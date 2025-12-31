Teleshow

Flavio Azzaro revivió su reacción cuando se enteró que su mujer estaba embarazada

El periodista deportivo sorprendió al relatar la enorme emoción que sintió cuando su pareja Sol le anunció que estaba esperando un hijo

Flavio Azzaro cuenta cómo se enteró que iba a ser papá (Video: Bondi)

La experiencia de Flavio Azzaro al enterarse de que sería papá estuvo cargada de emoción y sorpresa desde el primer instante. En diálogo con Ángel de Brito en Bondi Live, el periodista recordó haber estado completamente desprevenido cuando su pareja, Sol, le reveló la noticia de una forma inesperada. Según contó, registró su reacción en un video que capturó la autenticidad del momento. “Para mí fue impresionante porque yo estaba en Estados Unidos con el Mundial de Clubes y Sol se enteró nueve días antes de venir a Estados Unidos. Entonces, se guardó durante nueve días la noticia", relató Ázzaro a Ángel de Brito en Bondi Live, remarcando el tiempo que ella decidió mantener este secreto antes de poder contárselo en persona.

Flavio Azzaro recibió la noticia
Flavio Azzaro recibió la noticia de su paternidad en Estados Unidos tras una emotiva sorpresa de su pareja Sol (@solchunobile)

Al describir el instante de la revelación, Ázzaro reconstruyó la escena: “Yo la voy a buscar al aeropuerto como nada. Llegamos al departamento que estábamos alquilando, voy al baño y veo que ella no venía a la pieza y tenía que venir, vamos a dormir, eran las cinco y media, seis de la mañana. Y yo desde la pieza: ‘Dale, Sol, vení a dormir, no rompas las bolas’. El ambiente de madrugada y la rutina trastocada aumentaron la sorpresa, ella en un momento me dice: ‘No, no, pero vení’.

“Me levanto, voy y me dice: ‘Abrí, te traje unos chocolates’. Estaba durmiendo uno de los pibes en la otra pieza, porque nosotros nos fuimos varios a cubrir. ‘Pará, dale, Sol, está durmiendo Lucho, son las cinco de la mañana, vamos a dormir, después me lo das’, ‘No, no, vení, abrilo’, me insistía. Bueno, dale. Voy y lo abro y era eso que era un...”. La reacción ante el contenido del paquete fue inmediata y quedó registrada: “El video es espectacular...me filmó en tiempo real cómo reaccioné yo”.

(Jaime Olivos)
(Jaime Olivos)

El impacto fue tal que Azzaro solo acertó a llevarse la mano al pecho y pronunciar la frase reveladora: ¿Estás embarazada? preguntó a su pareja, describiendo el momento como uno de absoluta incredulidad y alegría: la noticia de que sería padre lo dejó literalmente sin aliento.

La búsqueda de equilibrio personal y profesional ocupó un lugar central en el último diálogo entre Flavio Azzaro y Mariano Iudica para Infobae, según expuso el conductor en su entrevista en la sección Mi Cielo.

“Gran parte de mi felicidad debe ir ligada sí o sí a encontrar una persona que te ame y que vos ames. Algo que me viene pasando con Sol felizmente”, afirmó el periodista deportivo, situando su vida afectiva como un pilar de bienestar.

El periodista deportivo destacó la
El periodista deportivo destacó la importancia del amor y la estabilidad emocional con Sol como pilares de su bienestar actual

Al abordar la dimensión profesional, Azzaro resumió su recorrido laboral con un saldo positivo y subrayó su autonomía como valor principal. “Siempre quise la independencia laboral, hacer lo que tengo ganas, la autogestión... Tengo que ser sincero, desde que arranqué hasta ahora, casi siempre fue para arriba. Sacando los momentos malos que siempre uno tiene”, sostuvo durante la entrevista, reconociendo también los desafíos transitorios que enfrentó a lo largo de su carrera.

La decisión de postergar la
La decisión de postergar la paternidad hasta encontrar estabilidad laboral, mental y emocional fue central en la vida de Azzaro

El momento actual se presentó, para Azzaro, como una etapa decisiva a nivel familiar. Declaró que optó por postergar la paternidad hasta alcanzar estabilidad en todos los frentes: “Saber que hasta que yo no estuviera del todo acomodado mentalmente, laboralmente, emocionalmente, no quería ser padre. Yo quería ser padre con una persona que amara, con una familia, y ese momento es ahora con Sol”.

