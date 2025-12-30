Teleshow

Chano recordó su amistad con Jorge Lanata a un año de su muerte: “Estuvo en mis momentos más difíciles”

El cantante de Tan Biónica habló sobre su vínculo con el periodista y describió su relación para conmemorar el aniversario de su fallecimiento

La conmemoración del primer aniversario de la muerte de Jorge Lanata estuvo marcada el 30 de diciembre por un homenaje especial de Chano Charpentier, quien destacó el profundo vínculo personal que compartió con el periodista. En un tributo cargado de emotividad, el músico evocó la cercanía que lo unía al comunicador y lo describió como una figura paterna en su vida.

Conmigo era como un padre, por ejemplo no podían pasar quince días sin que me vea en un momento donde tal vez no yo estaba muy bien. Él quería siempre ver cómo estaba”, comenzó diciendo Chano en diálogo con Resumido.

“Estuvo en todos mis momentos más difíciles y los más importantes. Yo estaba internado, y con lo que le costaba a Jorge salir de su casa, porque ya estaba en la silla y no podía caminar, me vino a ver muchas veces”, continuó el artista.

Al recordar los momentos más difíciles de su vida, remarcó cómo el apoyo de Lanata se intensificaba ante las situaciones adversas y la exposición pública: “En momentos donde yo tenía un escándalo público, él redoblaba la apuesta y ponía mi música como si quisiera ponerle más fuerte y confirmar esa paternidad. Él tenía el teléfono de mi psiquiatra y yo me enteré tiempo después de que murió que lo llamaba y preguntaba cómo estaba. Más allá de que nos veíamos, él quería tener una certeza profesional de cómo estaba yo ”.

El homenaje no solo contó con las palabras de Chano, sino también con la participación de familiares y colegas. Las hijas de Lanata, Lola y Bárbara, compartieron recuerdos de los últimos días de su padre. Reconocido ampliamente como uno de los referentes del periodismo argentino, Jorge Lanata dejó una huella significativa desde la década de 1980. Fundador de medios emblemáticos como Página/12, Crítica de la Argentina y la revista Veintitrés, logró transformar el lenguaje de la prensa escrita, la radio y la televisión argentina.

Con un estilo innovador, abordó grandes escándalos políticos, como los casos Yomagate, Swiftgate y la Ruta del Dinero K, y convirtió sus investigaciones en referente nacional. Durante doce años, lideró la audiencia radial, alcanzando casi el 50% del share y manteniendo un perfil disruptivo que lo diferenciaba en el medio.La influencia de Lanata no solo llegó a través de sus investigaciones, sino también por su rol como formador de periodistas.

Bajo su guía, figuras como Román Lejtman, Ernesto Tenembaum, Reynaldo Sietecase y Leila Guerriero iniciaron sus carreras. El propio Lanata definía su método señalando: “Yo veo en ellos algo que ellos no ven, pero que ellos tienen. Mi trabajo es lograr que ellos sean lo más ellos que puedan. Lo más libres que puedan dentro de lo que ellos son”.

En el plano personal, Lanata enfrentó dificultades desde la infancia. Luego del diagnóstico de un tumor cerebral en su madre cuando tenía seis años, fue criado por su tía y su abuela en Sarandí. Esta vivencia y la revelación, ya en su madurez, de que era adoptado, marcaron su carácter y su vocación periodística.

Su vida privada también suscitó interés público: Lanata contrajo matrimonio en cinco ocasiones y, en 2015, la artista Sara Stewart Brown —madre de su hija Lola— fue donante de riñón para su trasplante. En 2022 se casó con la abogada Elba Marcovecchio, con quien compartió residencia en el Palacio Estragamou.La salud fue un desafío constante a lo largo de su vida. Lanata enfrentó complicaciones como diabetes, hipertensión, internaciones periódicas y un trasplante renal. El cigarrillo se transformó en su sello personal en pantalla y no ocultó su experiencia con el consumo de cocaína durante una década.

Además de su labor periodística, Lanata incursionó en la literatura y el teatro, con obras como Argentinos, que superó los cientos de miles de ejemplares vendidos, y recopilaciones como Polaroids, Historia de Teller y 56. No todos sus proyectos prosperaron, como el portal Data 54 o la revista Ego, lo que ilustra su apertura al riesgo y la posibilidad del fracaso. Recibió numerosos reconocimientos, entre los que destaca el Martín Fierro de Oro en 2016.

Su discurso en aquella ocasión llevó a primer plano el término “La Grieta”, al expresar: “Le puse nombre a lo que pasaba en el país”.El fallecimiento de Lanata, ocurrido el 30 de enero de 2024 a los 64 años en el Hospital Italiano tras una neumonía y complicaciones de salud, dejó una profunda impresión en la cultura y el periodismo argentino.

Su historia se cerró tras décadas dedicadas a la innovación, la crítica y la búsqueda de nuevas formas de interrogar a la realidad.A un año de su muerte, la memoria de Lanata persiste como referencia ineludible, tanto por su compromiso profesional y su capacidad para desafiar el statu quo, como por el impacto imborrable que dejó en la sociedad y la historia del país.

