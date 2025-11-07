Teleshow

Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

El protagonista de Rocky eligió un sitio emblemático de la Gran Manzana para posar junto a su novia y ratificar el vínculo sentimental, tras meses de especulaciones y desmentidas

Guardar
El registro de Dai Fernández en New York durante su viaje con Nico Vázquez (Video: Instagram)

La confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino. Luego de meses de rumores y desmentidas, la pareja eligió el Radio City Music Hall de Nueva York como escenario para oficializar su relación, posando juntos por primera vez en una foto que Vázquez compartió en sus historias de Instagram. De este modo, pusieron fin de manera oficial a meses de especulaciones sobre su vínculo sentimental.

La imagen, tomada frente a uno de los íconos de la Gran Manzana, muestra a ambos sonrientes y relajados, en una postal que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La elección del lugar no fue casual: el Radio City Music Hall, conocido por su historia y relevancia cultural, sirvió de telón de fondo para este debut oficial como pareja ante el público y un link directo a la pasión que los unió.

Nico Vázquez y Dai Fernández
Nico Vázquez y Dai Fernández en Nueva York

El viaje de Vázquez y Fernández a Estados Unidos tuvo un doble propósito. Por un lado, el actor viajó para grabar contenido promocional vinculado a Rocky, el musical, inspirado en la icónica creación de Sylvester Stallone, y para participar en la Rocky Run en Filadelfia. Por otro, la estadía en el país les permitió compartir tiempo juntos y consolidar su reciente historia de amor, que hasta ese momento se había mantenido en la esfera privada.

Dai Fernández y Nico
Dai Fernández y Nico Váquez disfrutando del éxito en la calle Corrientes

La publicación de la foto marcó un punto de inflexión tras varios meses en los que los protagonistas evitaron confirmar su romance, pese a las miradas cómplices y las versiones cruzadas que circulaban en el ambiente artístico. La repercusión en redes sociales fue inmediata, con mensajes de apoyo y sorpresa por parte de los fanáticos, quienes seguían de cerca las pistas sobre la relación.

Gimena Accardi abrazada con un
Gimena Accardi abrazada con un misterioso hombre: de quién se trata

En la postal compartida, la pareja optó por un look urbano y coordinado en tonos negros y plateados. Vázquez lució una campera de cuero, remera blanca y gorra, mientras que Fernández eligió un pantalón y campera puffer negra combinados con un top blanco. Ambos apostaron por un estilo casual y moderno que acompañó el tono distendido de la imagen.

Un dato que sumó interés a la noticia fue la coincidencia temporal con la aparición pública de Gimena Accardi, expareja de Vázquez durante 18 años, junto al trapero Seven Kayne. Las imágenes de la actriz y el músico comenzaron a circular en redes sociales pocas horas antes de la publicación de la foto de Vázquez y Fernández, lo que generó aún más comentarios y especulaciones en el entorno mediático.

A tres meses de ponerle fin a su extensa relación con Vázquez y tras haberse animado a admitir públicamente una infidelidad que sacudió al ambiente artístico, la actriz decidió mirar hacia adelante y buscar nuevos horizontes en su vida personal y profesional. Lejos de la rutina matrimonial y con una energía renovada, Gime transita un presente cargado de primeras veces, desafíos y proyectos propios para su futuro laboral.

En sus historias de Instagram, sorprendió al mostrar la tapa de un guion, sugiriendo de manera enigmática que hay un nuevo proyecto en puerta que la tendrá como protagonista. Lo más llamativo es que la actriz figura como parte de la idea original, y, lejos de difundir el título, cubrió el nombre con un marcador rosa, sumando aún más misterio al anuncio.

Temas Relacionados

Nico VázquezDai FernándezRomance de celebridadesRadio City Music HallNueva York

Últimas Noticias

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

En una charla con su exmarido, la empresaria se mostró sincera y vulnerable ante los recuerdos del pasado. Además, reconoció el duro golpe que fue el corte de la tarjeta de crédito

La confesión de Wanda Nara

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

El actor explicó en #TeRecomiendoUnLibro cómo “El Alquimista”, de Paulo Coelho, se convirtió en una guía para reconectar con su vocación y entender el valor de perseguir aquello que realmente lo hace feliz

Agustín “Cachete” Sierra y el

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes junto a la influencer, confirmando el romance tras meses de rumores y especulaciones en redes sociales

Marti Benza confirmó su romance

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

El cantante habló sobre los comentarios de la actriz, confesando que le sorprendieron y que intentó aclarar la situación en privado antes de decidir no alimentar la polémica

Rusherking apuntó contra Ángela Torres

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Ángel de Brito dio en LAM la noticia de la ruptura de la actriz con el músico, hermano de Penélope Cruz, y padres de Cairo, de 6 años

Eva de Dominici se habría
DEPORTES
En medio de la expectativa

En medio de la expectativa por su futuro en la Fórmula 1, Franco Colapinto afrontará la práctica y la qualy de la Sprint en Brasil

San Lorenzo y Rosario Central abren la fecha 15 del Torneo Clausura en el Gigante de Arroyito: hora, TV y formaciones

Los Pumas confirmaron su equipo para enfrentar a Gales

Un piloto de la Fórmula 1 defendió el trabajo de Franco Colapinto en Alpine

Tras años de silencio, Stephen Curry habló sin filtros sobre el momento más difícil de su carrera: “Llegué a creer que había terminado”

TELESHOW
La confesión de Wanda Nara

La confesión de Wanda Nara tras separarse de Maxi López: “Lloraba todas las noches pidiendo que tenga novia”

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

INFOBAE AMÉRICA

Agresión en patota en una

Agresión en patota en una escuela de Montevideo generó alarma en maestros y autoridades: “Es un antes y un después”

El primer rostro de la humanidad: hallan en Turquía una escultura de 12.000 años que revela cómo se veían nuestros ancestros

Una mujer se fracturó la columna y 14 años después volvió a caminar gracias a un implante cerebral

Ucrania neutralizó 94 drones rusos y otros 31 impactaron en 11 puntos del país

Keir Starmer y Lula da Silva coincidieron en que la energía limpia es la oportunidad económica del siglo XXI