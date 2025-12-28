Las románticas postales de Adrián Suar junto a su novia Rocío Robles en Roma para celebrar los 33 años de la modelo (Instagram)

En medio de un presente de muchísima felicidad, Rocío Robles eligió celebrar su cumpleaños número 33 lejos del ruido y cerca de lo esencial. El escenario fue nada menos que Roma, la ciudad eterna, y con la compañía, Adrián Suar, su pareja, con quien atraviesa un romance que, aunque intenta preservar de la exposición excesiva, inevitablemente despierta interés.

La modelo había compartido fotos con el actor a mediados de este mes para gritar a los cuatro vientos su amor. Ya en la Argentina, a través de su cuenta de Instagram, puso más imágenes del romántico viaje que tuvieron y que funcionó como una ventana a un festejo íntimo, elegante y profundamente romántico. “Un feliz cumple gitano”, escribió como descripción del post, una frase breve que sintetizó el espíritu libre, viajero y emocional de la celebración.

El festejo comenzó desde temprano, con un desayuno especial en el hotel. En las imágenes se vieron globos dorados con el número 33, una mesa delicadamente armada con frutas frescas, una torta individual, champagne y una vajilla clásica que acompañó el clima de calma y disfrute. Lejos de grandes multitudes o celebraciones ostentosas, la exbailarina de ShowMatch apostó por un inicio de cumpleaños sereno, marcado por los detalles y la complicidad.

Rocío Robles celebró su cumpleaños número 33 en Roma junto a su pareja Adrián Suar, destacando un ambiente íntimo y romántico

El desayuno especial incluyó globos dorados, frutas frescas y una ambientación que resaltó la calma y complicidad de la pareja en Roma

Rocío Robles y Adrián Suar recorrieron la Fontana di Trevi, protagonizando gestos cómplices y cumpliendo el tradicional ritual de la moneda

A lo largo del día, la pareja recorrió algunos de los puntos más emblemáticos de la capital italiana. Entre ellos, la Fontana di Trevi, donde cumplió con el ritual tradicional de arrojar una moneda para pedir deseos. Las imágenes frente a la fuente mostraron abrazos, sonrisas y miradas cómplices con el actor, capturadas tanto en fotos digitales como en una secuencia de instantáneas impresas tipo Polaroid, que aportaron un aire nostálgico y romántico al relato visual. En una de esas fotos, se los ve besándose frente al agua iluminada de la fuente. No fue una foto producida ni pensada para titulares: fue un momento genuino, casi robado, que terminó diciendo más que cualquier declaración.

Por la noche, el cumpleaños tuvo su momento central con una cena en un restaurante tradicional italiano. Las imágenes mostraron platos de pastas, copas de vino y una pequeña torta con velitas, con la inscripción “Feliz cumpleaños”, que coronó el momento de los deseos. En otra postal, se destacó un gesto simple pero potente: las manos de la pareja entrelazadas sobre la mesa, una escena que habló de cercanía, contención y amor compartido.

El festejo central incluyó una cena romántica en un restaurante italiano típico, con platos de pastas y una torta personalizada para Rocío Robles

La periodista y bailarina eligió la capital italiana para festejar lejos de multitudes y rodeada de detalles elegantes y personales

El festejo continuó con una parada en una heladería típica romana, donde sellaron la noche con un “brindis” informal, fiel al espíritu relajado que atravesó toda la celebración. Sin excesos, sin grandes producciones, pero con la intensidad emocional que suele acompañar los momentos importantes.

Para celebrar sus 33 años, la periodista eligió un look chic y minimalista, ideal para una noche romana. Apostó por un top lencero satinado en tono champagne, con delicados detalles de encaje negro en el escote, combinado con un pantalón negro de líneas simples. Completó el outfit con una campera de cuero y ondas suaves en el cabello, además de un maquillaje natural que realzó su belleza sin estridencias. La elección no pasó desapercibida y fue celebrada por colegas y amigas del medio, que dejaron mensajes de cariño en los comentarios. Entre ellos, destacaron saludos afectuosos que reforzaron la idea de un cumpleaños rodeado de afectos, aunque vivido en un marco íntimo.

Rocío Robles optó por enfocarse en su presente y celebrar su nuevo año de vida en Roma, evitando referencias a tensiones mediáticas del pasado

El look de Rocío Robles, chic y minimalista, combinó un top satinado champagne y pantalón negro, recibiendo elogios en redes sociales

La pareja selló la celebración con un brindis en una heladería romana, reafirmando el carácter relajado y emocional del cumpleaños

El cumpleaños de Rocío Robles en Roma llegó pocos días después de que se reavivaran tensiones mediáticas vinculadas al pasado sentimental del “Chueco” con Araceli González. Sin embargo, la periodista optó por no hacer referencia directa a esos temas y eligió mostrar otra faceta: la de una mujer disfrutando de su presente, celebrando un nuevo año de vida en un entorno cuidado, romántico y simbólico.