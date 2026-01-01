Teleshow

María Vázquez y Adolfo Cambiaso con amigos en la playa: mates y charlas al atardecer

Con looks relajados, entre la sofisticación y la comodidad, la pareja disfruta sus días de vacaciones en Punta del Este

María Vazquez junto con Adolfo
María Vazquez junto con Adolfo Cambiaso y una amiga en Punta del Este (RS Fotos)

Como todos los veranos, María Vázquez y Adolfo Cambiaso disfrutan sus vacaciones en Punta del Este. Con perfil bajo y entre amigos, transcurren sus días de relax bajo el sol y cerca del mar. María confirma su reinado absoluto sobre el estilo veraniego con la elección de su bikini, una imagen que se multiplica en la arena y ante las miradas de todos. La modelo, siempre en sintonía con las tendencias, no necesitó más que su naturalidad y una actitud segura para volver a marcar el pulso de la temporada.

En la primera imagen, se la ve caminar por la playa con paso relajado, pero decidido. Elige un bikini de tono marrón tostado: un diseño que se apoya en lo clásico pero encuentra en los cortes mínimos y la elección del color una declaración de modernidad. Sobre el traje de baño, una túnica larga y blanca, de tela ligera, flota con cada movimiento, acompañando la silueta y sumando un aire despreocupado, casi cinematográfico.

El look de María Vazquez
El look de María Vazquez en el atardecer uruguayo (RS Fotos)

El sombrero de ala ancha, tejido en paja clara, protege su rostro mientras potencia el aura de misterio. Los lentes de sol negros, de formato redondo, completan la imagen de una mujer que entiende el valor de los accesorios. En un brazo, un bolso de mimbre con las iniciales “MV”, y sobre este, una prenda de estampado animal print, que aporta un guiño desenfadado y lúdico al conjunto. En la otra mano, una botella de agua y un mate que comparte con sus seres queridos.

A su alrededor, la vida es ruido. Al fondo, grupos de veraneantes sentados sobre la arena, una pelota de fútbol cerca, y un cartel que invita a clases de surf y clubes para niños. Cada elemento cuenta una historia: la de una playa activa, donde la moda y el relax se encuentran sin esfuerzo.

María Vazquez y una jornada
María Vazquez y una jornada de relax en las playas

En las siguientes imágenes, la escena se vuelve más íntima. María se sienta en la arena junto a Adolfo Cambiaso, su marido, y una joven rubia. Ella se apoya con naturalidad sobre los brazos, el cuerpo bronceado al descubierto, el bikini en primer plano. El rostro, enmarcado por el cabello recogido, refleja serenidad.

En otro momento, el sombrero vuelve a ser protagonista. Ahora, la modelo se recuesta, permitiendo que el ala cubra parcialmente su rostro. El mar, calmo, acompaña la escena. La cercanía de Adolfo —reconocible por su perfil — aporta una sensación de complicidad.

El mate, compañero de las
El mate, compañero de las tardes de playa para María Vazquez

El color de la bikini de María Vázquez resalta bajo la luz de la tarde, mientras ella conversa, sonríe y toma mate. Un termo con calcomanías y mensajes visibles (“Cerca de Dios, cerca de la vida”) se suma a la composición. La presencia de una toalla con diseño animal print, una mochila azul y objetos personales esparcidos en la arena refuerzan la idea de una jornada sin apuro ni poses impostadas.

La modelo se distingue por la elección de cada complemento: las uñas pintadas de rojo oscuro, un collar delicado y la seguridad de quien sabe que la verdadera tendencia no se impone; se vive. ¿No es acaso esa la clave que busca la moda cada verano?

María Vazquez brilló en las
María Vazquez brilló en las playas de Punta del este con su look

En cada toma, la relación entre María Vázquez y Adolfo Cambiaso se intuye en detalles: una conversación, una mirada, la cercanía física. No hay artificio. Solo una pareja que, ante la vastedad del Atlántico, encuentra en lo cotidiano una forma de celebrar el presente. Y mientras tanto, la cámara capta ese instante que, sin proponérselo, se convierte en referente de estilo para miles.

Fotos: RS Fotos

Las imágenes no dejan dudas: la moda de playa 2026 ya tiene rostro, y se llama naturalidad.

