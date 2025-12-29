Teleshow

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Con el invierno europeo como telón de fondo, el exfutbolista y la modelo aguardan el nacimiento de su hijo

Daniela Christiansson ya se encuentra
Daniela Christiansson ya se encuentra transitando el noveno mes de embarazo (Instagram)

El reloj de la espera parece detenerse en la residencia de la modelo sueca Daniela Christiansson. En el preciso instante en que la inminencia del nacimiento de Lando, su segundo hijo, se hace tangible, una imagen compartida en redes sociales revela la cuenta regresiva final: nueve meses de embarazo y la promesa de una nueva vida. La fotografía, tomada por su esposo, el exfutbolista Maxi López, muestra a la modelo en una sala clínica, su abdomen redondeado expuesto para el monitoreo, la calma en el gesto y una serenidad que desafía el cansancio de los días finales de gestación.

En la escena, ella viste un suéter tejido color fucsia, de cuello alto, que resalta contra la sobriedad del entorno hospitalario. Su pantalón negro abraza sus piernas cruzadas, mientras recuesta la cabeza sobre una mano y sonríe, el cabello rubio cayendo hacia un costado. El ambiente es aséptico: una camilla gris, estantes con cajas de guantes médicos azules, una botella de gel desinfectante, cables y monitores. Sobre su vientre, la banda elástica del dispositivo de monitoreo fetal, con electrodos adheridos, deja ver el compromiso con el control médico. La temperatura ambiente, registrada en la imagen como -2℃, recuerda la crudeza del invierno europeo y la calidez del momento íntimo que se vive puertas adentro.

En la esquina inferior derecha, el texto “Día de controles #9meses” y el usuario @danielachristiansson dan contexto y cercanía a la escena. La imagen no solo ilustra una revisión médica: es el testimonio visual de la espera, la vulnerabilidad y la fortaleza, la mezcla de ansiedad y esperanza que acompaña a toda madre en la recta final de la gestación.

La imagen compartida por Daniela
La imagen compartida por Daniela Christiansson y Maxi López

Pocos días antes, Daniela Christiansson había compartido otra instantánea.Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, reveló, junto a un emoji de embarazada y un corazón azul. La frase revela la incomodidad constante de esta etapa final del embarazo, pero también la capacidad de transmitir serenidad y entereza, incluso bajo el peso de las dificultades propias del final del embarazo.

Mientras tanto, el regreso de Maxi López a Suiza tras 47 días de ausencia marcó otro capítulo clave para la familia. Sus compromisos profesionales y mediáticos lo habían mantenido lejos, pero el reencuentro no tardó en cobrar significado. El exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity eligió un momento simbólico: colocar junto a su hija Elle la estrella en la cima del árbol de Navidad. “Esperaba a su Daddy para poner la estrella”, escribió él en sus redes sociales, al momento de compartir la intimidad de un pequeño ritual familiar. ¿Puede haber un gesto más sencillo y a la vez más cargado de sentido en el umbral de una nueva etapa?

El árbol decorado, la estrella en lo alto, el invierno tras la ventana y la inminente llegada de un nuevo miembro a la familia: todos los elementos se conjugan en un mismo relato. En el centro, Daniela, con su sonrisa tranquila y ese aire de gratitud y expectativa.

Luego de su reencuentro en
Luego de su reencuentro en Suiza, Maxi López se tomó un momento para meterse de lleno en los preparativos navideños y terminó de decorar el árbol con su hija Elle (Instagram)

La experiencia en MasterChef Celebrity permitió a López mostrar una faceta más cercana y familiar, pero la notoriedad mediática no sustituyó la necesidad de regresar al núcleo familiar. “Extrañé mucho. No podía seguir perdiéndome cosas que solo pasan una vez”, confesó antes de volver a Europa. Su retorno a Suiza significó retomar la rutina cotidiana, los desayunos compartidos y el apoyo constante a Christiansson en la recta final del embarazo.

¿Qué historias cruzan la mente de una madre al sentir cada contracción? ¿Cuántos pensamientos se agolpan en un día de controles, cuando la vida está a punto de cambiar para siempre? La fotografía compartida no responde, pero invita a mirar y a acompañar, aunque sea a distancia, ese instante suspendido entre el pasado y el futuro.

