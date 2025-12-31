Teleshow

La divertida respuesta de Pampita sobre su novio Martín Pepa: “Muertos de amor”

Durante una transmisión en Punta del Este, la conductora respondió sin dudar sobre su vínculo sentimental con el polista

Guardar
En medio de un programa de streaming, Pampita fue consultada por su pareja y sorprendió con su comentario (Ahora QV4 - DGO Stream)

La historia de amor entre Pampita y Martín Pepa sigue sumando capítulos y apariciones públicas desde que, en agosto pasado, la pareja decidió apostar por segunda vez a su vínculo. Desde entonces, los encuentros se multiplicaron: shows, salidas, eventos familiares y cada vez más gestos de complicidad que dejan ver a ambos disfrutando de esta nueva etapa. Por estos días, en pleno verano en Punta del Este, la modelo participó del programa de streaming que conducen Zaira Nara y el Pollo Álvarez en DGO Stream y, en una divertida dinámica, no dudó en hablar sobre su relación.

En medio de un clima distendido, el Pollo propuso una serie de preguntas rápidas sobre celebridades, parejas famosas y amigos del ambiente, buscando conocer las preferencias y la mirada de Pampita sobre el amor y la intensidad de los vínculos. Eligió a Rodrigo de Paul por sobre Tini Stoessel, a Lali Espósito frente a Pedro Rosemblat, y a Nico Occhiato en lugar de Flor Jazmín Peña. Luego, cuando la consigna fue entre Paulo Dybala y Oriana Sabatini, optó por la cantante, y aclaró que no tenía dudas en ninguna de sus respuestas. El juego incluyó un solo “empate” permitido, que Pampita utilizó ante la disyuntiva entre Pablo Echarri y Nancy Dupláa, entre otras figuras. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su respuesta al hablar sobre su propia relación.

El cierre del juego llegó con la pregunta más personal: “¿Pampita o Martín Pepa?“. Sin dudarlo, la modelo respondió “Martín Pepa”, y entre bromas aseguró: “Está muerto conmigo. Yo muero igual. Me da una sonrisa y me derrito”. El conductor remató: “Pero él está más enamorado”. Y con ese comentario, Pampita, divertida, respondió: “Espero que sí”.

"Está muerto conmigo", aseguró la
"Está muerto conmigo", aseguró la modelo sobre el polista (Instagram)

La sinceridad y el humor fueron el hilo conductor del segmento, donde Pampita no dudó en elegir a su pareja ante las cámaras, soltando risas y dejando ver la confianza que reina entre ambos. “Está muerto conmigo”, lanzó, entre bromas, y sumó: “Yo muero igual. Me das una sonrisa y me derrito”. Entre juegos y confesiones, quedó claro que la relación pasa por un gran momento y que la exposición pública no le resta frescura ni autenticidad al vínculo.

No es la primera vez que la modelo y conductora se refiere al presente sentimental que vive junto a Pepa. En esa misma visita al ciclo, el tema de la distancia y los desafíos propios de una relación internacional fue uno de los ejes centrales de la charla. “Sí, estoy re enamorada. Muero de amor”, reconoció Pampita, dejando en claro que, a pesar de los obstáculos, el amor se mantiene vigente.

En la visita al ciclo, la conductora recordó uno de sus primeros encuentros con el polista y habló de si sueña con volver a casarse (QV4 - DGO Stream)

Durante ese programa, la modelo relató que la distancia física es uno de los grandes desafíos de la pareja, ya que Pepa reside en Estados Unidos. “A mí me gusta dormir abrazada todos los días, sufro y lloro a veces”, confesó.

Acto seguido, dio detalles de sus días juntos cuando el trabajo de él lo permite. “Solo viene tres veces al año a la Argentina”, apuntó. Sin embargo, la persistencia y el empeño de Pepa jugaron un rol fundamental en que la relación prosperara. “Yo lo invité a tomar el té. Vino y charlamos como tres horas. Cuando se fue, le mandé un mensaje diciendo ‘qué pena que no vivís acá, no me interesa’”, recordó Pampita entre risas. “No se rindió con eso y siguió insistiendo muchos días. Siguió insistiendo y viniendo, y mandó flores y siguió. Tenía mucha fe él”, concluyó Carolina.

El presente de la pareja se nutre de encuentros en distintas ciudades, viajes y escapadas compartidas, como la que viven actualmente en Punta del Este, donde las apariciones públicas y las muestras de cariño no faltan. Mientras el verano avanza, Pampita y Martín siguen apostando a su historia, mezclando el glamour de los eventos y la espontaneidad de los juegos y confesiones en pantalla. Y, por ahora, no hay dudas de que ambos disfrutan a pleno del reencuentro y del amor.

Temas Relacionados

PampitaMartín PepaPollo ÁlvarezDGO StreamPunta del EsteRelación a distanciaVerano 2026Verano Argentina

Últimas Noticias

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

El actor mexicano se convirtió en el centro de la escena en una exclusiva fiesta en José Ignacio a donde asistió junto a su pareja, Renata Notni

La sorpresiva llegada de Diego

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La llegada de imágenes hiperrealistas y la modernización del canal marcan un hito para la industria audiovisual regional

Canal 26 se convierte en

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Heredero de uno de los patrimonios más impactantes, vive entre castillos, Palm Beach y círculos de la realeza

La misteriosa vida de Robert

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

La actriz, de vacaciones en el sur argentino con Santiago Korovsky, disfruta de días de amor en el cierre de 2025

Celeste Cid compartió una foto

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

Entre caminatas por la arena, baños en el mar y momentos con su esposa e hija, el actor compartió sus días de descanso en uno de los destinos más exclusivos de la temporada

Ricardo Darín inauguró el verano
DEPORTES
Operaron de urgencia a Roberto

Operaron de urgencia a Roberto Carlos en Brasil por un problema cardíaco

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El tenso cruce entre Dibu Martínez y varios fanáticos del Arsenal después de la derrota del Aston Villa

Los pilotos de la F1 seleccionaron a los mejores 10 corredores del año: en qué lugar quedó Colapinto y una ausencia de peso

Así será el 2026 de Boca Juniors: el calendario, los refuerzos y la anteúltima bala de Riquelme en la Copa Libertadores

TELESHOW
La sorpresiva llegada de Diego

La sorpresiva llegada de Diego Boneta a Punta del Este: una noche de lujo, celebridades y glamour

Canal 26 se convierte en el primer medio latinoamericano con señal de noticias en 4K

La misteriosa vida de Robert Strom, el empresario millonario señalado como nueva pareja de Zaira Nara

Celeste Cid compartió una foto sexy en bikini desde los alucinantes paisajes de El Bolsón

Ricardo Darín inauguró el verano en José Ignacio junto a su familia: playa, relax y complicidad en la costa uruguaya

INFOBAE AMÉRICA

Auge de Punta del Este

Auge de Punta del Este en el inicio de la temporada: récord de vuelos privados y niveles históricos en alquileres

Uruguay toma medidas preventivas para cuidar el agua ante falta de lluvias

José Daniel Ferrer: “Cuba termina el año en uno de los momentos más duros de su historia”

La Policía uruguaya descubrió marihuana en un falso dentífrico que le enviaron al narco Luis Fernández Albín, que se queja de “tortura psicológica”

Año Nuevo en el mundo EN VIVO: Auckland recibió 2026 con fuegos artificiales