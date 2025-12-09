Teleshow

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

La calidez del hogar y el regreso de Maxi López a Suiza marcan una etapa de transformación y expectativa ante la inminente llegada de Lando, el nuevo integrante de la familia

Daniela Christiansson, la esposa de
Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, en su semana 37 de embarazo

Daniela Christiansson, modelo sueca, compartió una imagen que refleja la inminencia del nacimiento de su segundo hijo, Lando, en un ambiente familiar y navideño en Suiza. La fotografía, tomada en la residencia que comparte con su esposo Maxi López, la muestra en la semana 37 de embarazo, con el abdomen visiblemente abultado y una expresión serena, mientras sostiene su teléfono móvil frente a un espejo. El entorno, iluminado por una luz cálida, incluye un árbol de Navidad decorado, una chimenea con calcetines rojos y blancos, y un perro descansando, elementos que subrayan la atmósfera de intimidad y expectativa que vive la familia López-Christiansson.

En la imagen, Christiansson aparece vestida con un pantalón rosa claro y una camiseta blanca corta, dejando al descubierto el avance de su embarazo. En la parte inferior de la foto, un mensaje en español e inglés revela el desafío físico de esta etapa: “37 weeks. Con la zona lumbar completamente bloqueada, no puedo ni caminar”, acompañado de un emoji de embarazada y un corazón azul. La modelo transmite serenidad, a pesar de las dificultades propias del final de la gestación.

Luego de su reencuentro en
Luego de su reencuentro en Suiza, Maxi López se tomó un momento para meterse de lleno en los preparativos navideños y terminó de decorar el árbol con su hija Elle (Instagram)

El regreso de Maxi López a Suiza, tras 47 días de ausencia por compromisos profesionales y mediáticos, marcó un momento clave para la familia. El exfutbolista y participante de MasterChef Celebrity eligió un gesto simbólico para su reencuentro con su hija Elle: juntos colocaron la estrella en la cima del árbol de Navidad, un acto que López compartió en sus redes sociales con el mensaje: “Esperaba a su Daddy para poner la estrella”. La escena representó el inicio de una nueva etapa para el hogar, justo cuando se preparan para la llegada de un nuevo integrante.

El reencuentro en el aeropuerto suizo tuvo una intensidad especial. López, al cruzar la pasarela entre los viajeros, buscó a su hija, quien al reconocerlo se lanzó a sus brazos en un abrazo profundo. Christiansson, observando la escena, experimentó una mezcla de emoción y alivio. La familia, reunida tras semanas de espera, reafirmó así la solidez de sus lazos, intactos pese a la distancia.

A poco tiempo de su reencuentro, Daniela Christiansson expresó su orgullo por la participación de Maxi López en la competencia (Instagram)

En la casa, la inminente llegada de Lando se percibe en cada detalle. López, que durante semanas priorizó compromisos en Argentina y su participación en la televisión, ha reiterado su cambio de prioridades: “La familia está primero”. El exfutbolista ha dejado en pausa su agenda pública para centrarse en la presencia y el acompañamiento diario. “Quiero estar presente, quiero vivir cada uno de estos momentos”, expresó, convencido de la importancia de no perderse instantes irrepetibles junto a los suyos.

La experiencia en MasterChef Celebrity permitió a López mostrar una faceta más cercana y familiar, pero la notoriedad mediática no sustituyó la necesidad de regresar al núcleo familiar. “Extrañé mucho. No podía seguir perdiéndome cosas que solo pasan una vez”, confesó antes de volver a Europa. Su retorno a Suiza significó retomar la rutina cotidiana, los desayunos compartidos y el apoyo constante a Christiansson en la recta final del embarazo.

En este nuevo escenario, López se involucra en las tareas domésticas, los juegos con Elle y la preparación para la llegada de Lando. La familia ocupa el centro de su vida, y la cercanía se ha vuelto esencial. “La cercanía y el apoyo mutuo son fundamentales para el bienestar de todos”, repite convencido, seguro de que los logros más valiosos se celebran en el hogar.

A medida que se aproxima el nacimiento de Lando, la casa se llena de preparativos y preguntas sobre el futuro. La expectativa y la alegría impregnan el ambiente, mientras cada gesto cotidiano adquiere un significado especial. El reencuentro en Suiza y la espera del nuevo hijo marcan para los López-Christiansson el inicio de una etapa renovada, en la que la vida familiar se fortalece y se transforma con cada abrazo y cada reencuentro.

