La Angostura: “Así se vive lo real”

Carola del Bianco cocinando en su casa de Villa La Angostura (Video: Instagram)

En Villa La Angostura, con el telón de fondo de los Andes y una de las postales más bellas de la Patagonia argentina, Carola del Bianco comparte un estilo de vida marcado por la naturaleza y las tareas cotidianas. La modelo, referente de los años noventa, muestra cada tanto en sus redes cómo transcurre un día típico en su hogar rodeado de montañas, lago y una huerta propia, en ese paraíso que construyó con Francisco Paquito Mayorga y sus cuatro hijos.

Por lo visto, este 2026 no será la excepción, ya que la modelo recibió el año compartiendo con sus seguidores una posible rutina. Empieza seleccionando vegetales, transitando entre gallinas, conejos y pan amasado al aire libre y culmina con una horneada con aroma diferente. “Un día cotidiano en casa”, escribió la modelo en el posteo, y agregó: “Sin correr, sin ruido. La huerta primero, la cocina después. Algo simple, hecho en casa. De la huerta a la mesa, y listo. Así se vive lo real”.

La vida de Carola del Bianco junto a Paquito Mayorga, su pareja desde hace más de tres décadas, se consolidó en este rincón patagónico tras una mudanza a comienzos de siglo. Ambos construyeron una familia de cuatro hijos: Maia, Elisa, Isabel y Francisco. Y si bien en los primeros meses la modelo intentó mantener sus compromisos laborales en Buenos Aires, optó finalmente por priorizar el entorno familiar y la vida en el sur.

Así es la huerta de Carola del Bianco en Villa la Angostura

Vivir en Villa La Angostura le brinda a la familia la posibilidad de llevar una rutina alejada del ruido urbano. La casa cuenta con un jardín amplio, vistas panorámicas y una granja donde cosechan sus propios alimentos. La modelo mantiene un bajo perfil, aunque elige compartir ciertos momentos de intimidad, como la preparación de recetas con productos de su huerta. Entre ellas figuran desde mermeladas caseras de frambuesa hasta pan dulce, ideal en esta época navideña.

La historia de amor de Carola del Bianco y Paquito Mayorga comenzó hace 30 años. La pareja vivió sola durante 15 años hasta la llegada de su primera hija, Maia. Con el tiempo, la familia se amplió con tres hijos más. El casamiento nunca fue prioritario para la pareja, que considera a su familia el mayor testimonio del vínculo construido.

Carola del Bianco mostró parte de su huerta

Cada tanto, Carola vuelve a ser la modelo que fue con producciones que refleja en sus redes. Casi siempre, plantea en palabras e imágenes diferentes reflexiones sobre el valor de las pequeñas elecciones diarias: “Estar bien depende de las decisiones que tomamos todos los días, nutriendo tu mente con pensamientos positivos, alimentando tu cuerpo con alimentos saludables y orgánicos, haciendo ejercicio, pero también descansando y teniendo momentos de reflexión. Reconoce que cada elección es un paso a un yo más sano y más realizado. Nuestra salud y felicidad depende de nosotros”, aconsejó tiempo atrás.

La elección de Villa La Angostura como hogar responde a una conexión familiar y afectiva. Carola del Bianco explicó que su abuela les recomendó explorar la zona y que la familia construyó la casa en el mismo sitio donde vivieron sus antepasados. Caminar los mismos senderos, respirar el mismo aire, jugar en los mismos prados, nadar en el mismo lago. Esa conexión con la naturaleza que el sur ofrece como pocos paisajes en el mundo, y que en tiempos de hiperconectividad parece reforzarse.

La postal navideña de Carola del Bianco y sus cuatro hijos

La rutina en la Patagonia incluye actividades al aire libre y el disfrute de la naturaleza en familia. El contacto con el entorno, los alimentos frescos y la tranquilidad marcan los días de Carola del Bianco, quien continúa compartiendo fragmentos de su vida rural, recetas y reflexiones con sus seguidores. Esa vida que abrazó hace 25 años y que de momento no piensa soltar.