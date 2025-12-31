La divertida charla entre Pampita y Zaira: “Hemos compartido una pareja, o dos”

La charla entre Zaira Nara y Pampita que dejó una revelación: "Hemos compartido una pareja o dos"

El encuentro de Pampita Ardohain con Zaira Nara y el Pollo Álvarez en Quiero Vale 4, transmitido por DGO Stream desde Ovo Beach en Punta del Este, destacó por una complicidad poco habitual entre ambas referentes del espectáculo y el modelaje argentino. La charla, luego de bucear en el presente amoroso de Pampita junto a Martín Pepa, giró en sus últimos minutos a un cambio de roles, donde la entrevistadora se convirtió en entrevistada.

La transmisión, en este punto exhibió los códigos de amistad entre las protagonistas. La conversación planteó el tono informal y las bromas internas entre Zaira y Pampita (que habían llegado a la cita juntas y en una limosina) quienes alternaron de manera ambigua entre el juego de la entrevista y la confianza de una larga amistad.

Pampita, asumiendo el papel de entrevistadora, hizo referencia a los traslados compartidos hacia José Ignacio, consolidando un clima relajado y de picardía. “La limo nos está esperando. Juntas. Sola, me aburro”, sumó Zaira.

La divertida charla entre Zaira y Pampita en Punta del Este

Cuando el foco de la charla viró hacia la situación sentimental actual de Zaira, el tono continuó siendo espontáneo. Pampita insistió: “Yo le quiero preguntar si ese corazón ya está listo para una relación seria. Porque viste que a veces uno tiene un proceso que todavía no está listo, está para otras cosas. ¿Está listo para una relación seria o todavía necesita esto de vivir la soltería, conocer gente, viajar por el mundo con el corazón libre?”. Zaira fue tajante: “Todavía no estoy para una relación seria. Todavía no.” La reacción de Pampita fue directa: “Me la repinchó.” Zaira rebatió: “¿pero qué crees? ¿Que venía con condiciones la pregunta? Vos querías que sí.” Luego, la charla avanzó sobre diferencias de carácter: “Yo soy una romántica”, dijo Pampita; “Ya sé, a vos te gusta dormir todas las noches cucharita. A mí me gusta como que algunas noches”, replicó Zaira. “Algunas, te da calor”, coincidió Pampita, a lo que su amiga completó: “Claro, como que necesito mi espacio.”

El momento central de la transmisión, replicado y comentado por diversos medios, llegó con la inesperada confesión sobre historias sentimentales compartidas. En palabras recogidas por el stream, Zaira expresó: “¿Te gustaría o tenés en mente? Te gustaría, no sé. Vos me conocés mucho. A ver. Hasta hemos compartido una pareja o dos.” Pampita, lejos de evadir la referencia, amplió: “Unas cuantas más, que no las blanqueamos.” Zaira profundizó: “No, claro, algunas que eran imblanqueables. Me conocés y sabés cómo hemos hablado mucho, hemos viajado a Tailandia juntas, horas y horas de vuelo....”.

Pico Mónaco y Zaira Nara Verónica Guerman/Teleshow 164

Pampita y Pico Mónaco

Hasta ahora, se sabía que ambas, a su tiempo, salieron con el ex tenista Juan “Pico” Mónaco y con el empresario Mariano Balcarce. Y se especula que en 2010 Zaira tuvo un fugaz romance con Nacho Viale (nunca confirmado). Y la que sí estuvo también un breve período con el productor fue Pampita, unos años después.

La charla también abordó el rol de Pampita como “celestina” de una posible próxima pareja para su amiga. Pampita señaló: “Para mí, todavía no encontré el candidato que te merezca. Así que, yo tengo todavía la puerta abierta que, si aparece el candidato correcto”. “¿Te gustaría presentarme, si aparece?“, inquirió Zaira. Y Pampita fue contundente: ”Obvio, pero te tiene que merecer. Es como la más diosa de Argentina, buena mamá, laburante. Para mí, no encontré todavía ese candidato que diga: Se la merece.”

Pampita, invitada por el Pollo Álvarez y Zaira Nara

En tono de humor, Zaira propuso: “Pueden mandar su currículum”. Y su amiga se mostró convencida: “Mándenme que yo puedo hacer que la conozcan. Jaja. Pasa que la vara está alta. Me encanta. Te voy a decir algo. Mañana me explota el teléfono, olvídate.”

Las protagonistas reflexionaron sobre sus personalidades y la dificultad de encontrar vínculos sentimentales acordes. Zaira Nara describió: “No, no es fácil cuando tenés tanta energía masculina. Yo tengo mucha energía masculina. Vos también. Somos independientes. Somos femeninas, somos muy femeninas. Somos independientes. Pero somos muy independientes, somos muy resolutivas, somos minas que no necesitamos nada de nadie. Yo tengo mi vida muy resuelta. Entonces, es bastante difícil encontrar una persona que se banque todo eso y que a la vez yo pueda admirar y querer elegir.” Pampita compartió la visión, sumando: “Va a aparecer. Va a aparecer, imaginate. Ahora el corazón está en otra sintonía. En otra sintonía. Dejémoslo volar. Bien.”

El impacto mediático fue inmediato, alimentado por la reciente difusión de fotografías de Zaira Nara junto a Robert Strom durante la temporada en Punta del Este, y se mencionó a Martín Pepa y Pampita como posibles nexos entre ambos.

A lo largo de la transmisión, los límites entre lo público y lo privado se diluyeron, pero tanto Pampita como Zaira destacaron la importancia de una autonomía fortalecida y el desafío de sostener la independencia en sus vínculos. Entre confesiones, humor y la naturalidad de la amistad, confirmaron que su prioridad es elegir y admirar libremente a quienes formen parte de su camino.