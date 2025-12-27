La China Suárez mostró como pasa la tarde en Argentina: bikini, sol y mascotas

La China Suárez pasó la tarde al sol junto a Magnolia y Amancio, los dos hijos que tiene con Benjamín Vicuña (Instagram)

La China Suárez llegó a la Argentina el 22 de diciembre acompañada por Mauro Icardi y sus tres hijos, con la intención de pasar la Navidad en familia y compartir las fiestas también con las dos hijas del delantero del Galatasaray. El regreso al país marcó el inicio de una serie de jornadas dedicadas al reencuentro, el disfrute y la cotidianeidad, que la actriz se encargó de documentar y compartir en sus redes sociales, mostrando tanto los momentos de relax al sol como la complicidad con sus hijos y el cariño por sus mascotas.

En la primera imagen del carrete, la China Suárez aparece recostada sobre una reposera de ratán, cubierta por una toalla rayada en blanco y negro. Lleva una bikini amarilla y descansa con los ojos cerrados, disfrutando de la luz directa del sol, rodeada de césped verde y el solado del jardín que enmarcan la escena exterior.

En la segunda imagen, la actriz mantiene la misma pose relajada y el look veraniego, aunque esta vez mira hacia la cámara y se sostiene el cabello con una mano. El entorno de césped y piso claro refuerzan el clima familiar y distendido de la jornada al aire libre.

Eugenia aprovechó el sol de Argentina antes de regresar al invierno de Estambul

El reencuentro con Antígona

El carrete suma un collage de cuatro fotos donde la China comparte la reposera y juegos con sus hijos. En las distintas escenas, se la ve junto a una niña y un niño en traje de baño, sentados a su lado. Ríen, se abrazan y juegan bajo el sol, mientras la reposera y la toalla de rayas funcionan como elemento común. El fondo muestra el césped, el piso claro y parte de la fachada de la casa, transmitiendo la frescura y la espontaneidad propias de una tarde veraniega en familia.

La jornada también incluyó tiempo para sus mascotas. En una de las fotos, un perro de pelaje corto y beige, identificado como Antígona, aparece sentado de espaldas sobre una reposera de mimbre sintético, junto a la actriz, que lleva el mismo bikini amarillo. Se observa una mano acariciando la oreja del animal y parte de la pierna de la China, en una escena soleada y relajada del jardín.

Finalmente, otra imagen muestra a un perro de tamaño mediano, pelaje oscuro y pecho blanco, descansando sobre el suelo de piedra junto a la pared de la casa. El animal, con collar rojo y dije de corazón, disfruta del sol, y la luz resalta el brillo de su pelaje y la sombra proyectada en la pared clara. Así, la China Suárez retrató un día de verano pleno en su casa, celebrando la conexión con sus hijos y el cariño por sus mascotas en un entorno natural y familiar.

Eugenia eligió una bikini de color amarillo y el collar de protección

La China se reencontró con una de sus mascotas durante su tiempo en el país (Instagram)

Sin embargo, en esta tarde al sol estuvo ensombrecida por una ausencia: la de Rufina. El reencuentro entre Nicolás Cabré y su hija Rufina en Carlos Paz capturó la atención después de la Navidad, gracias a una foto espontánea donde ambos aparecen junto a Rocío Pardo, esposa de Cabré. La imagen, que refleja complicidad y risas, muestra a los tres sentados en la vereda con un auto de fondo, acompañados de una frase que da cuenta de una de esas anécdotas que quedan para siempre, y evidencia el clima distendido del momento: “Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín”.

La postal coincide con el inicio de la temporada teatral de Cabré en la ciudad serrana y marca el reencuentro del padre con su hija en unos meses de emociones fuertes marcados por su casamiento, los viajes de la niña para estar con su madre y uno de los desafíos profesionales más importantes de su carrera.