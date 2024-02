Carola Del Bianco y Paquito Mayorga festejaron 30 años de amor: así es su vida en Villa La Angostura junto a sus cuatro hijos

Carola Del Bianco y Paquito Mayorga junto a sus cuatro hijos (Fotos: Instagram @caroladelbianco)

“Mamá. Modelo. Love y all (El amor es todo)”. Carola Del Bianco no necesita más palabras para completar su perfil de Instagram, red social en la que tiene casi 100 mil seguidores, con quienes comparte a diario cómo es su vida en el sur, donde eligió vivir desde hace algunos años junto a su familia.

La modelo está instalada en Villa La Angostura junto a su pareja, Francisco Paquito Mayorga, con quien comparte la vida desde hace 30 años, y tienen cuatro hijos: Maia, Elisa, Isabel y Francisco. La pareja se mudó allí a finales de 1999, y durante los primeros meses del año 2000 ella intentó complementar su nueva vida con sus distintos trabajos en Buenos Aires. Pero con el tiempo eligió priorizar a su familia y su vida en La Patagonia.

Allí, disfrutan de la naturaleza y de las distintas instalaciones de su casa con jardín y una espectacular vista. A pesar de cultivar un bajo perfil, la modelo elige mostrar su intimidad hasta lo que ella quiere. Por ejemplo, que en su hogar tiene una granja, también huerta con su propia cosecha y ella, además, ha mostrado en las redes sociales una de sus recetas favoritas: la mermelada casera de frambuesas.

Carola Del Bianco con su mermelada casera de frambuesas

Carola Del Bianco tiene una huerta en su casa de La Patagonia

Otra de las fotos que Carola Del Bianco publicó en sus redes sociales

En tanto, la familia suele realizar distintas producciones fotográficas para las que posan para distintas ocasiones, como por ejemplo para Navidad, evento para el cual Carola se encarga del look de su marido y de sus hijos. Además, comparten distintas aventuras en la Patagonia argentina. Por ejemplo, hizo dos días de trekking (senderismo) con su hija mayor, de 15 años, con quien disfrutó de un picnic al aire libre: allí, tomaron mate, comieron frutos secos, una picada en la que no faltó el queso y un plato principal que no dejaron ver ya que estaba dentro de un recipiente plástico, que incluía un tenedor sobre su tapa.

En las últimas horas, la modelo utilizó su perfil de Instagram para dedicarle un romántico mensaje a Paquito por las tres décadas que llevan juntos. “30 años juntos. Mi compañero de vida”, escribió junto a una foto en primer plano de la pareja. Ambos miran a cámara y sonríen. El viste una remera azul, y ella lo abraza por su cuello, y luce una pashmina de lana con detalles en negro y color crudo. Y agregó dos corazones sobre el final de cada una de las frases que escribió en el posteo que obtuvo casi 10 mil me gusta en menos de un día. Por caso, su aniversario fue ayer, 8 de febrero.

La historia de amor entre Carola y Paquito comenzó 30 años atrás y desde entonces buscaron vivirla dentro de un bajo perfil. Fueron ellos dos solos durante 15 años, hasta que llegó Maia, su primera hija. Luego, siguieron agrandando la familia con otras dos mujeres, y cuando tuvieron el interés por pasar por el altar o el Registro Civil, ella quedó embarazada del varón. De vuelta, no hizo falta un papel para validar su relación: sus cuatro hijos eran el claro ejemplo de lo que lograron y formaron hasta el día de hoy.

Carola Del Bianco y Paquito Mayorga

A pesar de que en su Instagram predominan fotos de sus proyectos, de su huerta y de los distintos rincones de su casa, Carolina decida expresarse para eventos especiales como su cumpleaños, que es el 28 de diciembre. Y si bien en 2023 no lo hizo, el año anterior sí sorprendió con una postal familiar en la que agradeció su entonces presente. “Feliz cumpleaños a mí. Agradecida a la vida por todo lo que tengo, las personas que pasaron y están en mi vida; por todo lo que viví, que me hizo ser quien soy hoy. ¡Gracias!”, escribió Del Bianco en aquel momento.

Entre los me gusta y los comentarios que suele recibir Carola en sus redes sociales, se destacan los del exrepresentante de modelos Pancho Dotto, su amiga y colega Lara Bernasconi, también el de Natalia Graciano, e incluso Juliana Awada –esposa del expresidente Mauricio Macri, le ha dejado mensajes de apoyo.