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5 frases de Úbeda tras la victoria de Boca en Chile por la Libertadores: elogios a Paredes, Aranda y la mayor virtud del equipo

El Xeneize venció 2-1 a la U Católica en Santiago en su debut por el Grupo D del certamen internacional

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Boca Juniors consiguió una victoria clave ante Universidad Católica en Chile por la Copa Libertadores, al imponerse por 2-1 en el debut del Grupo D. Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro permitieron al equipo dirigido por Claudio Úbeda sumar sus primeros tres puntos en el certamen sudamericano, en un encuentro disputado en Santiago que se definió por detalles tácticos y una sólida gestión de los momentos críticos.

El conjunto argentino logró abrir el marcador de manera temprana y exhibió una estructura sólida tanto en defensa como en ataque. Úbeda destacó la importancia de mantener la concentración en ambas fases del juego: “Hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos, aprender a cambiar rápido la fase ofensiva y defensiva, ser agresivo para la marca, un poco de todo”. El entrenador subrayó la capacidad del plantel para adaptarse a las exigencias de un partido friccionado, propio de la Copa Libertadores, y remarcó la personalidad exhibida por sus dirigidos bajo presión.

El desarrollo del partido presentó momentos de tensión, especialmente tras el descuento de Juan Díaz para el equipo chileno en el tramo final. No obstante, Boca Juniors supo sostener la ventaja y cerrar el encuentro, pese a la presión local. “Lo que creo que es importante es que el equipo tuvo personalidad para jugar bajo presión, tuvimos coraje para jugar, inteligencia para saber cuándo no podíamos jugar y tirarla para jugar en segunda línea”, analizó el DT en la conferencia.

El rendimiento de Leandro Paredes fue uno de los puntos altos, según reconoció Úbeda, quien resaltó tanto la actuación individual como el trabajo colectivo de los mediocampistas. “Sabía que Católica iba a intentar ponerle presión para que no salga jugando, e hizo un partido extraordinario, pero creo que no solamente hay una virtud de él para jugar bien, sino que hay un trabajo sucio que hacen los demás volantes y los apoyos para que él encuentre espacios y pueda jugar”, expresó el entrenador.

Las variantes tácticas y los cambios durante el complemento respondieron a cuestiones físicas y estratégicas. Úbeda explicó que Merentiel fue reemplazado por una molestia en el pubis y Bareiro por cansancio físico, con el objetivo de renovar la energía y asegurar el control del juego. El ingreso de Ander buscó administrar la posesión y evitar el desgaste en transiciones. El técnico también justificó la entrada de Pellegrino para contrarrestar los envíos aéreos del rival en los minutos finales.

El entrenador se refirió al debut de Aranda, remarcando la necesidad de acompañar el crecimiento de los futbolistas jóvenes sin generar presiones excesivas: “Lo está haciendo bien y con personalidad, el contexto de sus compañeros lo ayuda mucho, tiene desequilibrio, sacrificio y el uno contra uno, vamos a apoyarlo para que siga creciendo”.

El triunfo en Santiago significó la tercera victoria consecutiva de Boca Juniors en la temporada, después de superar a Instituto y Talleres en el torneo local. El equipo enfrentará este sábado a Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura y, posteriormente, recibirá a Barcelona de Ecuador por la segunda jornada de la Copa Libertadores. El próximo clásico ante River Plate en el Monumental ya figura en el horizonte inmediato del club de la Ribera.

Para terminar, Úbeda resaltó el respaldo de los hinchas y el ambiente generado en cada compromiso fuera de casa, atribuyendo parte del rendimiento del plantel a la confianza interna: “Lo importante es que el plantel y los jugadores estén bien, que crean en ellos, que tengan más confianza porque tienen mucho potencial como jugadores para dar, mientras el equipo y el grupo esté contento, es lo que más ayuda para el futuro”. El entrenador valoró especialmente la racha positiva de diez partidos sin derrotas sumando todas las competencias, subrayando la importancia de generar situaciones para que los delanteros puedan convertir y mantener al equipo en la pelea en todas las competencias.

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