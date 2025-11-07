Nico Vázquez compartió la primera foto junto a Dai Fernández: a pura sonrisa en un lugar icónico de Nueva York

El registro de Dai Fernández en New York durante su viaje con Nico Vázquez (Video: Instagram)

La confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo argentino. Luego de meses de rumores y desmentidas, la pareja eligió el Radio City Music Hall de Nueva York como escenario para oficializar su relación, posando juntos por primera vez en una foto que Vázquez compartió en sus historias de Instagram. De este modo, pusieron fin de manera oficial a meses de especulaciones sobre su vínculo sentimental.

La imagen, tomada frente a uno de los íconos de la Gran Manzana, muestra a ambos sonrientes y relajados, en una postal que rápidamente captó la atención de sus seguidores. La elección del lugar no fue casual: el Radio City Music Hall, conocido por su historia y relevancia cultural, sirvió de telón de fondo para este debut oficial como pareja ante el público y un link directo a la pasión que los unió.

Nico Vázquez y Dai Fernández en Nueva York

El viaje de Vázquez y Fernández a Estados Unidos tuvo un doble propósito. Por un lado, el actor viajó para grabar contenido promocional vinculado a Rocky, el musical, inspirado en la icónica creación de Sylvester Stallone, y para participar en la Rocky Run en Filadelfia. Por otro, la estadía en el país les permitió compartir tiempo juntos y consolidar su reciente historia de amor, que hasta ese momento se había mantenido en la esfera privada.

Dai Fernández y Nico Váquez disfrutando del éxito en la calle Corrientes

La publicación de la foto marcó un punto de inflexión tras varios meses en los que los protagonistas evitaron confirmar su romance, pese a las miradas cómplices y las versiones cruzadas que circulaban en el ambiente artístico. La repercusión en redes sociales fue inmediata, con mensajes de apoyo y sorpresa por parte de los fanáticos, quienes seguían de cerca las pistas sobre la relación.

En la postal compartida, la pareja optó por un look urbano y coordinado en tonos negros y plateados. Vázquez lució una campera de cuero, remera blanca y gorra, mientras que Fernández eligió un pantalón y campera puffer negra combinados con un top blanco. Ambos apostaron por un estilo casual y moderno que acompañó el tono distendido de la imagen.

Un dato que sumó interés a la noticia fue la coincidencia temporal con la aparición pública de Gimena Accardi, expareja de Vázquez durante 18 años, junto al trapero Seven Kayne. Las imágenes de la actriz y el músico comenzaron a circular en redes sociales pocas horas antes de la publicación de la foto de Vázquez y Fernández, lo que generó aún más comentarios y especulaciones en el entorno mediático.

A tres meses de ponerle fin a su extensa relación con Vázquez y tras haberse animado a admitir públicamente una infidelidad que sacudió al ambiente artístico, la actriz decidió mirar hacia adelante y buscar nuevos horizontes en su vida personal y profesional. Lejos de la rutina matrimonial y con una energía renovada, Gime transita un presente cargado de primeras veces, desafíos y proyectos propios para su futuro laboral.

En sus historias de Instagram, sorprendió al mostrar la tapa de un guion, sugiriendo de manera enigmática que hay un nuevo proyecto en puerta que la tendrá como protagonista. Lo más llamativo es que la actriz figura como parte de la idea original, y, lejos de difundir el título, cubrió el nombre con un marcador rosa, sumando aún más misterio al anuncio.