El mozo que atendió a Joaquín Levinton contó cómo le salvó la vida: “Respirá que no te vamos a dejar ir”

En medio de su infarto, el músico pidió ayuda en un restaurante del que es cliente habitual

Después de largas horas de angustia, todo el círculo íntimo de Joaquín Levinton permanece en calma, siguiendo de cerca cualquier novedad respecto de la evolución del músico. Es que, lejos del infarto inicial, la figura del rock nacional se recupera poco a poco. En ese contexto, quien decidió hablar fue el mozo que atendió al cantante y le salvó la vida gracias a su rápido accionar.

“Contame, ¿estabas haciendo tu laburo e ingresó Joaquín pidiendo auxilio?”, comenzó preguntándole el movilero de LAM (América) al mozo que había atendido a Levinton. Con tono tranquilo, el hombre recordó aquellos instantes de preocupación y angustia: “Joaquín es cliente habitual, vino anoche como a las 12.30, vino descompensado, afligido, se sentía mal, tenía un dolor en el pecho. Vino a pedir ayuda porque lo conocemos, vino y pidió agua porque se sentía mal. Lo vimos muy mal, transpiraba muchísimo. Le dijo agua y decía que le dolía el pecho. “Quedate tranquilo, respirá que no te vamos a dejar ir”. Llamamos al SAME, por suerte vino rápido y lo asistimos”.

La palabra del trabajador que atendió a Levinton

Fue entonces cuando el movilero resaltó el accionar del mozo, respladado por las palabras del titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME): “El doctor Crescenti declaró que fue clave el llamado inmediato para que llegara en siete minutos y le salvara la vida. Me cuentan, para los que no te conocen, sos un laburante histórico de este lugar, me cuentan que no es la primera vez que sucede algo así. En ese caso fuiste vos que al detectar sudoración y malestar reaccionaste”.

Humildemente, el trabajador del lugar comentó: “Sí, me di cuenta que tenía un pico de presión, le tomé el pulso. Tenía muchísimo. Le iba a explotar el corazón en cualquier momento”. Continuando con la reconstrucción del hecho, el cronista agregó: “Llega la ambulancia, ¿y el estaba consciente? ¿Se subió por sus medios? ¿Lo asistieron aquí?”.

Para cerrar su relato, el trabajador explicó: “Sí. Lo asistieron, le hicieron una serie de preguntas: ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué hiciste? ¿Qué consumiste? ¿Tomaste alcohol o algo? Le toman la presión y le dicen que tenía un pico de presión y lo tenían que llevar al hospital. Le preguntaron si quería ir, dijo que sí. Se pudo levantar y lo acompañamos. Se fue bien, pero ya con un preinfarto encima”.

El comunicado oficial de Turf explicando la situación que sufrió Joaquín Levinton

Actualmente, la figura del rock argentino, permanece internado en el Hospital Fernández tras sufrir un infarto de miocardio durante una presentación en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El músico fue atendido de urgencia, se le colocó un stent y, según pudo saber Teleshow, su evolución es favorable: se encuentra estable y fuera de peligro. Las autoridades sanitarias y allegados al artista anticipan que podría recibir el alta médica en las próximas horas si su recuperación continúa sin complicaciones.

El episodio que motivó la internación de Levinton ocurrió en la madrugada del viernes 12 de diciembre de 2025, cuando experimentó un dolor intenso en el pecho mientras actuaba en un bar de la Avenida Dorrego. De acuerdo con allegados citados por Teleshow, “había tenido un dolor en el pecho, llamaron al SAME, lo llevaron al hospital, le colocaron un stent porque tenía una vena tapada y ya se la destaparon. Ahora está evolucionando favorablemente. Se quedó en observación para ver cómo evoluciona. El resultado es favorable y la evolución es buena. Si todo sigue así es posible que le den el alta muy pronto. Joaquín está consciente, está bien”.

La respuesta médica fue inmediata. Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), detalló a Teleshow que Levinton “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración a las 00:45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”. Crescenti precisó que el llamado de emergencia al 107 permitió la llegada de una ambulancia en siete minutos, lo que facilitó el traslado inmediato del músico al Hospital Fernández. Allí, los médicos realizaron los estudios necesarios y confirmaron el diagnóstico de infarto de miocardio.

El procedimiento médico incluyó la colocación de un stent para destapar la arteria obstruida. Según el comunicado oficial difundido por la banda Turf en sus redes sociales, “el procedimiento se realizó con éxito y Joaquín se encuentra estable, fuera de peligro y evolucionando favorablemente, actualmente en proceso de recuperación”. El Ministerio de Salud porteño, en declaraciones a Teleshow, confirmó que “el paciente llegó al Hospital Fernández trasladado por el SAME con signos compatibles con un problema cardíaco. Quedó internado donde lo trataron, le hicieron diferentes análisis hasta determinar que tenía un infarto de miocardio. Le pusieron un stent y lo estabilizaron. Se encuentra fuera de peligro, estable. De no mediar inconvenientes podría recibir el alta entre hoy y mañana”.

La noticia sobre el estado de salud de Levinton generó una rápida reacción en el ambiente artístico y entre sus seguidores. A medida que se difundieron detalles alentadores sobre su evolución, las redes sociales y los canales oficiales de Turf se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para el músico. El entorno de la banda destacó la importancia del acompañamiento recibido en este momento de alta exposición pública y actividad profesional.

En el plano artístico, Turf mantiene una agenda activa. Además de su participación en festivales de verano, la banda tiene programada una gira por Europa en abril y un concierto especial el 9 de mayo para celebrar sus 30 años de trayectoria. Recientemente, el grupo lanzó el álbum recopilatorio Polvo de estrellas, con colaboraciones de artistas como Lali Espósito, Fito Páez, Miranda! y Milo J, reafirmando su vigencia en la escena musical argentina. La presencia mediática de Levinton también se incrementó en los últimos tiempos, impulsada por su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity y sus frecuentes apariciones en televisión y plataformas de streaming.