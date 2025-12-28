El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

Para cerrar con un broche de oro el año, Juana Viale optó por un vestido de fiesta realizado por Gino Bogani (Almorzando con Juana – El Trece)

Con el final del año a la vista y la expectativa puesta en el próximo ciclo de verano, Juana Viale se propuso cerrar la temporada de Almorzando con Juana (El Trece) en Buenos Aires con una apuesta total a la elegancia y el show. La conductora, reconocida por su impronta personal en cada emisión, volvió a confiar en Gino Bogani para diseñar un look especial. Y de esa manera, celebró el último programa del año con un vestuario pensado al detalle, sumando su toque de humor y espontaneidad frente a cámara.

El último domingo del año, Juana eligió un vestuario especial para despedirse de la audiencia capitalina. Ni bien dio el primer paso dentro del estudio, el brillo de su vestido captó la atención de todos. Con su característico humor, la conductora abrió el programa saludando a la audiencia y haciendo referencia al clima festivo: “Ya pasó Navidad, ya pasó la noche buena, ya vino Papá Noel, todo. Y hoy es nuestro último programa del año y nos encontramos directamente en el 2026 en Mar del Plata. Así que es un espectáculo. Y yo no podía ser menos y me vestí totalmente de fiesta”, bromeó, mientras giraba para lucir el conjunto frente a las cámaras.

El deslumbrante vestido que lució Juana para el último programa del año (StoryLab)

Juana no dudó en mostrar los detalles del look elegido para la ocasión. “Miren lo que es este vestidazo. Camino lento porque no me da mucho. Es un vestido strapless con abertura y cola en la espalda. Menos mal que la cola está en la espalda...”, comentó, entre risas, sobre el diseño de Bogani. Y agregó: “Da un efecto de burbujas de champagne rosé, muy bonito. Así que cuidado con el alcohol, no me beban mucho porque van a estar totalmente en pe...”. El vestido, completamente cubierto de lentejuelas en tono rosa pálido, generó destellos bajo las luces del estudio y aportó un aire festivo y sofisticado al cierre del ciclo.

Para completar el look, Juana contó con el trabajo de su estilista habitual. “Bueno, me peinó Juan Fojo y aunque no lo crean, me corté un poquito la melena. Sí, porque queremos que crezca, entonces hay que cortarla para que lo haga. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que me puso pestañitas. Así en los costaditos para hacer el aleteo de la mariposa”, detalló, mostrando el entusiasmo por cada componente de su imagen y el compromiso de su equipo creativo.

La conductora mostró todos los detalles del diseño para su almuerzo dominical (StoryLab)

En contraste con la elección de este domingo, Juana en la emisión anterior había optado por un look diferente, reutilizando piezas de temporadas pasadas, en línea con su defensa de la moda circular. “Bueno, y les cuento que mi look es un minivestido, con escote ruedo y breteles en cuentas de cristal y un moño, por si no lo vieron, que pasa disimuladísimo y que adorna el escote. Este es un vestido que ya usamos, porque nosotros somos también de la moda circular que tenemos con Bogani, pero este vestido es espectacular para el verano. Hacés dos pasos y te queda musculosa”, relató sonriente la nieta de Mirtha Legrand.

La producción y el trabajo de los estilistas volvieron a ser parte central de la propuesta visual del programa. Juana insistió en agradecer a quienes la acompañan detrás de cámara. “Me peinó Juan Fojo, quien me hizo unas onditas al agua, porque debo confesar que hoy llegué un poquito tarde e hicimos todo rápido. Y Cris Sepúlveda me maquilló con delineado esfumado”, sumó, con la espontaneidad que la caracteriza y el rigor creativo del equipo.

El domingo pasado, Viale optó por volver a usar una de las piezas diseñadas por Bogani (Instagram)

Con todo listo para el salto a Mar del Plata y la llegada del verano, Juana cerró el año en la televisión con un despliegue de moda, humor y agradecimiento. El estudio se llenó de brillo, detalles y complicidad, dejando en claro que cada emisión es el resultado de un trabajo colectivo donde cada elección, desde el diseño del vestido hasta el maquillaje, es parte del sello personal de la conductora.