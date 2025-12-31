Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Paseos en bicicleta, cenas panorámicas y una jornada de patinaje sobre hielo marcaron unas vacaciones inolvidables para la pareja (Video: Instagram)

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña eligieron Nueva York para despedir el año y celebrar fechas emblemáticas en su relación. La pareja compartió con sus seguidores momentos de nieve, recorridos icónicos y escenas románticas que marcaron su viaje.

El conductor y creador de Luzu TV, viajó junto a la bailarina y también conductora para pasar la Navidad juntos, festejar los 33 años de Occhiato el 25 de diciembre y disfrutar unas vacaciones románticas antes del arranque de la temporada 2026 de su canal. Desde “La Gran Manzana” él compartió sus sensaciones sobre este fin de año y palpitó el que viene.

“Cerrando este añazo en NY. Descansando, cumpliendo 33 allá y con ella, que todo lo hace más lindo, más divertido y lo transforma en una peli constante”, escribió el animador en su publicación. “Se viene un 2026 aún mejor. Tengo muchas ganas de que ya sea 5 de enero y estar al aire con ustedes del otro lado”, finalizó, en alusión al inicio de la nueva temporada del ciclo de streaming desde Pinamar.

En las imágenes que compartió, abundaron los paseos por Central Park cubierto de nieve, recorridos por Times Square, salidas gastronómicas en rooftops con vistas espectaculares y, como gran actividad central, una jornada de patinaje sobre hielo en la tradicional pista del Rockefeller Center. Las imágenes, captadas frente al paisaje invernal y las luces de la ciudad, se multiplicaron en redes sociales y generaron reacciones masivas.

Entre las experiencias típicas de la ciudad, la pareja realizó un paseo en bicicleta con carro techado por Central Park, al ritmo de “New York, New York” de Frank Sinatra, y visitó un espacio especial para liberar energía rompiendo objetos con equipos de seguridad. Los recorridos incluyeron caminatas bajo la nieve por la Quinta Avenida, compras y momentos de intimidad inmortalizados en fotos y besos compartidos con sus seguidores.

“Cerrando este añazo en NY. Descansando, cumpliendo 33 allá y con ella, que todo lo hace más lindo, más divertido y lo transforma en una peli constante”, escribió el conductor

El apodo “Occhiamin”, usado cariñosamente por fanáticas y fanáticos, circuló también entre los mensajes dedicados a la pareja. El 25 de diciembre, además de la celebración navideña, Occhiato cumplió años y la pareja eligió una cena en un restaurante con vista panorámica para esa noche especial, mientras Peña registró el momento en imágenes y videos.

Ese día, la conductora publicó un mensaje cargado de cariño: “Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Qué ganas de ser equipo juntos lo que me reste de vida. Me haces muy feliz, pero no un feliz de frase cliché: un feliz que no sabía que se podía ser tan feliz, ja, ja. Gracias por mostrarme el mundo a través de tus ojos, porque siempre enriquece mi mirada. ¡Te amo!”.

Por su parte, Occhiato agradeció y celebró la posibilidad de compartir y construir juntos el futuro.Las demostraciones públicas de afecto entre ambos provocaron una oleada de reacciones, sobre todo en Instagram, donde figuras como Darío Barassi participaron con mensajes humorísticos: “Que ciudad, que pareja, qué 2025, papá. Felicidades para ambos. No sé qué me pasó, soy una tía viendo Instagram, ja”.

La interacción y el impacto de la pareja también se reflejaron en el entusiasmo y cariño expresados por su audiencia joven y la comunidad de streaming. El final del viaje estuvo vinculado, además, con la proyección laboral de ambos. Ya con la vista puesta en el regreso a las actividades, Occhiato y Peña manifestaron su entusiasmo por el futuro de Luzu TV y el próximo inicio de la nueva temporada de Nadie Dice Nada, programada para arrancar en Pinamar el 5 de enero de 2026.

Con este viaje, la pareja renovó su compromiso y compartió con su público imágenes de una ciudad de ensueño y la certeza de un vínculo sólido, brindando motivos para celebrar el presente y afrontar juntos los retos del futuro. Su historia demuestra que los nuevos comienzos y las grandes esperanzas pueden convertirse en motor de inspiración y felicidad compartida.