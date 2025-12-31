La alegría de Joaquín Levinton luego que David Kavlin contara cómo se dio cuenta que sufría un infarto: “¡Salvé a dos!"

El músico y líder de Turf compartió en sus redes un video hablando sobre cómo se encuentra hoy tras sufrir un infarto agudo de miocardio (Video: Instagram)

Joaquín Levinton, líder de la banda Turf, destacó en sus redes sociales la importancia de haber compartido su experiencia tras sobrevivir a un infarto agudo de miocardio. “¡Qué locura, salvé a dos ya! Tremendo jajaja”, expresó al conocer que, al menos dos personas, una de ellas David Kavlin, lograron identificar síntomas similares y acudieron a tiempo a un hospital gracias a la información que hizo pública. Su caso caso resalta el efecto multiplicador de visibilizar emergencias de salud a través del testimonio de figuras reconocidas.

El impacto directo de la declaración de Levinton se reflejó en los mensajes recibidos después de su alta médica. Entre los mensajes, se encuentra el de un seguidor que le agradeció por su valentía al dar detalles de lo ocurrido, confesando que esto fue clave para su propia supervivencia. De acuerdo con la reconstrucción de Infobae, esta persona relató: “Hola. Aunque no lo creas, me salvaste la vida. El viernes por la mañana me descompuse y pensé que era solamente la presión. Por la tarde vi la nota del mozo contando tus síntomas y me di cuenta de que era lo que me había pasado a mí”. El hombre describió que, tras volver a sentir dolor por la noche, acudió con urgencia al Sanatorio Anchorena, donde le diagnosticaron un infarto y le colocaron dos stents. El agradecimiento cerró con una frase sobre la importancia de estar con su familia, lo que motivó una respuesta pública de Levinton sobre la magnitud del hecho.

El primer caso que recibió Levinton de un hombre que identificó los síntomas de un infarto gracias a sus palabras

El episodio cardíaco que enfrentó el cantante ocurrió en un bar de la Avenida Dorrego, en el barrio porteño de Palermo. Levinton experimentó dolor intenso en el pecho, hipotensión y sudoración. La intervención inmediata fue fundamental: Richard, un mozo del local, explicó que Levinton acudió poco después de medianoche para pedir ayuda porque se sentía mal y solicitó agua. “Lo vimos muy mal, transpiraba muchísimo. Le dieron agua y decía que le dolía el pecho. ‘Quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir’”, recordó Richard, quien ayudó a coordinar el auxilio médico. El mozo resaltó que la ambulancia del SAME llegó con rapidez y, tras una evaluación inicial, los profesionales decidieron trasladarlo al hospital, lo que fue decisivo en el desenlace del caso.

Joaquin Levinton mostró la alegría al enterarse que David Kavlin identificó el infarto que sufrió por el testimonio del músico

La rapidez y coordinación entre el personal del bar y el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fueron reconocidas por Alberto Crescenti, titular del organismo. Crescenti señaló que el llamado inmediato permitió que la ambulancia llegara en siete minutos, factor clave para la recuperación del artista. El traslado rápido posibilitó una intervención urgente en el Hospital Fernández, donde el equipo de hemodinamia realizó un cateterismo, detectó una obstrucción arterial y colocó un stent para estabilizar la situación del músico.

El 15 de diciembre, Levinton fue dado de alta y a través de un posteo se comunicó con su público. “Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada y de repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, explicó Levinton, con total honestidad. En su testimonio, destacó la rápida ayuda que recibió en los primeros minutos, algo que resultó clave para su evolución. “Por suerte, primero me ayudó un mozo de El Timón, a quien le agradezco un montón, un besito”, contó, en referencia al bar del barrio porteño de Palermo donde se encontraba cuando comenzó a sentirse mal.

Joaquín Levinton con sus padres, Carlos y Susana

Luego, el músico puso el foco en el accionar del SAME y del personal médico que lo asistió. “Después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, a quienes también les agradezco con todo el corazón lo genial y lo rápido que me atendieron”, dijo, agradecido. Según relató, tras la intervención médica su recuperación fue favorable y en poco tiempo ya se encontraba estable. “Al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien, recuperándome para ya estar hoy en mi casa”

Tras varios días de observación y recuperación, Levinton publicó una imagen junto a sus padres, Carlos Levinton y Susana Tambutti, destacando el acompañamiento de su familia durante el proceso. También expresó su agradecimiento al personal sanitario, a Richard por su apoyo inicial y a quienes manifestaron solidaridad y aliento a través de las redes sociales.

El caso de Joaquín Levinton generó una corriente de agradecimientos y testimonios que subrayan el valor de la reacción rápida ante síntomas de infarto y la importancia de compartir información. La experiencia vivida y su comunicación pública lograron convertir una emergencia personal en una oportunidad de prevención colectiva.