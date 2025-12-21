El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

De cara al comienzo de la temporada veraniega, Juana Viale reutilizó uno de sus outfits diseñados por Gino Bogani para su programa (Almorzando con Juana – El Trece)

Este domingo, el mediodía televisivo volvió a encenderse con Juana Viale, quien conquistó la pantalla como ya es costumbre con su ciclo Almorzando con Juana (El Trece), fusionando glamour, frescura y una moda única que lleva su sello personal. Fiel a su estilo, la conductora desplegó simpatía y carisma desde el minuto uno, y volvió a convertir el estudio en una auténtica pasarela gracias a su inseparable alianza con el diseñador Gino Bogani, responsable de los looks más icónicos que marca cada temporada.

Juana se adueñó del estudio desde su llegada. “¡Moviendo las caderas! ¿Cómo están ustedes en sus casas? Feliz domingo para todos. Hoy arranca el verano. Finalmente podemos atribuirle a alguien la responsabilidad de este calor. Es el verano, chicos. Por suerte, amo el verano. Me encanta que haya llegado, que se instaure y que venga el vientito en las tardes para aflojar un poquito. Pero bueno, ya terminaron los chicos el colegio, ya no sabemos qué hacer con ellos, queremos que empiecen las clases. Calma, vienen todavía tres meses”, compartió entre bromas, marcando su estilo desenfadado y la complicidad con la audiencia.

Siempre atenta a la coyuntura, la conductora hizo un guiño especial hacia el futuro próximo del ciclo y su mudanza temporal a la Costa. “Y nosotros, uno de nuestros últimos programitas, porque ya nos vamos para Mar del Plata. Ya estamos haciendo la valijita para ir a hacer toda la temporada allá en enero. Así que va a estar increíble en Mar del Plata desde el Costa Galana”, adelantó, anticipando una temporada cargada de energía, sol y moda desde la costa atlántica.

El look completo de la conductora para su almuerzo dominical (Instagram)

Uno de los grandes atractivos de Almorzando con Juana es, sin dudas, la moda. Cada domingo, Viale se encarga de describir con entusiasmo su outfit de la jornada. “Bueno, y les cuento que mi look es un minivestido, con escote ruedo y breteles en cuentas de cristal y un moño, por si no lo vieron, que pasa disimuladísimo y que adorna el escote. Este es un vestido que ya usamos, porque nosotros somos también de la moda circular que tenemos con Bogani, pero este vestido es espectacular para el verano. Hacés dos pasos y te queda musculosa", describió sonriente la nieta de Mirtha Legrand.

La producción y los estilistas tienen siempre un rol fundamental en la construcción visual de Juana frente a cámara, y ella no se cansa de reconocerlo. “Me peinó Juan Fojo, quien me hizo unas onditas al agua, porque debo confesar que hoy llegué un poquito tarde e hicimos todo rápido. Y Cris Sepúlveda me maquilló con delineado esfumado”, destacó al sumar el toque de espontaneidad que la caracteriza, pero sin perder el detalle de color y el rigor creativo de su equipo.

El domingo pasado, Juana apostó por un outfit lleno de flores (StoryLab)

La semana anterior, la apuesta por el look fue igual de potente. “Les quiero contar que tengo este conjunto hermoso del señor Gino Bogani, que es de seda natural con un pantalón con cintura alta, con un top macroflores sostenido por un collar artesanal, con alambrecitos y cositas ahí que salen. Muy bonito, como un coral, parece que lo sacamos al árbol. También tiene una espalda descubierta. Muy bonito, muy fresco, esta es como la tela camisón”, detalló Juana en cámara, entre humor y guiños, mostrando una vez más su complicidad con Bogani, el modisto detrás de sus mejores apuestas.

Para Viale, la moda no es una simple anécdota televisiva: es modo de vida, mensaje y apuesta por la creatividad argentina. Cada emisión de Almorzando con Juana la encuentra renovando su vínculo con los diseñadores y estilistas, celebrando el verano y anticipando una temporada paralela en Mar del Plata donde todos sus looks seguirán marcando tendencia y generando conversación tanto dentro como fuera del estudio.