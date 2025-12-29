Teleshow

El blooper de Gimena Accardi en las playas de Mar del Plata en su primer verano sin Nico Vázquez

La actriz, que viajó a La Feliz para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga, compartió imágenes de la desopilante situación que vivió. El video

Guardar
La actriz, en sus primeras vacaciones tras su separación de Nicolás Vázquez, compartió imágenes de la desopilante situación que vivió en la playa (Video: Instagram)

Este es un verano muy especial para Gimena Accardi, el primero que vive tras su divorcio luego de casi dos décadas junto a Nicolás Vázquez. La actriz llegó a Mar del Plata para ser parte de la temporada del canal de streaming Olga para el programa Soñé que veraneaba y desde allí compartió con humor el divertido blooper que vivió en la playa.

“Nos vemos por Olga a partir del lunes 5 de enero desde ‘Marpla’”, escribió la intérprete junto a un desopilante video. “Claven bien las sombrillas, porfa”, expresó, mientras ponía imágenes en las que aparece corriendo entre las olas intentando capturar su sombrilla que gracias al viento terminó siendo arrastrada por el mar.

“Claven bien las sombrillas, porfa”,
“Claven bien las sombrillas, porfa”, expresó Gimena Accardi mientras ponía imágenes en las que aparece corriendo entre las olas intentando capturar su sombrilla que gracias al viento terminó siendo arrastrada por el mar (Instagram)
Gimena Accardi será parte de
Gimena Accardi será parte de Soñé que veraneaba, el ciclo de Olga en su temporada en Mar del Plata

Tentada de risa y vestida con una bikini negra, se la ve a Gimena rescatando una sombrilla naranja poniéndole humor al momento que musicalizó con la canción “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”. Refugiada en sus amigos y en el trabajo, como parte del equipo que conforma junto a Lucas Fridman, Evitta Luna y Benjamín Amadeo, la actriz disfruta de días de playa y relax en el final de un 2025 inolvidable.

Tras medio año de la ruptura entre Gime Accardi y Nico Vázquez, la actriz charló hace dos semanas en La Mañana con Moria (Eltrece) sobre su separación, un episodio que sigue resonando en el ámbito del espectáculo tras 18 años de pareja. Durante el programa, Moria Casán planteó una serie de preguntas directas sobre el estado emocional de la actriz tras la ruptura: “En este estadio de tu vida, ¿cómo te encontrás con este tema? ¿Estás relajada? ¿Estás manteniendo un equilibrio?”, consultó la conductora.

Tentada de risa y en
Tentada de risa y en bikini negra, se la ve a Gimena rescatando una sombrilla naranja poniéndole humor al momento que musicalizó con la canción “El tema del verano”, popularizado como “Te clavo la sombrilla”

La respuesta de Accardi puso en primer plano el proceso de reconstrucción personal tras una separación significativa: “El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy abocándome mucho en el laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo esté bien es lo importante”, afirmó la actriz.

El diálogo avanzó hacia el tema de la superación y la gestión del dolor en situaciones de ruptura. Al ser consultada sobre qué aconsejaría a quienes atraviesan circunstancias similares, Gimena destacó la importancia de respetar los tiempos personales: “Primero, creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tiene que tomar para estar bien una, llorar lo que haga falta y después empezar a ver la luz. A rodearse de la gente que lo quiere a uno, sean los amigos o la familia, y abocarse al trabajo, sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo”, expresó.

La actriz relató cuál es su situación sentimental tras la ruptura con el protagonista de Rocky y habló sobre su presente amoroso (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

Consultada sobre si había experimentado deseos de revancha, la actriz fue categórica: “No es mi forma. Me aboco 100% en mí, en mi bienestar, en recuperarme, en sanar, a hacer mi terapia y reconectar conmigo. Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”, respondió, en alusión al noviazgo de Nicolás Vázquez con Dai Fernández.

La entrevista también abordó el plano íntimo y personal, en línea con el estilo característico de Moria Casán, quien no dudó en interrogar a la actriz sobre su vida sentimental y sexual. “Escuchame una cosa, ¿no te está dando vuelta nada? Hablando de que vas a hacer un drama erótico, ¿Hay alguien que te guste? ¿Alguien que te haya puesto el ojo? Sos una mujer bella y tenés toda la libido ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo?”, preguntó la conductora. La respuesta de Accardi fue breve pero contundente: “No, no, estoy bien así”, lo que generó nuevas preguntas por parte de la exjurado de Bailando acerca de su situación actual. “No estás asexuada ¿no?”, indagó. Entre risas, la actriz admitió: “Un poco siento que sí”, concluyó, sin perder la risa.

Temas Relacionados

Gimena AccardiMar del PlataVerano 2026Verano 2026 Argentina

Últimas Noticias

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Actrices, influencers y periodistas tuvieron a sus hijos y compartieron cada instante en redes, transformando cada nacimiento en una fiesta virtual y colectiva

El baby boom de 2025:

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

La combinación de frustración, bromas espontáneas y el asombro de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular convirtieron el episodio en un punto de quiebre para la competencia. El tenso momento

Inédito en MasterChef Celebrity: la

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

La pareja fue vista compartiendo mates, risas y miradas cómplices en la zona de La Bonita, acompañados por los hijos y las hijas de la conductora

Wanda Nara y Martín Migueles,

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

La historia de amor que unió al célebre deportista de nuestro país con la icónica estrella francesa vuelve a capturar la atención, recordando el glamour y las pasiones de una época inolvidable

Quién era Charlie Menditéguy, el

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

La conductora sorprendió al arrancar su programa leyendo un mensaje especial para el periodista, reconociendo públicamente un momento doloroso de su mesa en 2018

El pedido de disculpas de
DEPORTES
Las vacaciones del Peque Schwartzman

Las vacaciones del Peque Schwartzman y Eugenia De Martino en Punta del Este

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

Valentín Barco dio detalles de su conflictiva salida de Boca Juniors: los dardos a Juan Román Riquelme

TELESHOW
El baby boom de 2025:

El baby boom de 2025: los nacimientos más emotivos entre las celebridades argentinas

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Kosovo: el primer

Elecciones en Kosovo: el primer ministro interino Albin Kurti se impuso con 49,79% de los votos y quedó cerca de formar gobierno

Líderes europeos aseguraron que “se han logrado buenos avances” tras la reunión entre Trump y Zelensky en Florida

Un recorrido por las grandes muestras de 2025

El colonialismo visual: cómo la fotografía moldeó la mirada sobre los pueblos originarios

Alejandro Magno: el lado más humano del gran conquistador