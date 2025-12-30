Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

A pocos días de cerrar el año, Ortega y Zenere disfrutaron del comienzo de la temporada veraniega en Punta del Este (RSFotos)

Después de un año cargado de compromisos, grabaciones y reconocimientos, Valentina Zenere y Sebastián Ortega eligieron tomarse un merecido respiro antes de despedir el 2025 y recibir el nuevo año. Con agendas intensas y el éxito reciente de En el Barro, la secuela de El Marginal, ambos decidieron dejar atrás la rutina laboral y armar las valijas rumbo a Punta del Este, uno de los destinos favoritos de la temporada. En las últimas horas, la pareja fue retratada disfrutando de sus primeras jornadas bajo el sol uruguayo, en un entorno marcado por la tranquilidad y el aire veraniego.

El arribo de la actriz y el productor a Punta del Este no pasó desapercibido. Rápidamente, las cámaras captaron a la pareja recorriendo las calles en un ambiente relajado, lejos del bullicio habitual de la ciudad. La actriz lució un short blanco calado y una remera negra con la imagen de Bob Marley, muy canchera, a la que le sumó un bolso de mimbre al hombro, sandalias y gafas de sol oscuras. Por su parte, el productor eligió una remera clara, pantalón corto oscuro y calzado deportivo, además de unas gafas oscuras y su característico look desenfadado. Ambos estuvieron acompañados por su mascota, un perro de pelaje marrón corto, que caminó junto a ellos con arnés y correa, completando la postal familiar.

Con ropa cómoda y bajo perfil, la actriz y el productor le dieron comienzo a su escapada veraniega

En el paseo se pudo ver a la pareja conversando animadamente, deteniéndose en la vereda junto a una zona de estacionamiento colmada de autos bajo el intenso sol del mediodía. El entorno, típico de la costa uruguaya, combinó construcciones de madera y techos de paja con el ritmo pausado de la temporada alta, sumando bicicletas, motos eléctricas y el tránsito habitual de turistas y locales en busca de sombra y reparo.

La jornada incluyó una parada gastronómica en un local al aire libre, donde la pareja se sentó a compartir un almuerzo bajo sombrillas blancas. La mesa, de madera rústica, exhibía vasos, botellas y canastas con alimentos, en medio de una decoración sencilla con carteles de pizarra y vegetación. Ortega, relajado y sonriente, mantuvo una charla distendida con Zenere, quien permaneció de espaldas, con la misma remera gráfica y el cabello suelto. El clima fue de absoluta calma, reflejando el espíritu de disfrute propio de las vacaciones en la costa.

En su estadía, ambos disfrutaron de un relajado almuerzo bajo las sombrillas

Entre tragos y charlas privadas, la dupla disfrutó de su tiempo bajo el sol

En otra de las postales, se pudo apreciar a Valentina acercándose a un automóvil negro, con expresión serena y objetos en la mano, lista para continuar con las actividades del día. El movimiento constante de personas y la presencia de comercios y restaurantes en la zona terminaron de configurar una escena habitual de Punta del Este en pleno verano, con la pareja integrada sin estridencias al paisaje local.

Este viaje llega en un contexto de éxito profesional para ambos. La actriz es una de las protagonistas de En el Barro, la serie producida por Ortega que se adentra en el universo penitenciario femenino y que, recientemente, se posicionó en el puesto número uno de series de habla no inglesa del Top 10 global semanal de Netflix, con 5,6 millones de visualizaciones en todo el mundo según informó la plataforma en su nota de prensa oficial. El fenómeno de la ficción llevó a Netflix a confirmar una segunda temporada, aunque todavía no hay fecha de estreno definida de manera oficial. Varias fuentes anticipan, no obstante, que el regreso podría darse en el verano de 2026, según se especuló en medios locales durante agosto pasado.

Luego de su parada en el restaurante al aire libre, Zenere fue vista saliendo del lugar (RSFotos)

Con el éxito consolidado y nuevas oportunidades a la vista, Zenere y Ortega eligieron Punta del Este como refugio para recargar energías y celebrar en privado lo logrado durante el año. Entre paseos, almuerzos al aire libre y tiempo en pareja, la dupla inauguró la temporada con el foco puesto en el bienestar y el disfrute, mientras el público y los fanáticos esperan novedades sobre el futuro de la serie que los tiene como protagonistas dentro y fuera de la pantalla.

