Marta Fort deslumbró con un outfit con transparencias que acaparó toda la atención en Punta del Este

Marta Fort dio por inaugurada la temporada de verano en Punta del Este (RSFotos)

Marta Fort se instaló en Punta del Este durante los últimos días del año para dar por inaugurada la temporada de verano. Fiel a su estilo, no pasó desapercibida. El lunes asistió a un evento de una reconocida revista de moda y elegió un outfit que acaparó todas las miradas. En este primer recorrido por la costa uruguaya, la influencer siguió la consigna del dress code sugerido por los organizadores del almuerzo y le puso su toque personal.

En las imágenes, Marta se dejó ver en un entorno de vegetación y arena clara, alternando sombreros de paja y de ala ancha negra. En varias tomas posó con el vestido que seleccionó para la ocasión: largo, de encaje blanco, con transparencias, volados y tirantes finos, que dejó a la vista la ropa interior al tono. El vestido, de aire romántico y bohemio, se acompañó de unas gafas de sol blancas de marco ovalado, sumando un guiño retro y audaz a la composición.

La elección de los accesorios no pasó desapercibida: Marta llevó una Saddle bag Dior blanca con estampado azul de palmeras y herrajes dorados, un bolso de edición limitada cuyo valor ronda entre 4.600 y 5.000 dólares. En sus pies, optó por sandalias LV Sunset Flat Comfort Sandal de Louis Vuitton, otro ítem de alta gama valuado en 1.310 dólares, que completó el look con un toque sofisticado y veraniego.

La hija de Ricardo eligió todos accesorios de alto valor

En una de las fotos, la hija del mediático chocolatero aparece de perfil, con el cabello largo y rubio suelto, el sombrero de paja claro y la correa negra en la mano derecha, mientras observa el paisaje. En otra, posa de frente y deja ver una leve sonrisa, resaltando los tatuajes en su brazo izquierdo y la caída fluida del vestido sobre la piel sutilmente bronceada. El fondo de mobiliario de exterior y plantas refuerza el clima distendido y playero de la postal.

Otras imágenes la muestran en un plano más abierto, de cuerpo entero, con el bolso Chanel en primer plano y las sandalias negras sobresaliendo sobre la arena clara. Marta alterna gestos y poses: cruza las manos, sujeta el bolso, sonríe mientras levanta el brazo derecho para acomodar el sombrero y, en otra toma, posa de espaldas, girando el rostro hacia la cámara, lo que permite apreciar los detalles del vestido, la transparencia de los tirantes y los tatuajes en la espalda.

La secuencia visual refuerza el perfil fashionista de la influencer y su capacidad para combinar prendas románticas, accesorios exclusivos y una impronta audaz en cada aparición pública. Las imágenes no solo marcan el inicio de su verano en Punta del Este, sino que también muestran la búsqueda del equilibrio entre frescura, tendencia y lujo, en un entorno natural que realza tanto la personalidad como el estilo de la heredera Fort. Así, cada look y cada detalle de sus vacaciones se convierten en inspiración y referencia para quienes siguen de cerca sus pasos y su modo de entender la moda y el verano en clave premium.

Fort seleccionó un vestido transparente con volados y optó por llevar una bikini de color blanco a modo de ropa interior (RSFotos)

Antes de viajar, la influencer usó sus redes sociales para hacer un balance de su año. De cara a su millón de seguidores, la influencer comenzó publicando un divertido recap de su 2025. Musicalizado por el tema “Again” de Lenny Kravitz, Marta compartió diversas experiencias, entre juegos con su mascota, viajes, fiestas y cambios de looks. En su video, la joven también incluyó videos en el gimnasio, marcando el tiempo que le había dedicado a su físico y los resultados obtenidos.

Ya en su siguiente story, la hija de Ricardo Fort compartió un texto en letras blancas sobre un fondo negro. “Este año estuvo lleno de cambios y emociones. Fue el año en el que más maduré y crecí como persona. Me animé a enfrentar problemas y conversaciones que antes temía o evitaba. Disfruté mucho, me reí, viajé y sentí. También hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”, se sinceró.

Acto seguido, continuó: “Aun así, todo lo que me pasó este año me dejó una enseñanza. Cada experiencia, incluso las difíciles, fueron para bien. Gracias a todas las personas que me acompañaron y fueron parte de este proceso. Fue un año intenso, un poco explosivo, pero necesario. Y, al final, un buen año. No puedo esperar a ver qué me depara el 2026”.